 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Семейное правительство педерастов. Главой МИД Франции назначен "супруг" нового премьера страны - Стефан Сежурне
08:54 12.01.2024

Tекст: Алексей Дегтярев

Министром иностранных дел Франции стал председатель президентской партии "Возрождение" и супруг нового премьер-министра страны Габриэля Атталя Стефан Сежурне.
Глава администрации президента Эммануэля Макрона Алекси Колер объявил, что Сежурне стал новым главой МИД страны, передает ТАСС.

Он является супругом премьера Атталя, передает РИА "Новости".

Сежурне сменит на этой должности Катрин Колонну. Она была на этом посту с мая 2022 года.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.

Источник - РИА Новости
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