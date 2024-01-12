 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Залужный начал поход на Киев, цель - смещение Зеленского
10:05 12.01.2024

Заявление главкома, сделанное на передовой, имеет все признаки претензии на власть в бандерштате
Александр Ситников
В администрации США очень обеспокоены продолжающимся политическим конфликтом Зеленского и Залужного, то есть между "офисными" и "армейскими". Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американском правительстве. Отмечается, что попытки Запада как-то наладить работу над созданием единой для Украины стратегии сталкиваются с сопротивлением в Киеве.

Самостийная "телега" давно обсуждает на всю катушку разборки в высших эшелонах бандерштата. В текущем году должны состояться выборы президента Украины, а Зе-команда их блокирует. Дескать, во время военного конфликта нелогично менять руководство страны.

Однако у этой логики есть существенные изъяны. В соответствии с конституцией страны и законом выборы президента Украины должны пройти в последнее воскресенье марта пятого года текущей каденции. То есть - 31 марта 2024 года. Если они не состоятся, Зеленский в глазах лидеров большинства стран станет нелегитимным главой незалежной, то есть узурпатором.

По ту сторону фронта у определенного круга анализаторов есть мнение, что Путин якобы дал слово не устранять президента Украины, но уже в апреле Зе станет законной целью российских разведчиков, он - никто. В этом есть определенный резон: в случае заморозки конфликта, опять-таки по мнению самостийных экспертов, любой договор между странами не будет иметь юридической силы.

Проблема в том, что, как только Зеленский уступит власть кому-либо, его арестуют за срыв Стамбульских переговоров, из-за чего незалежная уже лишилась 4-х регионов и понесла катастрофические потери.

К слову, не случайно именно сейчас экс-премьер Великобритании Джонсон в интервью Times заявил, что не имеет отношения к отказу Украины от соглашения с Россией весной 2022 года и считает информацию о своей причастности к этому "полным бредом" и "кремлевской пропагандой". По версии Джонсона, выход из мирных переговоров - личное решение Зеленского, за которое тот должен будет ответить.

Еще одно британское издание Daily Telegraph пишет, что "уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы". По оценке отставного британского полковника Ричарда Кемпа, автора публикации, "сейчас Зеленский столкнулся с величайшим испытанием за все время правления. На фоне активного поиска виноватых в военных провалах Киева усиливаются разногласия между ним и другими политическими деятелями, такими как бывший президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Хуже того, конфликт, похоже, назрел между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным".

Да и в самой Украине все чаще звучит призыв: "Зеленский должен признать свою политическую смерть". Так, секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко поставил вопрос ребром: государство или клоун. Он призвал Зе-команду не заниматься поддержкой собственного рейтинга, а сохранить государство, поскольку на второй президентский срок артист не переизберется.

"Против Зеленского уже фактически сформировалась достаточно сильная по украинским меркам оппозиция, включающая Порошенко, Ахметова, Залужного, ряд украинских олигархов и представителей элиты (очень многих не устраивает нынешний сценарий развития событий в стране). И данные лица, заручившись поддержкой Запада, вполне могут начать „качать" опасные для офиса президента кейсы (вплоть до переворота), вне зависимости от того, согласится ли Зеленский на выборы или будет оттягивать их дальше, даже потеряв легитимность", - считает известный в неньке милитари-блогер.

По всей вероятности, Байден сливает недо-украинца Зеленского, считают очень многие в незалежной. Они обратили внимание, что поездка Залужного на Купянское направление была очень похожа на старт участия главкома в предвыборной кампании. Генерал-атаман № 1, по сути, четко объяснил, что будет делать, если станет главой бандерштата.

Залужный начал с того, что "линия фронта остается активной: россияне пытаются наступать по всем направлениям, но ВСУ отражают атаки", а потом призвал готовиться к длительной обороне, то есть фактически забыть про "выход к границам 1991 года". Иначе говоря, безумных идей, вроде броска к Азовскому морю, не будет. Следовательно, появится возможность смягчить "могилизацию", несмотря на требование Зе продолжать конфликт до последнего украинца.

О том, что "армейские" вопреки "офисным" больше не хотят наступать, сообщает Reuters, цитируя человека Залужного, инженера украинской армии с позывным "Рысь". Он, по слухам, встречался с главкомом под Купянском и подтвердил лояльность щирому атаману, а не недо-украинцу, которого "выбрали по приколу".

Зеленский пытается перехватить инициативу и стремится присвоить план Залужного себе. Банковая платит огромные деньги западным СМИ из "черной кассы", чтобы популярные в неньке нарративы главкома представить, как идеи лично клоуна. Отсюда вбросы в ряде европейских газет, что "Зеленский считает необходимым усилить оборонительные сооружения в восточных районах Донецкой области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Волынской областях".

Согласно инсайдерским раскладам, Залужный призывает прекратить обстрел российских территорий из-за опасений не только ответки, но и создания буферной, подконтрольной ВС РФ зоны в Харьковской области, тогда как Зеленский, напротив, требует обстреливать Белгород, Курск, Орел.

Выгоден ли России конфликт между "армейскими" и "офисными"? По большому счету, Москве все равно, кто будет править незалежной, поскольку все цели спецоперации будут выполнены вне зависимости от политических перемен в Киеве. Впрочем, многие самостийные эксперты считают, что для Кремля лучше, если бы на Банковой остался клоун, которого ненавидят украинские военные.

12 янв 24

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705043100


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