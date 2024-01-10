Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ

08:01 12.01.2024

Tекст: Валерия Городецкая



Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач выступил с утверждением, что взятка в размере 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

"Самая крупная взятка в Европе – 2020 год, 6 млн долларов в пакетах за закрытие дела о Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 млн долларов по согласию с представителями Burisma воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение", – сказал Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.



Вскоре после этого произошли взрывы на "Северных потоках", покушения на журналистку Дарью Дугину, писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского, отметил Деркач.



В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который ранее пытался расследовать дело Burisma, полагает экс-депутат Рады.



"Как мне сказали сотрудники Службы безопасности Украины, которые не хотят участвовать в этом, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Шокина на территории Украины. На мой взгляд, задача Конгресса сегодня – обеспечить безопасность Шокина и вывезти его с территории Украины", – сказал он.



В 2020 году Деркач опубликовал записи, на которых якобы Джо Байден требует у тогдашнего президента Украины Виктора Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер.