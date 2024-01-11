Бля и Атталя. Геи начинают править Европой? - Владимир Малышев

14:55 11.01.2024 Назначение нового премьер-министра Франции вызвало неоднозначную оценку

Владимир Малышев

11.01.2024

Геи начинают править Европой?

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром 34-го летнего Габриэля Атталя, который стал не только самым молодым в истории республики главой государства, но и известен тем, что является открытым геем. Однако французов это нисколько не смущает. Недавний опрос общественного мнения Ipsos-Le Point показал, что Атталь является самым популярным политиком Франции, хотя его рейтинг одобрения составляет всего 40%.



В результате "нетрадиционный" Габриэль Атталь заменит 62-летнюю Элизабет Борн в перестановках в кабинете министров, которые, как надеется Макрон, смогут вдохнуть новую жизнь в его правительство в тот момент, когда Франция переживает сложные времена.



"Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и вашу приверженность продвижению проекта гражданского перевооружения и возрождения, о котором я объявил", – с глубокомысленным пафосом объявил г-н Макрон в обращении, адресованном г-ну Атталю на X (ранее Twitter*).



Сам Атталь открыто признается, что является геем. Впрочем, такое на разлагающемся Западе уже не только не считается пороком, но, наоборот, является дополнительным бонусом, позволяющим более успешно делать карьеру.



А потому там никого не удивило, что новый премьер-министр Франции состоит в "гражданском браке" с членом Европейского парламента Стефаном Сежурне. Ведь это – вполне в русле новых западных "ценностей".



Откуда же он взялся этот голубой "киндер-сюрприз" французской политики? Габриэль Атталь родился в 1989 году в пригороде Парижа в состоятельной буржуазной семье. Его отец, Ив Атталь – еврей, перебравшийся во Францию из Туниса. Был адвокатом и кинопродюсером, а мать имеет российские корни. Она родилась в семье эмигрантов из Одессы.



Новый премьер признавался, что мать воспитала его в православной вере, он до сих пор празднует Пасху, хотя религиозностью не отличается. И традиционное воспитание не помешало ему стать активным геем. Кроме того, новый премьер – смазлив, и в юности даже снимался в кино. В 2008 году исполнил роль школьника в фильме "Прекрасная смоковница".



Окончив элитный Институт политических исследований в Париже ("Сьянс По") со степенью магистра в области связей с общественностью, будущий премьер устроился в Минздрав с помощью тогдашнего министра Марисоль Турен, матери своего одноклассника. Тут же ударился в политику, вступив в Социалистическую партию. Придерживался левых взглядов, но в 2016 году перешел в ряды партии "Республика на марше" (ставшей позднее "Возрождением"), только созданной тогда еще кандидатом в президенты Франции Макроном, и вскоре стал его любимчиком.



Вскоре Атталь оказался членом парламента, а в 2020 году по приглашению Макрона – официальным спикером правительства. В правительстве ушедшей в отставку Элизабет Борн Атталь подвизался в роли министра-делегата, отвечающего за государственные счета в Минэкономики, а затем возглавил Минобразования. И в этой должности он смог стать самым популярным членом кабмина.



В своих политических заявлениях Атталь любит говорить парадоксами. Так, в интервью журналу "Пари Матч" на вопрос "Трамп или Путин?" он ответил: "Оба хотят доминировать в мировых отношениях. Для поездки на подводную рыбалку в Сибирь я бы выбрал Путина. Для вечера в казино я бы выбрал Трампа. В остальном ни тот, ни этот".



Известно также, что свою стремительную карьеру новоиспеченный премьер делал не без помощи другого своего покровителя - Стефана Сежурне, депутата Европарламента и генсека нынешней макроновской партии "Возрождение", который по совместительству и является его "гражданским мужем".



Однако появление Атталя в роли премьера встречено во Франции в штыки оппозицией, как слева, так и справа. Постоянный конкурент Макрона на президентских выборах, лидер правых Марин Ле Пен написала в соцсети: "Чего могут ожидать французы от этого четвертого премьера и пятого правительства за семь лет? Ничего. Устав от ребяческого балета амбиций, они ждут плана, который вернет их в центр общественных приоритетов".



А представитель французских крайне левых Жан-Люк Меланшон с иронией заявил, что Габриэль Атталь "возвращается к роли пресс-секретаря", а должность премьера, по сути, упразднена: "Президент-монарх правит один со своим двором".



Назначение премьером Атталя не обрадовало и амбициозных старших французских политических мэтров, включая Брюно Ле Мэра, министра финансов, и Жеральда Дарманена, министра внутренних дел, чьи президентские амбиции во Франции ни для кого не являются секретом. Они заподозрили (и не без оснований), что именно Аттоля Макрон прочит в свои преемники на посту главы государства.



Но зато в США такое гей-решение Макрона встречено с явным одобрением. Как пишет New York Times, "в преддверии выборов в Европейский парламент и предстоящих Олимпийских игр в Париже этим летом г-н Макрон, чей собственный рейтинг упал до 27%, захотел изменить имидж правительства".



"Призрак, который не дает г-ну Макрону спать по ночам, – констатирует американское издание, – заключается в том, что его президентство закончится избранием Марин Ле Пен, крайне правого лидера, популярность которого неуклонно растет".



"Это встряска поколений и умный коммуникационный переворот", – сказал Филипп Лабро, писатель и политический обозреватель. Г-н Атталь продемонстрировал ту силу и власть сверху вниз, которые нравятся г-ну Макрону, за шесть месяцев своего пребывания на посту министра образования", – цитирует NYT.



Но зачем вообще Макрон решил все-таки сменить прежнюю усердную главу правительства? Ведь Элизабет Борн пробыла на своем посту всего 19 месяцев и, как пишут СМИ, изо всех сил старалась во всем поддерживать политику президента. Но дело в том, что проблемы у Макрона последнее время нарастали как снежный ком. Его рейтинг падает, из Африки, где Франция продолжает грабить свои бывшие колонии, ее выгоняют, на Ближнем Востоке дела идут тоже не лучшим образом, а ядерная энергетика, которая помогла Франции справляться с международным кризисом поставками углеводородов, тоже оказалась в кризисе. Не говоря уже о проблемах с мигрантами и затяжном конфликте по поводу закона о пенсиях, повышающего пенсионный возраст с 62-х до 64 лет.



В такой ситуации Макрон заметался и попытался прибегнуть к неординарным мерам. Сам в свое время оказавшийся "киндер-сюрпризом" на выборах президента, он решил поэкспериментировать теперь со своим протеже – "киндер-сюрпризом" на посту премьер-министра.



А, кроме того, Макрон сделал противодействие России одним из главных посылов своего новогоднего обращения к нации. По его мнению, страх перед "плохой Россией" должен способствовать укреплению Евросоюза и его русофобской внешней политики.



И проявить свою готовность поддерживать киевских неонацистов в их борьбе против русских, считает Макрон, французы должны на выборах в Европарламент, назначенных на 2024-й год. Словом, как считают политические обозреватели, при помощи назначения Атталя Макрон хочет сбросить накопившийся негатив и поднять рейтинги своей партии перед выборами в Европарламент.



Однако даже во Франции многие считают, что вряд ли это ему удастся сделать. Так, французская газета Figaro заявила, что политическая ситуация, "остается такой же хрупкой, как и прежде". "Смена лица на вершине не меняет общей картины", – написала газета, добавив, что преемник Борн столкнется с "огромным количеством политических проблем", включая задачу по объединению раздробленной нации". И напоминает, что хотя Макрон не может снова баллотироваться на президентских выборах 2027 года, оживление работы его правительства считается крайне важным для того, чтобы не дать Ле Пен стать президентом.



Вместе с тем у многих в мире назначение на пост руководителя правительства Франции открытого гея вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. "Теперь у французов премьер-министр – гей, просто безумие! Интересно, как будет называться первая леди...", - изумляется турецкое издание Haber.



А что удивляться? Европейские "ценности" торжествуют. Недавно президентом Латвии был избран открытый гей Эдгарс Ринкевичс, и капитан-регент Сан-Марино тоже гей – Паоло Ронделли. А среди европейских премьеров "голубых" вообще – пруд пруди. Геи уже возглавляют правительства Бельгии, Исландии, Люксембурга, Ирландии, Андорры. Даже в православной Сербии премьер-министр Анна Брнабич – открытая лесбиянка.



Настоящий Содом и Гоморра – в Европарламенте. По сообщениям СМИ, и там большинство членов – геи. А от Британии так и вообще буквально все депутаты – нетрадиционной ориентации. Похоже, ЛГБТ* начинает править Европой. Источник - столетие

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