Новый закон об иммиграции: "пробуждение" Франции? - В.Бурт

20:19 11.01.2024 11.01.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Примеру этой страны, принявшей закон об иммиграции, могут последовать другие государства



Европа переполнена мигрантами из Азии, Африки, Украины. Но к миллионам пришельцев присоединяются новые "гости". И хозяева уже не знают, что делать с этим неиссякающим потоком. Впрочем, ответ лежит на поверхности: чтобы жизнь европейцев окончательно не превратилась в хаос, необходимо ограничить количество мигрантов. Тем не менее решение этой проблемы не в меру толерантные европейцы постоянно откладывали в долгий ящик. Первой "проснулась" Франция.



Там вступил в действие закон об иммиграции, который разрабатывался под руководством министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Впрочем, пока документ шел из верхней палаты сената до нижней – Национальной ассамблеи, статьи законопроекта по отношению к "понаехавшим" ужесточились.



По сравнению с той вольницей, которые имели мигранты во Франции раньше, их права несколько ограничены. Тем не менее закон не выглядит таким уж устрашающим. В частности, строже стали миграционные правила, упрощена депортация нелегалов. Отныне обладателей двойного гражданства будут лишать французского паспорта за совершение преступлений против сотрудников правоохранительных органов.



Иностранцы, находящиеся на территории Франции без разрешительного документа, будут наказаны солидным штрафом и выдворены за пределы государства. Безработные "гости" смогут рассчитывать на получение социальных пособий не ранее чем через пять лет пребывания в стране, а трудоустроенные – через два с половиной года. Кроме того, детям мигрантов, родившимся на территории Франции, будет не так просто, как прежде, получить ее гражданство.



Наверняка после принятия закона миллионы французов удовлетворенно воскликнули: "Сharmant!" В численном выражении это более 70 процентов жителей страны. В кои веки их мнение совпало с решением президента, который выразил уверенность, что закон "предохранит" французов от безудержного потока "гостей".



Следует заметить, что мигранты старой волны, обосновавшиеся в стране еще в колониальные времена, не доставили особых хлопот хозяевам и сейчас отличаются от коренных жителей лишь цветом кожи. Другое дело – недавние пришельцы. Они насторожены, озлоблены, не желают знать и тем более соблюдать законы Франции. Живут своей обособленной жизнью в районах, куда не рискуют совать нос даже вооруженные полицейские. Это настоящая пятая колонна, которая время от времени приходит в неистовство и начинает устраивать безобразия и крушить все подряд.



Естественно, присутствие многочисленных криминальных субъектов вызывает все больше недовольства в обществе, и такое противостояние грозит социальным взрывом. Однако во Франции немало политиков, оглушенных и ослепленных пресловутой толерантностью. Познакомившись с итоговым текстом закона, они буквально взвыли от возмущения.



В совместном заявлении представители около 50 благотворительных организаций, в том числе Французской лиги по правам человека, документ был назван "самым регрессивным за последние 40 лет законопроектом о правах и условиях жизни иностранцев". И "содержит рекордное число статей, противоречащих конституции" и "подрывает принцип равенства".



Среди тех, кто выступил против закона, экс-президент Франции Франсуа Олланд. Он заявил: "Это поражение республики. Когда принимается текст с положениями, противоречащими конституции, это нельзя расценить как прогресс". Ему вторила глава парламентской фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано, назвавшая закон "насилием над нашими общими принципами".



Протестующие против закона о мигрантах указывают и на то, что документ якобы игнорирует реалии времени: по словам министра экономики Ролана Лескюра, в ближайшее десятилетие Франции понадобится более 1,3 миллиона человек для работы в индустрии. Он явно намекнул на то, что без чужих рук не обойтись.



Но это явное лукавство! Министр отлично знает, что у Франции есть колоссальный ресурс – около 5 миллионов безработных, которые с лихвой могли бы заполнить все вакансии. Просто невзыскательным мигрантам без зазрения совести можно платить гораздо меньше, чем французам.



Указующие персты возмущенных господ обращены в сторону президента Эммануэля Макрона, который, как считают многие, пошел на уступки ультраправым и получил от них "смертельный поцелуй". И вправду, казалось, что мятежная Марин Ле Пен, назвавшая закон "идеологической победой" своей партии "Национальное объединение", готова была облобызать своего давнего недруга. Ведь она уже много лет повторяла, что необходимо остановить поток неконтролируемой миграции. И наконец к ее мнению прислушались.



В свое время Ле Пен говорила, что ее антимиграционные планы направлены на то, чтобы "гарантировать французскому народу право оставаться самим собой". Сейчас примерно такого же мнения придерживается автор законопроекта Дарманен, который считает, что документ "защитил французов". Сказано серьезно, но звучит иронически – Пятая республика дожила до того, что ее граждане уже не хозяева в собственной стране и нуждаются в заступничестве!



Ле Пен не только одержала моральную победу, но и резко повысила свою популярность. Позиции Макрона, наоборот, значительно пошатнулись, причем даже в среде его партии "Возрождение". Некоторые из соратников президента голосовали против принятия закона о миграции или воздержались. Они считают, что государственный корабль, который шел независимым курсом, получил опасный крен вправо.



Но Макрон вынужден лавировать! В минувшем году он с величайшим трудом протащил закон о повышении пенсионного возраста, который долго будоражил Францию. Из-за многочисленных протестов – 70 процентов граждан республики выступили против – "верхам" пришлось использовать статью конституции, разрешающую правительству принимать документ без голосования в парламенте.



Закон об иммиграции стал новым испытанием для Макрона в среде политиков. Однако сейчас он хотя бы избежал уличных манифестаций и демонстраций. Но не стоит думать, что французы – извините за каламбур – возлюбили нелюбимого президента. Недавно они назвали его худшим главой государства в истории страны.



У граждан Пятой республики, что называется, накипело. По их мнению, Макрон не только плохо занимается внутренними делами, но и в международных проявляет себя не лучшим образом. В частности, безосновательно усиливает напряженность между Францией и Россией. Это в очередной раз проявилось в его новогоднем выступлении, в котором он снова призвал остановить Москву и поддержать Киев.



Миграционный вопрос, который еще более усиливается, неминуемо встанет на повестку дня и в других странах Европы. И в них неминуемо будет принято ужесточение законодательства для "гостей", ибо их поток превысил все мыслимые пределы и грозит ввергнуть Старый Свет в форменное безумие.



В частности, в Германии количество нелегальных мигрантов, прибывших туда в минувшем году, превысило значения кризисного 2016 года, пишет газета Die Welt. По данным правоохранительных органов, было зафиксировано в общей сложности 127 088 случаев незаконного проникновения на территорию ФРГ, что на 38 процентов больше показателей 2022 года.



Как заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Кристоф де Врис, "рекордный уровень незаконных пересечений границы является проявлением совершенно ошибочной миграционной политики, проводимой действующей коалицией во главе с канцлером Олафом Шольцем.



Кажется, все уже забыли о том, что двери мигрантам на континент в 2015 году широко распахнула его предшественница Ангела Меркель, которая сейчас блаженствует на пенсии. Она – "добрая душа" – посещала лагеря для беженцев, сфотографировалась с ними. И призывала немцев "открыть свои сердца" новым гражданам Евросоюза, помочь им адаптироваться к новой жизни.



Теперь мы видим, что из этого вышло. Источник - fondsk.ru

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