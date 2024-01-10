Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене

10:52 12.01.2024

Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене



Tекст: Александра Юдина



Военно-воздушные силы Соединенных Штатов ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), сообщила пресс-служба американских ВВС.

Американские военно-воздушные силы нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах поддерживаемых Ираном боевиков хуситов, передает ТАСС.



Уточняется, что удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.



Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии "высокой ценой".



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Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену

Tекст: Дмитрий Зубарев



Россия запросила проведение в пятницу срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене, сообщило постпредство России в ООН.

По сообщению постпредства, Россия запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Британией ударов по Йемену, передает РИА "Новости".



Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Как заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, достигли целей. Президент США Джо Байден также подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов.