 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Голосование в ООН по ситуации в Красном море: урок "пропущенной" Ливии усвоен
11:50 12.01.2024

12.01.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ

Принятая Советом Безопасности резолюция 2722 (2024) по Красному морю права на агрессию США не дает

На первый взгляд, нынешнее голосование в Совете Безопасности ООН о ситуации в Красном море чем-то напоминает печально знаменитую историю о том, как Россия вместе с Китаем в 2011 году "пропустили Ливию".

Тогда Москва и Пекин воздержались при голосовании резолюции, открывшей дорогу для военной интервенции Запада против этой страны. И сегодня вроде бы произошло нечто подобное. Россия и Китай вновь воздержались и не стали голосовать против резолюции Совбеза, даже несмотря на то что представитель России Василий Небензя подчеркнул, что авторы резолюции – США – пытаются не столько обеспечить безопасность в Красном море, сколько задним числом узаконить действия коалиции и добиться бессрочного одобрения Совета.

Почему Москва и Пекин приняли такое решение и действительно ли оно аналогично ливийскому случаю? Скажем сразу, что для такого вывода нет достаточных оснований.

Голосовать иначе, с учетом всей совокупности обстоятельств, Россия просто не могла. Проголосуй она против такой резолюции, тем самым она бы поставила под удар серьезные экономические интересы Китая и ряда других незападных стран, для которых торговля с Европой через Суэцкий канал имеет колоссальное значение.

Поддержи Россия такую резолюцию, и она автоматически стала бы в один ряд со злейшими врагами другого своего стратегического союзника – Ирана, что не может себе позволить в силу высших приоритетов современной мировой политики.

Именно поддержание глобального баланса сил и категорическое нежелание ему повредить в ущерб собственным стратегическим интересам, а также интересам ближайших партнеров по БРИКС и ШОС было основным мотивом такого решения России. И назвать его недальновидным у нас нет никаких оснований.

Что же касается осуждения действий хуситов против международного судоходства и фиксации в резолюции "права государств-членов в соответствии с международным правом защищать свои суда от нападений, в том числе тех, которые подрывают права и свободы судоходства", то этот пункт ничего нового не добавляет к действующим нормам международного права, которые говорят ровно то же самое.

Кстати, этот факт признала и глава американской делегации Линда Томас-Гринфилд (США), заявив, что речь идет о простом принципе поддержания свободы судоходства на водных путях, жизненно важных для свободного потока мировой торговли. Она добавила, что давно установлено, что государства имеют право защищать своих торговцев и суда.

Таким образом, американский агрессор не получил ровно никакой добавленной стоимости к своим амбициям. Совет Безопасности ООН не пожелал стать стороной конфликта и подставить свое плечо Западу в его усилиях по подавлению его врагов на Ближнем Востоке.

Это прямо противоположно резолюции Совбеза ООН по Ливии 2011 года, где буквально было зафиксировано право на военную интервенцию в эту страну, чем немедленно воспользовались США. Сегодня им такого права никто не дал.

Конечно, Америка может при желании так интерпретировать свое "право на защиту свободы судоходства", что и чертям в аду тошно станет. Особенно с учетом, пожалуй, самого острого пункта резолюции с "осуждением предоставления материальной части хуситам в нарушение резолюции 2216 от 2015 года". Очевидно, имеются в виду предполагаемые иранские поставки движению "Ансар Алла" различных вооружений, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Однако и здесь есть один нюанс. Сейчас не 2011 год, а Иран со своими региональными союзниками – далеко не Ливия. И потому США будут вынуждены, независимо от резолюции СБ ООН, действовать в этом регионе крайне осмотрительно, чтобы не наломать дров своими необдуманными действиями, ибо для Америки "цена вопроса" в данном случае крайне высока.

С учетом всех указанных обстоятельств решение РФ и КНР пропустить эту американскую резолюцию представляется не имеющим разумной альтернативы.

Ну а если Вашингтон, паче чаяния, истолкует этот документ как карт-бланш на очередную крупную военную авантюру, то последствия для США могут быть настолько плачевными, что сожалеть о них ни Москве, ни Пекину точно не придется.

Во-первых, потому что накануне президентских выборов в США эта авантюра может стать для нынешней американской администрации фатальной. Во-вторых – у Америки просто недостаточно сил в регионе для того, чтобы начинать что-то всерьез. А одним авианосцем, который сам находится под ударом, много не навоюешь. Что же касается серьезного усиления ближневосточной группировки США, то для этого просто не хватит времени: выборы поджимают.

P.S. Лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил о проведении мобилизации в большинстве подконтрольных ему провинций страны, призвав сторонников продолжать "боевую подготовку, демонстрации, шествия и жертвовать деньги, несмотря на тяжелые обстоятельства": "Наш народ перешел к военным мобилизационным мероприятиям в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами".

Источник - fondsk.ru
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