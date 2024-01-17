|Узбекистан собирает столько же налогов, что и "богатый" Казахстан
02:24 12.01.2024
Что лучше? Быть богатым, но бездарным, или бедным и правильно использовать каждую копейку? Отношения между Казахстаном и Узбекистаном показывают, что "богатая страна" не всегда равно "счастливый народ".
Этот график показывает динамику роста экономик стран Центральной Азии. Формально и в пересчете на доллары экономика Казахстана больше, чем все экономики региона вместе взятые. В сравнении с ВВП Узбекистана экономика Казахстана больше в три раза.
В конце декабря Астана и Ташкент приняли бюджеты своих стран на 2024 год. Как оказалось, ситуация не такая однозначная, и у Узбекистана есть все шансы догнать и перегнать Казахстан.
Согласно закону "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год" бюджет РУ определен в 427,6 трлн сумов. ВВП страны вырастет на 5,6-5,8 % до 1,3 квадриллиона сумов. Это 1 300 000 000 000 000 сумов, или 34,66 млрд долларов. Сейчас за $1 дают 12339 сумов.
Закон "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" говорит, что расходная часть бюджета Казахстана в 2022 году составит 23,3 трлн тенге, или 50,7 млрд долларов. Курс – 460 тенге за 1 доллар.
Здесь даже на глаз видно, что размеры экономик (красные столбцы) двух стран несопоставимы: у нас [в Казахстане] она больше раза в три.
А вот размеры бюджетов почти одинаковы – разница только в 1,5 раза! Как так получается, и что из этого следует?
Для начала разберем, какие доходы собирают бюджеты двух стран.
У бюджета Казахстана четыре основные источника дохода: корпоративный подоходный налог (КПН), налог на добавленную стоимость (НДС), трансферты из Национального фонда и налоги на международную торговлю. Вместе они дают почти 90 % налогов.
Акцизов тоже не видно – меньше одного процента. Хотя мы знаем, что в Российской империи только водочный налог давал четверть бюджета.
Учитывая, что только добыча полезных ископаемых (Поступления за использование природных и других ресурсов + Трансферты из Национального фонда) дает четверть бюджета страна, можно четко определить, что экономика Казахстана - сырьевая.
Бюджет Узбекистана скроен иначе. Шесть крупнейших источников (НДС + Доходы от целевых фондов + Налог на прибыль + Дивиденды + Поступления от внебюджетных организаций + Неналоговые поступления) дадут две трети дохода.
При этом очень высокие доходы бюджет получает по статьям "Налог на доходы физических лиц" - 4,3 % и "Акцизы" - 4,7 %. То есть экономика больше развернута на собственное население, а не экспорт сырья. Это заставляет правительство заниматься развитием собственной экономики и привлекать своих сограждан к предпринимательству.
И в целом: налоговая нагрузка в Узбекистане в два раза выше (32,9%), чем в Казахстане (17,3%). Иначе говоря, средний узбек платит налогов в два раза больше налогов, чем казах. У соседей больше налоги на алкоголь и табак, на автомобиль, на покупки в магазине. Более того, узбеки платят акциз на мобильную связь, чего у нас нет. За счет этого у Ташкента почти столько же средств, как и у Астаны.
Какие проблемы больше беспокоят государство видно по расходам бюджета.
Это структура расходов бюджета Казахстана в 2024 году. Видно, что половина всех денег уходит на 5 статей: социальная защита, обслуживание долга, образование, государственные услуги (работа правительства), оборона и общественный порядок (работа полиции, судов, прокуратуры).
В будущее направлена только одна статья – образование. На это мы тратим 7 % бюджета.
На развитие транспорта, на градостроительство, на промышленность и село – все то, что сейчас объявлено перспективными секторами экономики - уходит меньше 6 %. Примерно столько страна тратит на полицию и суды. Это сильно разнится с тем, на что тратят деньги узбеки.
Почти половину государственного бюджета (44,7 %) Узбекистан тратит на образование – среднее, профессиональное и высшее!
18,4 % - на соцзащиту. Чуть меньше, чем Казахстан.
И каждый десятый сум идет на развитие села. Мы тратим на село чуть больше 1 %.
Уточним для начала: это расходы государственного бюджета. Есть бюджет более высокого уровня – консолидированный. Он примерно в два раза больше республиканского и включает в себя бюджеты Каракалпакстана, Ташкента и регионов РУ.
На деньги местных бюджетов строят и реконструируют школы, колледжи, техникумы и системы орошения. Поэтому соотношение расходов на образование и развитие села будет еще больше.
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Волшебная палочка бюджетной системы Узбекистана – специальные внебюджетные фонды. В свое время минфин Казахстана очень жестко расправлялся со всеми внебюджетными фондами, так как из них деньги вытекали как из решета. Поэтому все собрали в единый бюджет. Ташкент этот инструмент сохранил. В бюджетной системе РУ работает 23 внебюджетных фонда. Самых разных: там и пенсионный фонд, и фонд реконструкции и развития, и фонд поддержки садоводства и теплиц, и фонд поддержки образования молодых людей за рубежом. Последнее что-то вроде нашей программы "Болашак".
Но самые интересные – фонды развития виноделия, поддержки трудовых мигрантов и поддержки ремесленничества и народничества. Ташкент взял курс на развитие малого и микробизнеса.
Размеры спецфондов довольно точно показывают, какие сейчас проблемы беспокоят Ташкент.
И в структуре бюджета нет расходов на министерство обороны или вооруженные силы. Однако известно, что в 2023 году расходы "других" организаций – это министерство обороны, Служба государственной безопасности, МВД, Таможенный комитет, комитет по управлению госрезервами и другое – составили почти 38 трлн сум. Это больше 3 млрд долларов.
Надо помнить, что казахский тенге и узбекский сум различаются по покупательской способности. Самый простой способ это увидеть – посчитать через индекс гамбургера. Сейчас у нас нет традиционного Макдональдса. Но остались сети KFC. В Алматы Шеф-бургер стоит 2050 тенге ($4,4). В Ташкенте – 25000 сум ($2). Отношение двух цен и показывает примерную разницу в покупательской способности. Итого индекс равен $4,4 : $2 = 2,2.
Иначе говоря, узбекский сум минимум в два раза недооценен по отношению к тенге. Это означает, что бюджет Узбекистана в пересчете равен, а скорее и больше бюджета Казахстана.
Управлять курсом валюты легко в закрытой экономике. За счет этого страна развивает внутреннее производство, поднимает все отрасли, которые имеют шанс "выстрелить", вкладывают деньги в село и промышленность, обучает молодое поколение: половина населения страны младше 30 лет.
Но и у этого есть свои минусы: Ташкент уже сейчас работает на пределе эффективности; расходы на погашение госдолга за год вырастут почти в два раза, с 19,17 трлн до 32,27 трлн сумов. Этой осенью рейтинговые агентства отозвали свои рейтинги Ташкента и регионов Узбекистана, что сделало почти невозможным привлечение инвестиций хокимиятами.
По прогнозу МВФ госдолг Узбекистана в конце 2023 года должен был составить $31,7 млрд. Это больше 35% от ВВП страны.
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На фоне соседей мы, Казахстан, вроде бы богатая страна, проедаем свои ресурсы. Последние 10 лет можно смело назвать потерянными: мы еле-еле догнали сами себя образца 2013 года.
Доходы населения не растут: ловушка средних доходов оказалась очень комфортной. Мы не может решить главную проблему: создать средний класс. При этом у нас непомерные расходы на силовой блок: на армию, МВД и судебную систему бюджет тратит столько, сколько на образование, спорт, культуру, промышленность, село и топливный комплекс. Из этого видно, что правительство пока само не знает, что ему развивать. А те программы, которое оно реализует просто не соответствуют экономике страны.
С другой стороны, у нас пока не все так плохо: госдолг Казахстана плюс долг, гарантированный государством, по данным Нацбанка РК в октябре 2023 года был $18 млрд. Или 6% от ВВП страны. Накопленного жирка хватает для реформ.
Автор: Адил Урманов
Полный текст с инфографикой
https://www.caravan.kz/news/uzbekistan-sobiraet-stolko-zhe-nalogov-chto-i-bogatyjj-kazakhstan-977945/