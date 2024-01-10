На российском ТВ стартует реалити-шоу "Выжить в Самарканде"

00:32 12.01.2024

14 января на российском телеканале ТНТ выйдет первая серия реалити-шоу Павла Воли и Ляйсан Утяшевой "Выжить в Самарканде". Это продолжение популярного экстремального шоу "Выжить в Дубае", показанного в 2023 году.



Действие нового сезона будет разворачиваться в туристическом комплексе Silk Road Samarkand и горной местности в Самаркандской области.



Четырнадцать участников поделены на команду звезд и народную команду. В звездной команде - российские певцы Влад Топалов и Митя Фомин, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова, телеведущая Юлия Паршута, а также певица Назима из Казахстана.



Про представителей народной команды, отобранной из шести тысяч претендентов, пока известно только то, что никто из них раньше не был за границей. Путешествие в Узбекистан станет для них первым опытом выезда за пределы России.



По результатам конкурсных испытаний, которые будут проходить каждую неделю, проигравшая команда проведет время в живописной горной местности. Там участники будут учиться ставить юрты, стричь овец, добывать воду, готовить пищу на открытом огне, избегать встреч с ядовитыми змеями и насекомыми.



Победившая команда тем временем будет наслаждаться изысканной роскошью в пятизвездочных отелях Silk Road Samarkand, знакомиться с достопримечательностями древнего Самарканда и дегустировать лучшие блюда мастеров узбекской кухни. Условия, впрочем, могут и кардинально меняться с развитием сюжета шоу.



Победителя ждет приз в 10 млн рублей.