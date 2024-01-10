Временно недоступен. Скандал с болезнью Остина вскрыл бардак в армии США, - Fox News

00:03 12.01.2024

Fox News

США



3 вывода, которые сделали Китай и Россия после тайной госпитализации министра обороны США Остина



Fox News: скандал с госпитализацией Остина вскрыл царящий в армии США хаос



Репутация Ллойда Остина и американских Вооруженных Сил вообще оказалась сильно подмочена, пишет Fox News. Отсутствие комментариев со стороны Пентагона о госпитализации министра обороны свидетельствует о хаосе в американской системе военно-политического управления. И им могут воспользоваться противники США.



Пентагон наконец-то перестал отмалчиваться насчет многодневной госпитализации министра обороны Ллойда Остина, связанной с лечением рака простаты. Однако этот инцидент заставил меня задуматься: какие выводы президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могли сделать из этого позорного промаха?



"Это событие стало ярким свидетельством беспорядка, который царит в правительстве США", - съехидничала китайская государственная газета Global Times 8 января.



К несчастью, авторитет Остина сильно пострадал. И это случилось вовсе не из-за каких-то медицинских процедур - все мы желаем ему полного выздоровления после перенесенного рака простаты, - а скорее потому, что, как теперь стало ясно, он не контролирует ситуацию в полной мере.



Остин идеально подходил на должность министра обороны США, потому что члены команды Байдена имели возможность хорошо узнать его, еще когда он был главой Центрального командования ВС США. На этом посту ему удалось добиться невероятных успехов в объединении тех 50 стран, которые оказывают помощь Украине, и он активно взаимодействует с Израилем.



Однако этот промах с госпитализацией Остина дорого обошелся Соединенным Штатам.



Во-первых, Си и Путин начнут задаваться вопросом, не было ли скомпрометировано командование американскими ядерными силами. Стандартная процедура такова, что, если министр обороны по каким-то причинам оказывается временно недоступен, его обязанности переходят к заместителю. Понятно, почему в подобных ситуациях Объединенный штаб и Пентагон не любят вдаваться в подробности.



Во-вторых, важно понимать суть процесса. Президент Джо Байден может в любой момент получить доступ к военной системе командования и управления. Именно поэтому он летает на самолете, именуемом "Борт номер один". Президент, министр обороны и командующие войсками часто перемещаются. Если возникает необходимость использовать ядерное оружие, они проводят "совещание по угрозам" - к примеру, посредством телефонного звонка, - чтобы затем отдать и выполнить приказы. По правде говоря, они могут проводить подобные совещания из какой угодно точки земного шара - ведь именно для этого рядом с ними всегда находятся военные помощники со сверхсекретными мобильными телефонами и другим оборудованием.



Из какой угодно точки, кроме машины скорой помощи или отделения интенсивной терапии, куда один из этих ключевых руководителей может попасть с острой болью.



Чиновники в военной цепочке командования и управления не могут рассчитывать на ту конфиденциальность медицинской информации, которая гарантирована обычным гражданам, - особенно если они отвечают за ядерное оружие. Рядовые военные, которые служат на атомных субмаринах, в подразделениях, на вооружении которых стоят межконтинентальные баллистические ракеты, или в подразделениях бомбардировщиков, обязаны подчиняться жестким правилам, в рамках которых за их поведением и состоянием здоровья ведется пристальный надзор. Капитаны подводных лодок не имеют права просто поехать на лечение от неизвестной болезни. Они обязаны все спланировать и организовать - и передать командирские полномочия.



Даже если командование американскими ядерными силами не было скомпрометировано во время тайной госпитализации Остина, Си и Путин увидели, что процесс принятия решений в области национальной безопасности США может застопориться. Как пишет газета Global Times, "в силу внезапности, быстрых темпов и высокой интенсивности современных войн дееспособность системы командования и управления напрямую влияет на ход войны". Довольно многословно, но все же точно.



Это важнейший тактический индикатор для Си Цзиньпина, который попытается застать Байдена врасплох, если вдруг решит развернуть военную операцию против Тайваня в этом году. Потребовалась целая неделя, чтобы понять, как нужно было поступить в ситуации с неотложной госпитализацией Остина. Но если Китай атакует Тайвань, то никакой недели у Пентагона не будет.



В-третьих, команда Остина не работает на опережение. Вряд ли это является неожиданностью для тех, кто следил за американской внешней политикой на протяжении последних двух с половиной лет. Я имею в виду, что они не стремятся тщательно анализировать ситуацию и выстраивать планы. Они даже не пытаются быть на шаг впереди Китая, России или кого-то еще.



Не было бы ничего проще, чем выступить перед Рождеством с заявлением о том, что министр обороны Остин проведет несколько праздничных дней на больничном и что в это время его обязанности будет исполнять какой-нибудь другой чиновник. Америка попросту не может позволить себе подобную неуклюжесть в тот момент, когда Китай решительно настроился лишить ее статуса глобальной сверхдержавы.



Позвольте мне добавить еще вот что: похоже, команда Байдена предпочитает скрывать от американского народа свои действия в области национальной безопасности. Помните гигантский китайский аэростат-шпион? Недавно выяснилось, что в Пентагоне его обсуждали почти неделю, прежде чем о нем сообщили СМИ. И они промедлили еще - пока истребитель F-22, поднявшийся в воздух в Вирджинии, наконец не сбил его у побережья Северной Каролины 4 февраля 2023 года.



Большинство членов команды Байдена, отвечающих за национальную безопасность, были выбраны благодаря их давним с ним знакомствам и связям, которые укрепились в тот период, когда он был вице-президентом (Остин) и сенатором (Блинкен). Когда эти люди приступали к своим новым обязанностям, они надеялись отодвинуть военные вопросы на второй план и позволить дипломатии выйти вперед. А потом случились Афганистан, Украина, Тайвань, Газа и эскалация в Красном море. И в условиях этих непрекращающихся кризисов Пентагон не смог справиться даже с простой процедурой временной передачи полномочий.



Сенатор-демократ Джек Рид (Jack Reed), возглавляющий комитет по вооруженным силам, заявил на этой неделе: "Подобная ситуация с сокрытием информации больше не должна повториться".



И я полностью с ним согласна.



Автор: Ребекка Грант (Rebecca Grant)