Баку предупредил о риске новой войны в регионе. Азербайджан возвращает Армению на 100 лет назад, - Артур Аваков

22:22 11.01.2024 11.01.2024



Азербайджан возвращает Армению на 100 лет назад

Артур Аваков



Ильхам Алиев рассказал журналистам, как он видит развитие отношений с Ереваном.

Переговоры между Ереваном и Баку начали регрессировать, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о риске военной эскалации конфликта и усомнился в необходимости гарантов безопасности в регионе. Кажется, ликвидация самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики не стала залогом умиротворения региона.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью национальным телеканалам заявил, что 10 населенных пунктов республики все еще находятся под армянской оккупацией. По его словам, эта проблема будет обсуждаться на армяно-азербайджанской комиссии по делимитации, которая соберется в конце января. Также Алиев предупредил о риске новой войны в регионе. Президент Азербайджана обвиняет в этом Францию, которая продает Армении оружие.



"Франция – это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и подготавливает их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это", – подчеркнул Алиев.



Параллельно с этим представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков осудил "предвзятую проармянскую позицию Франции", которая выражается в поставках оружия Еревану и продвижении ею антиазербайджанских резолюций на международных площадках. "Франция теперь отстранена от своей роли посредника (между Азербайджаном и Арменией) и даже наносит ущерб роли ЕС в этом вопросе", – пояснил Амирбеков.



Что касается мирного договора с Арменией, то президент Азербайджана все еще готов его подписать, но считает, что в гарантах безопасности нет необходимости. "Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", – отметил Алиев. Также он сообщил, что в случае отказа Еревана от проекта Зангезурского коридора Азербайджан не станет открывать для Армении другие транспортные коммуникации. При этом в рамках коридора все люди и грузы должны перемещаться без какой-либо проверки.



Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван надеется на конструктивный подход Азербайджана, который позволит продолжить переговоры о заключении мирного договора. При этом дипломат подчеркнул, что конец 2023 года ознаменовался отказом Баку от встреч на высшем уровне. В частности, президент Азербайджана не приехал на переговоры в Гранаду и Брюссель. В связи с этим контакты были ограничены диалогом между главами МИД и на уровне Совбезов.



В свою очередь, председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян заявил, что Еревану важно проводить переговоры на площадках США и Евросоюза, потому что они помогают управлять рисками. Тем временем американский аналитический центр Stratfor сообщает, что в 2024 году стороны смогут добиться прогресса в переговорном процессе, но риск возобновления войны остается высоким. По мнению экспертов, Ереван будет использовать растущие политические связи с Западом и его военную поддержку, чтобы противостоять давлению Баку. В свою очередь, азербайджанские власти продолжат наращивать военную группировку возле Армении. Таким образом, аналитики Stratfor пришли к выводу, что Ереван так или иначе удовлетворит желания азербайджанской стороны.



Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде надеется, что 2024 год все-таки увенчается подписанием долгожданного мирного договора. По его словам, таким образом будет открыта возможность для политико-дипломатического урегулирования всех остальных вопросов, включая разблокирование транспортных коммуникаций и проведение границы. "Судя по высказываниям официальных лиц, мирный договор готов на 90%. Хочется надеяться, что оставшиеся 10% согласуют в кратчайший срок, потому что по принципиальным вопросам расхождений уже нет", – заявил Велизаде, выступая на площадке фонда Civilitas.



При этом политический аналитик напомнил, что у Азербайджана дружеские отношения с Грузией, но процесс делимитации границы не завершен. В случае с Арменией дела обстоят заметно хуже, так как две республики официально даже не признают друг друга. В связи с этим Велизаде считает, что мирный договор станет отправной точкой для налаживания политико-дипломатических отношений.



Старший научный сотрудник аналитического центра APRI Armenia Бениамин Погосян, выступая там же, тоже сказал, что в 2024-м мирный договор вряд ли будет подписан в виде всеобъемлющего документа, потому что по границе и транспортным коммуникациям все еще очень много расхождений. Но в таком виде соглашение не устранит угрозу военной эскалации конфликта.



"Армения хочет закрепить в мирном договоре хотя бы то, на основе каких карт будет проводиться граница между странами. Азербайджан не видит в этом необходимости. Второе противоречие заключается в готовности Еревана разблокировать коммуникации в рамках национальных законов. Баку же хочет избежать пограничного контроля. Если все эти вопросы вывести за рамки мирного договора, противоречия сохранятся. Например, Армения будет заявлять, что Азербайджан оккупирует 220 кв. км ее территории, а Азербайджан, как и сейчас, с этим не согласится. Это будет поводом для эскалации конфликта", – подчеркнул Погосян.



Докторант Карлова университета Бахруз Самадов полагает, что интервью Алиева азербайджанским телеканалам ясно дало понять, что ни сейчас, ни в обозримой перспективе на Южном Кавказе не будет стабильности. "С одной стороны, Алиев говорит, что нельзя расслабляться, так как боевые действия могут начаться в любой момент, а с другой – утверждает, что не хочет войны. Таким образом он угрожает соседней стране силовым воздействием и не собирается переходить к дискурсу о мирном сосуществовании", – сообщил "НГ" Самадов.



Он считает, что в случае необходимости Баку может пойти на военную эскалацию конфликта, но пока его сдерживает серьезное давление со стороны Запада. В частности, власти Азербайджана предполагают, что в случае войны против республики могут быть введены санкции, которые серьезно ударят по ее экономике, в том числе по нефтегазовому сектору.



Глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков рассказал "НГ", что власти Азербайджана используют риторику, которую он трактует как часть политики по десуверенизации Армении. "Например, община азербайджанских беженцев из Армянской ССР была переименована в общину беженцев из Западного Азербайджана. Фактически Баку хочет наращивать давление на Ереван, который почему-то не думал об этом, когда сдавал Карабах. Возможно, Армению ждет повторение позорного Александропольского мира 1920 года", – сказал Новиков.



Напомним, по Александропольскому миру с Турцией Армения лишилась, например, Карса, Нахичевани и горы Арарат. Кроме того, ее армию сократили до 1,5 тыс. человек, 8 пушек и 20 пулеметов. При этом турецкие власти получали контроль над армянскими транспортными коммуникациями. Де-факто вопросы, касающиеся новых границ Армении, были утверждены без ее участия между Советской Россией и Турцией в 1921 году сначала на Московской конференции, а затем в Карском договоре.



"Власти Армении сильно надеются на Францию, но Париж расценивает Ереван скорее как карту в большой игре за Средиземноморский нефтегазовый шельф, на который претендует Турция. Повторяется ситуация 1920 года: Запад разжигает аппетиты Армении, но не собирается ей помогать", – заключил Новиков. Источник - НГ

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