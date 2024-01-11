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Израиль не един. В еврейском государстве наметились серьезные разногласия по вопросам войны и мира
22:54 11.01.2024

11.01.2024,

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Иерусалиме и Рамалле, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал помимо прочего и о своих договоренностях с правительством Израиля относительно прекращения войны с "Хамасом" и послевоенного устройства сектора Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не подтвердил, но и не опроверг его слова. Причина в том, считает корреспондент "Ъ" в Тель-Авиве Михаил Гуревич, что не только в политическом истеблишменте, но и в руководстве Израиля существуют острые противоречия по указанным вопросам, и любые заявления премьера на этот счет были бы чреваты для него серьезными проблемами вплоть до распада правительства.

Считалось, что после кровавой бойни, устроенной 7 октября боевиками "Хамаса", все разногласия в Израиле уступили место солидарности и единению в борьбе с общим врагом. Но уже спустя три месяца выяснилось, что ведение боевых действий вполне может уживаться с политическими дискуссиями, а порой и откровенными скандалами. Именно так произошло с одним из правительственных заседаний, на котором планировали говорить про "день после". За пару часов до заседания стало известно, что армия назначила внутреннюю комиссию по расследованию обстоятельств 7 октября, и министры вместо разговора о послевоенном устройстве Газы принялись на повышенных тонах обсуждать решение армейского руководства. Склоку утихомирил лично премьер-министр, сказав, что уже поздно и пора расходится по домам.

Возможно это был не самый плохой выход из ситуации, ведь, откровенно говоря, ни о каком жизнеспособном формате управления сектором нынешний кабинет договориться не может.

Блокирующую роль в парламентском большинстве играют две крайне правые партии "Еврейская мощь" и "Религиозный сионизм". Согласно их концепции, в Газу следует вернуть еврейские поселения и способствовать "добровольной эмиграции палестинцев".

Подобные идеи встречают в штыки не только американские союзники, но и умеренные соратники Биньямина Нетаньяху. Поэтому неслучайно Биби предпочитает говорить не о том, как должна быть устроена послевоенная жизнь жителей Газы, а про то, чего в ней быть не должно. "Мы не допустим Фатхстан и Хамасстан ("Фатх" - правящая партия на Западном берегу, "Хамас" до начала войны правил в секторе Газа.- "Ъ")",- любит повторять он, но кого израильское руководство готово допустить к власти в секторе, так и остается тайной.

Военная операция Израиля застряла между второй и третьей фазами
Некое подобие плана позволил себе озвучить лишь министр обороны Йоав Галант. От своего имени и от имени других силовиков он предложил оставить за Израилем право надзора за ввозом товаров в Газу, поручить восстановление сектора международной коалиции, а местных, не связанных с "Хамасом" чиновников поставить на административные должности.

Военный контроль, естественно, становится израильской зоной ответственности. Этот пункт пока является безусловным консенсусом в стране.

Однако упомянутый план просуществовал буквально несколько часов. Представители сил безопасности сказали, что с ними его никто не согласовывал, Биньямин Нетаньяху тоже дал понять, что подобные планы надо обсуждать на закрытых заседаниях, а не в СМИ, и об инициативе министра обороны все, включая его самого, быстро забыли.

Надо признать, что проработанной программы действий нет и у оппозиции. Бывший премьер-министр Яир Лапид, конечно, опубликовал свой вариант еще в прошлом году, но, как и документ Йоава Галанта, он весьма поверхностный, и в нем содержатся некоторые допущения, которые будет сложно реализовать на практике. Например, монархии Персидского залива почему-то должны взять на себя восстановление разрушенной Газы. Возможно, они и согласятся с этим предложением, но в ответ потребуют "дорожной карты" по созданию независимого палестинского государства, а эту перспективу сегодня в Израиле вряд ли кто решится обсуждать всерьез. Тот же Яир Лапид считает, что в долгосрочной перспективе Палестинская национальная администрация, правящая на Западном берегу, может вернуть себе контроль над сектором, но только после того, как она реализует "обширную программу дерадикализации, которая будет включать изменения в школьной программе, прекращение выплат террористам и борьбу с коррупцией".

Выход из ситуации разброда и шатания в израильском политическом истеблишменте, конечно, есть, и называется он всеобщие выборы.

Любопытно, что совсем недавно израильтяне считали, что лучше пусть будет любое правительство, лишь бы не очередные внеочередные выборы. С 2019 года страна уже пять раз отправлялась на избирательные участки, и многим это порядком надоело. Но спустя всего год после присяги нынешнего кабинета 57% израильтян считают, что сразу после войны надо опять идти на избирательные участки. Причем если судить по прессе, то предвыборная кампания уже в самом разгаре. После 7 октября СМИ отказались от публикации опросов общественного мнения. Полный мораторий продержался почти месяц. Сначала не выдержала газета "Маарив", вслед за ней свой замер опубликовал 12-й канал ТВ, потом 13-й, далее 14-й, а на этой неделе и общественная медиакорпорация КАН 11.

Зачем Энтони Блинкен вновь посетил Израиль
За исключением результатов 14-го, традиционно правого телеканала, все опросы показывают разгромный для коалиции премьера Нетаньяху результат. Вместо сегодняшних 32 мандатов правящая партия "Ликуд" получает от 17 до 20, около половины избирателей лишается и оппозиционная "Еш Атид" Яира Лапида, а крупнейшей политической силой становится "Государственный лагерь" во главе с членом "военного кабинета", бывшим министром обороны Бени Ганцем.

Впрочем, скорее всего, реальные итоги выборов принесут куда больше неожиданностей. С началом кампании в борьбу вступят новые политические силы, которые оттянут на себя избирателей традиционных партий. Судя по электоральным замерам, в стране очень силен запрос на новых политиков и новые подходы к решению застарелых проблем. Надо сказать, что в последние годы тема политического урегулирования с палестинцами была на задворках общественного внимания. Считалось, что с помощью "соглашений Авраама" палестинский вопрос решится как-то сам собой. Вместо этого в начале октября он вылился в кровавую резню и кровопролитную войну. Теперь-то он уж точно будет в центре внимания. Проблема только в том, что выборы будут после войны, а решать надо уже сейчас.

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705002840


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