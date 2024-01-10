Российский пловец Илья Сибирцев угреб в сборную Узбекистана

00:09 12.01.2024

World Aquatics разрешила российскому пловцу выступать за Узбекистан



Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российскому пловцу Илье Сибирцеву сменить спортивное гражданство. Сибирцев включен в заявку сборной Узбекистана на предстоящий чемпионат мира по плаванию в Катаре.



