Упадок американской культуры носит экзистенциальный и фундаментальный характер, - Виктор Дэвис Хансон

14:45 11.01.2024 American Greatness

США



Американская культура в упадке



За время президентства Байдена появилось все больше свидетельств скорого краха США, пишет AG. И республиканцы, и демократы накопили долги, эффективность армии вызывает сомнения, в обществе процветает сегрегация под прикрытием "расового и полового разнообразия", а массовые преступления стали обычным делом, отмечает автор статьи.



Виктор Дэвис Хансон



Американская цивилизация перевернулась с ног на голову, и вскоре нас ждет встреча с еще недавно немыслимым и невообразимым.



За последние полгода мы увидели целую череду знаковых моментов, предвещающих скорый крах американской культуры.



Эти знаки повсюду и охватывают всю гамму от внутренней политики, экономики, образования, общественной жизни и массовой культуры до внешней политики и армии. У этих симптомов распада есть общие черты.



Наш упадок самопроизволен по своей природе - это не симптом иностранного влияния и не следствие подлых козней. Наш упадок - следствие не бедности и нужды, а праздности и излишеств. Мы не страдаем от голода, чумы, энергетического коллапса или перебоев с топливом. Однако предыдущие поколения, гораздо более бедные и к тому же истерзанные войнами, сейчас кажутся гораздо более обеспеченными, чем мы, ныне живущие.



Происходящее с нами - не следствие чрезмерного консерватизма, а, наоборот, почти полностью дело рук прогрессистов.



Короче говоря, мы видим раскол, равного которому Америка не знала со времен Гражданской войны. Радикальные левые, по-видимому, убеждены, что этот хаос, анархия и нигилизм жизненно необходимы для того, чтобы свергнуть нормы и обычаи прошлого и таким образом внедрить социалистическую программу равенства, которую в обычное время все примут в штыки.



Отчасти упадок носит экзистенциальный и фундаментальный характер, отчасти - эмпирический и иллюстративный. Хотя происходит он постепенно, на протяжении десятилетий, за три года президентства Байдена он значительно ускорился, повергнув американцев в шок.



Финансовый крах



Пока процентные ставки держались в районе нуля, обе партии накопили гигантские долги. Сейчас государственный долг достиг 34 триллионов долларов. Но при администрации Байдена произошли еще два странных события, которые подрывают саму суть финансовой системы США:



1. Процентные ставки подскочили с околонулевых значений и приближаются к отметке 5,5% - это означает, что на процент по долгу в не слишком отдаленном будущем теоретически будет уходить до 20% годового бюджета. А эти средства в противном случае могли бы пойти на льготы и пособия гражданам или оборону.



2. Но даже нависший над нами экономический Армагеддоном не остановил администрацию Байдена: в текущем финансовом году она намерена занять еще почти два триллиона долларов.



Общественность в недоумении: левые, что, берут нас на слабó? Они, что, рассчитывают накормить государственного зверя досыта, задирая все выше федеральные налоги, которые в сочетании с налогами отдельных штатов теперь перевалили за половину дохода?



Неужели цель - пресловутая "социальная справедливость" и массовое "перераспределение" богатств путем искусственного раздувания среднего класса и богатых? Или цель левых вообще на грани нигилизма: решить проблему неплатежеспособности, обеспечив высокую инфляцию, отказавшись от государственного долга или присвоив себе частный капитал?



Военные кризисы



Американцы утратили возможности сдерживания за рубежом.



Общественность до сих пор недоумевает, почему администрация Байдена бежала из Афганистана, оставив боеприпасы и технику на миллиарды долларов в руках террористов "Талибана"*. Почему она позволила китайскому шпионскому аэростату безнаказанно пересечь почти всю континентальную часть США?



И почему Байден дал Москве сигнал при подготовке спецоперации на Украине, что наша реакция будет зависеть от масштабов путинских действий? Почему резко сократился набор в армию, в результате чего Пентагону не хватает тысяч солдат?



Почему иранские марионетки почти ежедневно атакуют американские объекты за рубежом и корабли в Красном море - явно не страшась никакого возмездия? Почему ХАМАС 7 октября учинил израильтянам резню? Чем объясняются наше безразличие и бездействие?



Что это - сознательная попытка обуздать приписываемое США "высокомерие" и перейти на роль серого кардинала? Неужели мы перезапустили опровергнутую идею времен Обамы о том, чтобы расширить сферу влияние иранского полумесяца - от Тегерана до Дамаска и от Бейрута до сектора Газа - чтобы создать атмосферу "созидательной напряженности" между Израилем, умеренными арабами и шиитами-теократами под руководством персов?



Почему наши высокопоставленные офицеры снуют из одной синекуры в другую, меняя консалтинговые компании, лоббистские должности и портфели в советах директоров оборонных корпораций? И ведут себя так, словно их непомерные гонорары им принесли врожденные таланты и заслуги перед отечеством, а не пожизненные закупочные контакты?



Почему наши отставные четырехзвездные генералы пренебрегают военным кодексом и во всеуслышание и не стесняясь в выражениях костерят главнокомандующего? Почему Пентагон затеял революцию во всей системе набора, продвижения по службе и кадровой политике, поставив во главе угла расу, пол и сексуальную ориентацию вместо реальных заслуг или эффективности на поле боя? Неужели мы и здесь пошли на поводу у советских комиссаров? Мы, что, предпочтем проиграть войну ради мнимого равенства, чем выиграть ее ради свободы?



Почему высшее командование преследует белых мужчин, подозревая в них "бунтарей", - хотя во время боевых действий в Ираке и Афганистане они понесли потери пропорционально вдвое большие, чем другие демографические группы - лишь для того, чтобы после многочисленных внутренних расследований выяснить, что никакой клики "внутренних террористов" нет и никогда не было? И почему бюрократическая машина решила изгнать из своих рядов тысячи оклеветанных военных, машинально требуя прививки даже от переболевших коронавирусом, у кого сформировался естественный иммунитет?



Вообще вооруженные силы США либо переживут своего рода "поствьетнамскую" революцию, либо, словно Римская империя времен заката, не смогут защищать наши интересы или отстаивать безопасность страны.



Расовые вопросы



Почему как раз на этапе, когда так называемые "небелые" этнические группы либо достигли паритета с белым большинством, либо даже превзошли его по доходу на душу населения и когда смешанные браки стали обычным явлением, мы добровольно отказались от достижений в области гражданских прав и скатились в доцивилизованный "племенизм"? Кто эти софисты, которые убедили нас, что расовая сегрегация в общежитиях, на учебных мероприятиях и выпускных экзаменах - никоим образом не расизм? И что нанимать людей на работу, руководствуясь расовыми соображениями, тоже совершенно нормально и приемлемо?



С какой вообще стати мы свалили в одну кучу людей самых разных корней, национальностей, религий, политических взглядов, классов и ценностей, объявили их "белыми" и скопом заклеймили? С каких это пор мы считаем расу решающей для идентичности и самосознания? Мы, что, вернулись к родоплеменным отношениям или превратились во враждующие кланы из скандинавских саг или призраки Балкан, которыми движут лишь древние обиды и ненависть? С каких это пор в нашей истории национальное "разнообразие" стоит выше "единства"?



Половой вопрос



Предвидел ли кто-нибудь, например, в 2004 году, что всего через 20 лет левые попытаются впихнуть практически не встречавшуюся ранее болезнь гендерной дисфории в повестку гражданских прав, провозгласив, что полов на самом деле не два, а три?



Мог бы кто-нибудь себе представить, что левые, геи и феминистки объединятся и сделают все возможное, чтобы уничтожить полувековые достижения женщин в спорте, позволив биологическим мужчинам соревноваться в женских видах спорта и тем самым стереть рекорды целых трех поколений?



Мог ли кто-нибудь поверить, что феминистку и титулованную пловчиху Райли Гейнс будут всячески травить и не дадут ей никакого житья - хотя все ее "преступление" заключается в том, что она осмелилась заявить очевидное: что с точки зрения скелетно-мышечной массы и телосложения трансгендерные женщины по-прежнему мужчины - и, значит, не вправе выступать в женском спорте?



Поверил бы кто-нибудь, что помощник сенатора не только будет заниматься незащищенным сексом в роли пассивного гея в священных стенах Сената, но и заснимет свой акт содомии во всех подробностях и будет распространять эти кадры среди друзей и в социальных сетях, - а в ответ на общественное возмущение попытается выставить себя жертвой, обвинив всех в гомофобии?



Беззаконие



Мы наблюдаем постепенный подрыв устоявшейся судебной практики, как гражданской, так и уголовной. Существует ли еще закон в привычном виде, каким мы его застали всего 10 лет назад? Массовые грабежи стали обыденностью и остаются безнаказанными в крупных городах "синих" штатов (синий - партийный цвет демократов, красный - республиканцев. - Прим. ИноСМИ). В Комптоне фургон врезался в мексиканскую пекарню, а поджидающая этого момента толпа громила и грабила заведение. И все ради чего? Горстки пирогов и пирожных на халяву? Или извращенного чувства наслаждения оттого, что трудолюбивая семья лишилась средств к существованию?



Грабежи такого рода ежегодно лишают предпринимателей миллиардов долларов дохода. Вы вообще сознаете, что сотрудникам и охранникам теперь приказано не вмешиваться, словно задержание воров и грабителей нелиберально по своей природе или вообще сродни расизму?



Кого-то вообще волнует, что демонстранты в поддержку ХАМАС (многие из которых приехали в Америку по грин-карте или студенческой визе) скандировали кричалки в поддержку резни 7 октября, призывали к уничтожению Израиля и геноциду евреев как таковых, перекрыли Манхэттен и мост Золотые ворота, осквернили мемориал Линкольна и ворота Белого дома и сорвали рождественские празднования в наших городах - не понеся за это никакой ответственности? Как быть со штурмом законодательного собрания Калифорнии и срыва его заседаний? Это теперь тоже уголовное преступление сродни мятежу на Капитолийском холме 6 января, или у нас появился параллельный свод законов - с учетом идеологии, расы и партийной принадлежности?



В одном из самых обескураживающих роликов на моей памяти судья из округа Лас-Вегас Кларк по имени Мэри Кей Холтус недавно подверглась жестокому нападению со стороны уголовницы-рецидивистки без наручников, уже трижды судимой за насильственные тяжкие преступления и проходящей по новому делу. Нападавшая, Дебора Редден, с легкостью перескочила через скамью подсудимых и начала избивать судью и рвать ей волосы, прежде чем двум судебным приставам с большим трудом удалось ее оттащить. Почему Редден освободили условно-досрочно - с ее-то списком правонарушений - и почему на нее не надели наручники, учитывая ее прошлое? Ее попытка убить судью (в чем она сама призналась) чуть было не увенчалась успехом. В сочетании со снисхождением, проявленным к ней в прошлом, это весьма красноречивая иллюстрация нашего больного общества.



В наших крупных городах прокуроры, многие из которых на зарплате у Джорджа Сороса, уже практически уничтожили гражданское общество. Они систематически отпускают уголовников и насильников в день ареста, досрочно освобождают осужденных преступников из тюрем и колоний и подрывают закон произвольным применением на том лишь основании, что он либо несправедлив, либо написан расистами.



Еще одним пример этого варварства - систематические попытки (заметим, впервые в американской истории) вычеркнуть в год выборов из избирательных бюллетеней различных штатов ведущего кандидата Дональда Трампа. В духе показного советского "правосудия" ему приписали некий "мятеж", хотя в этом его не просто не признавали виновным, а даже не обвиняли. Между тем, три прокурора штата и один специальный федеральный прокурор - все левые, ранее бравировавшие желанием сорвать кампанию Трампу - предъявили ему обвинения в целом ряде уголовных преступлений. Подавляющее большинство американцев сходится в том, что ничего подобного Трампу бы никогда не грозило, не стремись он к переизбранию или будь он, как полагается, либеральным демократом.



Образование



В стародавние времена ректор Гарварда (или, точнее, президент Гарвардской корпорации) был выдающимся ученым и интеллектуалом. Это вполне соответствовало самооценке Гарварда как самого выдающегося университета в мире. Все изменилось.



Стремительная карьера ныне ушедшей в отставку Клодин Гэй строилась на весьма сомнительном послужном списке из всего лишь 11 статей, в большинство из которых к тому же закрался плагиат. Вся ее привилегированная карьера строилась на избитой логике, что она так или иначе заслуживает особого отношения в силу пола и расы.



Когда столь вопиющая коррупция вскрылась, Гарвардская корпорация, ее команда юристов и примерно 700 преподавателей попытались преуменьшить масштабы интеллектуальной кражи Гэй. Ее критиков они заклеймили расистами, а ее саму перевели на должность профессора политологии. При этом она тоже осталась безнаказанной, хотя студентов и преподавателей обычно ждет кара за гораздо меньшие прегрешения.



Когда дипломы Лиги плюща успели стать свидетельством крайней заидеологизированности и агрессивной политкорректности? Или дела обстоят еще хуже? Знает ли новоиспеченный историк из Стэнфордского университета или литературовед из Йеля хоть что-нибудь о Гражданской войне или пьесах Шекспира соответственно? И знают ли они вообще, что мы, общественность, знаем, что они ничего не знают?



Была ли Элизабет Уоррен действительно первым цветным профессором права в Гарварде? А Клодин Гэй - выдающимся и уважаемым политологом? Да и можно ли в принципе считать руководство Гарвардской корпорации умнейшими и достойнейшими людьми в стране?



Не прошло и пяти лет, как наши элитные университеты добровольно отказались от меритократии, отменили академическую успеваемость и потребовали присяг и клятв на тему инклюзивности и расового разнообразия - словно в кривом зеркале худших проявлений коммиссарской морали стран Варшавского договора и Советского Союза? Над тем, как (и почему) элитные университеты сами уничтожили себя изнутри всего за 10 лет, историки будут ломать голову еще долго.



Конец суверенитета



Администрация Байдена нарушила федеральный иммиграционный закон. Только за первый срок Байдена около 10 миллионов нелегалов пересекли нашу границу незаконно и безнаказанно - и все это делается совершенно намеренно. Южная граница не просто дырявая - можно сказать, что ее больше нет в принципе.



Чего левые добиваются - новых избирателей? Новых иждивенцев, которые раздуют правительство еще больше, обременив его помощью всем страждущим? Кстати, для этого придется еще больше задрать налоги для "халявщиков" и "отбросов общества".



Хотят ли они еще большего "разнообразия", чтобы остановить непрекращающийся отток цветных из стана левых? Чураются ли они суверенитета как такового, предпочитая "глобальную деревню" без четких границ? Согласны ли эти утописты из Малибу и Мартас-Винъярд (остров близ побережья Массачусетса, популярное место отдыха, где обосновалось немало знаменитостей и политиков, включая чету Клинтон и семью Обамы. - Прим. ИноСМИ), что их собственным поместьям и землям тоже не нужны ни стены, ни заборы, ни границы, чтобы побольше обездоленных смогли приобщиться к награбленному "хищническими классами"?



В нашей новой Америке Джо Байден бодр, здоров и расторопен, а Хантер не сделал ничего плохого. Наши герои - Дилан Малвейни, генерал Рэйчел Левин (скандальный блогер и чиновник, оба трансгендеры. - Прим. ИноСМИ) и два Сэма, Бэнкман-Фрид (осужденный за мошенничество предприниматель. - Прим. ИноСМИ) и Бринтон (осрамившийся на краже женского белья чиновник-трансгендер. - Прим. ИноСМИ).



В современной Америке Карин Жан-Пьер говорит сущую правду, а Алехандро Майоркас никогда не врет. Святой Джордж Флойд был безвинно убит, а его мученическая смерть - неопровержимое доказательство системного расизма американской полиции. А "отмена" полиции принесет лишь порядок и спокойствие, поскольку наша граница безопасна, а бездомные и преступники - всего лишь невинные жертвы.



Доктор Джилл Байден - ученый с выдающимися заслугами. Чернокожие миллионеры Опра и Леброн Джеймс - смиренные жертвы. Генерал Марк Милли - отважный индивидуалист, который не боится рубить правду-матку, как и Адам Шифф. Трусливое бегство из Афганистана сломя голову - блестяще организованное отступление.



Китайский воздушный шар, если разобраться, ничего толком не успел снять. 6 января было вооруженным восстанием, заранее спланированном заговорщиками и пламенными революционерами. А Эшли Бэббит заслужила пулю в шею - нечего было лезть в разбитое окно.



Камала Харрис - великий мастер слова. Российский сговор действительно имел место. А история с ноутбуком Хантера была "дезой", состряпанной русскими. Досье Кристофера Стила в основном правдиво, как и диссертация Клодин Гэй и мемуары Барака Обамы. А 51 бывший сотрудник разведки отважно предложили свое экспертное мнение и подтвердили, что ноутбук Хантеру подбросили из Москвы.



Учитывая все это, что, по-вашему, теперь думают об Америке иранцы, путинская Россия, китайские коммунисты, хуситы, "Хезболла" и ХАМАС?



Кто мы - держава, выигравшая Вторую мировую или бежавшая из Афганистана? Уважают ли нас те восемь миллионов людей, которые нарушили наши законы и безнаказанно перешли нашу границу? Боятся ли они нас, восхищаются нами - или явились сюда, чтобы обвести нас вокруг пальца? Оценил ли ХАМАС те сотни миллионов долларов, которые мы им дали? Стал ли Иран дружелюбнее после того, как мы сняли санкции?



В общем, американская цивилизация перевернулась с ног на голову, и вскоре нас ждет встреча с еще недавно немыслимым и невообразимым.



*запрещенная в России террористическая организация Источник - ИноСМИ

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