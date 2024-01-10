В Европе цены на газ упали к уровню начала сентября

00:20 12.01.2024

Цены на газ совсем отморозились



Котировки в Европе упали к уровню начала сентября



Газ в Европе дешевеет второй день подряд и опустился к минимумам с сентября, несмотря на пришедшие из Арктики морозы. Цены, поддерживаемые высокими запасами в ПХГ, стабильными поставками трубопроводного газа и СПГ, снизились до $350 за 1 тыс. кубометров. На динамике цен не отражается даже некоторый рост спроса на газ со стороны коммунальных предприятий и электростанций на фоне холодной погоды.



Цены на природный газ в Европе продолжают снижаться второй день подряд и уже достигли минимумов с 6 сентября. Так, спотовая цена на газ с поставкой на сутки вперед на нидерландском хабе TTF 9 января снизилась на 3%, составив €30,7 за МВт•ч, или около $350 за 1 тыс. кубометров, февральский фьючерс упал на 2%, до €30,9 за МВт•ч.



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https://www.kommersant.ru/doc/6443685