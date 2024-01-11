 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.01.2024
22:54  Израиль не един. В еврейском государстве наметились серьезные разногласия по вопросам войны и мира
22:24  Эквадор: квазигражданская война. Как либералы про-либералили страну, - Л.Савин
22:22  Баку предупредил о риске новой войны в регионе. Азербайджан возвращает Армению на 100 лет назад, - Артур Аваков
20:19  Новый закон об иммиграции: "пробуждение" Франции? - В.Бурт
14:55  Бля и Атталя. Геи начинают править Европой? - Владимир Малышев
14:45  Упадок американской культуры носит экзистенциальный и фундаментальный характер, - Виктор Дэвис Хансон
14:44  Правоохранители Узбекистана и Турции задержали "Мадам Клод", обвиняемую в торговле людьми

14:41  Выученный урок: "январский кризис" 2022 года в Казахстане и события на площади Тяньаньмэнь 1989 г., - И.Зуенко
14:32  Главой УкрСчетной палаты Зеленский назначил свою родственницу (куму Свету)
14:31  Грядущий 2024-й будет годом войны. На украинском фронте наступила тупая неподвижность.., - А.Проханов
13:47  Умер Народный артист СССР Юрий Соломин
13:42  Россия отказалась дальше арендовать у Казахстана базу космического слежения "Балхаш"
13:00  Серик Кожаниязов - новый старый аким Кзылорды и другие рождественские назначения в Казахстане
12:04  Казах Асхат Оразбай возглавил Исполнительный комитет Международного Фонда спасения Арала
11:58  В Киргизии продолжаются аресты. Раскрыт "заговор с целью свержения строя" во главе с строительным магнатом Ташовым
11:50  150 тысяч казахстанцев подписали петицию за отставку Минздрава Гиният - за бездарность и безделие
10:44  У мигрантов в РФ собственный мир, живущий в отрыве от остальной России, - Александр Храмов
10:22  Переписать учебники истории! Улус Джучи - прародина казахов, - сенаторKZ Дархан Кыдырали
10:15  Пророссийских политиков нет ни в Армении, ни в Казахстане.., - СП
10:08  Племянник Назарбаева Сатыбалды вернул Казахстану $1,4 млрд незаконно выведенных активов
08:11  Хуситы назвали резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море "политической игрой"
02:04  Мигранты: угроза нарастает. Русские уже с опаской ходят по улицам своих городов, - В.Малышев
01:58  В Польше конфронтация президента с парламентом достигла апогея, - В.Мастеров
00:57  Как развивалась артиллерия в среднеазиатских ханствах? - Д.Милосердов
00:54  Звездные футболисты бегут из Саудовской Аравии. В чем причины
00:29  Чем завершится вооруженный конфликт в Эквадоре? - Е.Хамова
00:07  Иракский Курдистан не хочет отпускать американских военных, - Игорь Субботин
00:02  Иран считает, что Израиль намеренно "вызывает огонь на себя", - Д.Минин
00:01  Аргентина под Милеем. Кердык экономике уже рядом, - В.Шварцман
Среда, 10.01.2024
23:26  США. Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу
19:29  Новые члены Верховного суда Кыргызстана - Эльмира Байтикова и Медербек Сатыев
13:53  Э.Тодд: "Мы живем накануне большой перетряски всего мира"
12:26  Вопрос нацменьшинств в СУАР как инструмент антикитайской пропаганды в ЦА?
12:22  Жизнь ледников Таджикистана: чтобы предотвратить катастрофу, важно понимать, что происходит
12:19  Восстание банд в Эквадоре: десятки тысяч убийц и грабителей против полиции и армии (видео)
12:17  Сносят мой дом! Письмо-обращение ташкентца Д.Мирусманова
12:11  Вложения в крипту оказались самыми доходными в 2023-м
12:02  Заочно осужденный в Узбекистане лидер каракалпакских сепаров Ниетбай Уразбаев скончался в Алматы
12:00  Бизнесмен Ташов публично обвинил соправителя Киргизии Ташиева в вымогательстве
11:59  Первая солнечная обсерватория Индии достигла запланированной орбиты
11:57  В Казахстане вспышка кори стала крупнейшей за 10 лет
11:54  Внеземные кратеры Горного Бадахшана
11:50  Цензура - двигатель прогресса, - Г.Лейба
11:30  Зара Вагенкнехт - новая звезда немецкой политики. Шольца добивают навозом фермеры, - Къ
11:24  РосАрмия развернет на Каспии бригаду морской пехоты
10:34  Гибель империи. Древнеримские аналогии для США, - Дж.Лиф/Каллен Мерфи
10:28  Страшилки от Илона Маска: Мигрантов вскоре начнут заселять в дома американцев
09:09  Коммунальная катастрофа ударила по Путину перед выборами, - Сергей Аксенов
08:04  Гуманизм по-европейски: Хороший мигрант - мертвый мигрант, - СП
01:13  Вкладчики, внимание! Кыргызка Бегайым Э. стала вице-президентом в JPMorgan Chase с активами $3,7 триллионов
01:09  Юный педик-премьер Франции Габриэль - потомок марокканского еврея и белоэмигрантки-одесситки и "жена" депутата Стефана Сежурне
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Баку предупредил о риске новой войны в регионе. Азербайджан возвращает Армению на 100 лет назад, - Артур Аваков
22:22 11.01.2024

11.01.2024

Азербайджан возвращает Армению на 100 лет назад
Артур Аваков

Ильхам Алиев рассказал журналистам, как он видит развитие отношений с Ереваном.
Переговоры между Ереваном и Баку начали регрессировать, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о риске военной эскалации конфликта и усомнился в необходимости гарантов безопасности в регионе. Кажется, ликвидация самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики не стала залогом умиротворения региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью национальным телеканалам заявил, что 10 населенных пунктов республики все еще находятся под армянской оккупацией. По его словам, эта проблема будет обсуждаться на армяно-азербайджанской комиссии по делимитации, которая соберется в конце января. Также Алиев предупредил о риске новой войны в регионе. Президент Азербайджана обвиняет в этом Францию, которая продает Армении оружие.

"Франция – это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и подготавливает их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это", – подчеркнул Алиев.

Параллельно с этим представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков осудил "предвзятую проармянскую позицию Франции", которая выражается в поставках оружия Еревану и продвижении ею антиазербайджанских резолюций на международных площадках. "Франция теперь отстранена от своей роли посредника (между Азербайджаном и Арменией) и даже наносит ущерб роли ЕС в этом вопросе", – пояснил Амирбеков.

Что касается мирного договора с Арменией, то президент Азербайджана все еще готов его подписать, но считает, что в гарантах безопасности нет необходимости. "Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", – отметил Алиев. Также он сообщил, что в случае отказа Еревана от проекта Зангезурского коридора Азербайджан не станет открывать для Армении другие транспортные коммуникации. При этом в рамках коридора все люди и грузы должны перемещаться без какой-либо проверки.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван надеется на конструктивный подход Азербайджана, который позволит продолжить переговоры о заключении мирного договора. При этом дипломат подчеркнул, что конец 2023 года ознаменовался отказом Баку от встреч на высшем уровне. В частности, президент Азербайджана не приехал на переговоры в Гранаду и Брюссель. В связи с этим контакты были ограничены диалогом между главами МИД и на уровне Совбезов.

В свою очередь, председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян заявил, что Еревану важно проводить переговоры на площадках США и Евросоюза, потому что они помогают управлять рисками. Тем временем американский аналитический центр Stratfor сообщает, что в 2024 году стороны смогут добиться прогресса в переговорном процессе, но риск возобновления войны остается высоким. По мнению экспертов, Ереван будет использовать растущие политические связи с Западом и его военную поддержку, чтобы противостоять давлению Баку. В свою очередь, азербайджанские власти продолжат наращивать военную группировку возле Армении. Таким образом, аналитики Stratfor пришли к выводу, что Ереван так или иначе удовлетворит желания азербайджанской стороны.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде надеется, что 2024 год все-таки увенчается подписанием долгожданного мирного договора. По его словам, таким образом будет открыта возможность для политико-дипломатического урегулирования всех остальных вопросов, включая разблокирование транспортных коммуникаций и проведение границы. "Судя по высказываниям официальных лиц, мирный договор готов на 90%. Хочется надеяться, что оставшиеся 10% согласуют в кратчайший срок, потому что по принципиальным вопросам расхождений уже нет", – заявил Велизаде, выступая на площадке фонда Civilitas.

При этом политический аналитик напомнил, что у Азербайджана дружеские отношения с Грузией, но процесс делимитации границы не завершен. В случае с Арменией дела обстоят заметно хуже, так как две республики официально даже не признают друг друга. В связи с этим Велизаде считает, что мирный договор станет отправной точкой для налаживания политико-дипломатических отношений.

Старший научный сотрудник аналитического центра APRI Armenia Бениамин Погосян, выступая там же, тоже сказал, что в 2024-м мирный договор вряд ли будет подписан в виде всеобъемлющего документа, потому что по границе и транспортным коммуникациям все еще очень много расхождений. Но в таком виде соглашение не устранит угрозу военной эскалации конфликта.

"Армения хочет закрепить в мирном договоре хотя бы то, на основе каких карт будет проводиться граница между странами. Азербайджан не видит в этом необходимости. Второе противоречие заключается в готовности Еревана разблокировать коммуникации в рамках национальных законов. Баку же хочет избежать пограничного контроля. Если все эти вопросы вывести за рамки мирного договора, противоречия сохранятся. Например, Армения будет заявлять, что Азербайджан оккупирует 220 кв. км ее территории, а Азербайджан, как и сейчас, с этим не согласится. Это будет поводом для эскалации конфликта", – подчеркнул Погосян.

Докторант Карлова университета Бахруз Самадов полагает, что интервью Алиева азербайджанским телеканалам ясно дало понять, что ни сейчас, ни в обозримой перспективе на Южном Кавказе не будет стабильности. "С одной стороны, Алиев говорит, что нельзя расслабляться, так как боевые действия могут начаться в любой момент, а с другой – утверждает, что не хочет войны. Таким образом он угрожает соседней стране силовым воздействием и не собирается переходить к дискурсу о мирном сосуществовании", – сообщил "НГ" Самадов.

Он считает, что в случае необходимости Баку может пойти на военную эскалацию конфликта, но пока его сдерживает серьезное давление со стороны Запада. В частности, власти Азербайджана предполагают, что в случае войны против республики могут быть введены санкции, которые серьезно ударят по ее экономике, в том числе по нефтегазовому сектору.

Глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков рассказал "НГ", что власти Азербайджана используют риторику, которую он трактует как часть политики по десуверенизации Армении. "Например, община азербайджанских беженцев из Армянской ССР была переименована в общину беженцев из Западного Азербайджана. Фактически Баку хочет наращивать давление на Ереван, который почему-то не думал об этом, когда сдавал Карабах. Возможно, Армению ждет повторение позорного Александропольского мира 1920 года", – сказал Новиков.

Напомним, по Александропольскому миру с Турцией Армения лишилась, например, Карса, Нахичевани и горы Арарат. Кроме того, ее армию сократили до 1,5 тыс. человек, 8 пушек и 20 пулеметов. При этом турецкие власти получали контроль над армянскими транспортными коммуникациями. Де-факто вопросы, касающиеся новых границ Армении, были утверждены без ее участия между Советской Россией и Турцией в 1921 году сначала на Московской конференции, а затем в Карском договоре.

"Власти Армении сильно надеются на Францию, но Париж расценивает Ереван скорее как карту в большой игре за Средиземноморский нефтегазовый шельф, на который претендует Турция. Повторяется ситуация 1920 года: Запад разжигает аппетиты Армении, но не собирается ей помогать", – заключил Новиков.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705000920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Внешняя политика Казахстана в 2024 году. Риски и угрозы
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого совета Казахстанского института стратегических исследований
- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2023 году
- Защищены права французского инвестора
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 января 2024 года №432
- Снижение заболеваемости по 39 инфекциям отмечается в Казахстане
- В Казахстане заблаговременно начата подготовка к предстоящему паводковому периоду
- Про экономику и бюджет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  