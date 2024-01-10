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|Российский пловец Илья Сибирцев угреб в сборную Узбекистана
00:09 12.01.2024
World Aquatics разрешила российскому пловцу выступать за Узбекистан
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российскому пловцу Илье Сибирцеву сменить спортивное гражданство. Сибирцев включен в заявку сборной Узбекистана на предстоящий чемпионат мира по плаванию в Катаре.
Сибирцев подавал документы на смену спортивного гражданства еще в прошлом году, однако ему было отказано.
"Илья Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила просьбу Сибирцева сменить спортивное гражданство", - сообщили в пресс-службе Международной федерации в ноябре прошлого года.
Тогда же возможность смены гражданства Сибирцевым прокомментировал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
"Он уже несколько лет находится за рубежом, это его частное дело. По поводу перехода нам никаких официальных запросов не поступало", - сказал Сальников.
Видимо, уже спустя месяц в World Aquatics все же пересмотрели свое решение. 22-летний спортсмен выступит под флагом Узбекистана в феврале этого года на чемпионате мира в Катаре.
Заявка сборной Узбекистана выглядит следующим образом:
Плавание: Элдор Усманов, Илья Сибирцев.
Прыжки в воду: Игорь Мялин, Вячеслав Качанов.
Синхронное плавание: Зиеда Тошхожаева, Диана Онкес, Анна Ващенко.
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Илья Сибирцев - уроженец Барнаула, воспитанник волгоградской школы плавания. Чемпион Европы среди юниоров 2019 года, серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира. В 2019 году он поступил на бюджет в один из престижных вузов США. Уже тогда руководитель Волгоградской федерации и первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко заявил, что Сибирцев находится "в подвешенном состоянии", а потерю перспективных спортсменов объяснил невозможностью платить зарплату.
Вместе с тем, массовый исход спортсменов из РФ начался в 2022 году из-за отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с проведением СВО на территории Украины. В сентябре 2023-го федерация допустила российских и белорусских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе, но при этом установила критерии допуска, разрешив выступление только в индивидуальных дисциплинах.