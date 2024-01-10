Правоохранители Узбекистана и Турции задержали "Мадам Клод", обвиняемую в торговле людьми

14:44 11.01.2024

Правоохранительные органы Узбекистана и Турции задержали Нилуфар Мирханову, известную как "Мадам Клод". Она была объявлена в розыск по обвинению в торговле людьми. Ее депортировали в Узбекистан.



