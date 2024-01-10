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Что загрязняет воздух в Ташкенте и как это исправить. Заявление Минэкологии
11:52 12.01.2024

Минэкологии назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте: выбросы автотранспорта, работающего на низкокачественном топливе, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубка деревьев. Ведомство поделилось планом работ по охране воздуха.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана сделало заявление относительно загрязнения атмосферного воздуха в Ташкенте.

"Сегодня возрастающий уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах, в том числе в Ташкенте, связан с увеличением объемов выбросов от источников электрической и тепловой энергии и от автотранспорта, что требует разработки мер по их диверсификации", - говорится в заявлении.

По данным Минэкологии, на загрязнение атмосферного воздуха столицы влияют следующие факторы:

Незаконная вырубка около 49 тысяч деревьев в период действия моратория.
Проведение строительных работ без утверждения генеральных планов градостроительства. "В частности, в Ташкенте, несмотря на то, что неоднократно объявлялся мораторий на строительные работы, они все еще продолжаются", - подчеркнули в Минэкологии. Отметим, что документально мораторий на строительство оформлен не был.
Увеличение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых транспортными средствами в атмосферный воздух. "Экологический уровень транспортных средств по-прежнему зависит от качества используемого топлива и организации дорожного движения", - отметили в Минэкологии. Количество транспортных средств в республике стремительно растет: если в 2021 году было 3,14 миллиона, то в 2023 году их количество составило 4,6 миллиона (рост на 32%). В среднем за один день в Ташкенте передвигается 730 тысяч транспортных средств, кроме того, от 160 тысяч до 300 тысяч транспортных средств въезжают из регионов. "Автомобили, использующие бензин марки А-80, не соответствующий международным стандартам, выбрасывают в атмосферу больше вредных выбросов, по сравнению с другими", - говорится в заявлении министерства.
В результате роста спроса отраслей экономики и населения на энергоресурсы возрастают объемы использования углеводородов, в том числе угля. Если в 2019 году было использовано 3,9 млн тонн угля, то в 2022 году это число достигло 5,3 млн тонн, а к концу 2023 года - 6,7 млн тонн. "Это, в свою очередь, приводит к загрязнению окружающей среды, включая атмосферный воздух, почву и водные ресурсы", - подчеркнули в Минэкологии. Ведомство отметило, что при сжигании 10 тонн угля в атмосферу выделяется 220 кг сажи, 360 кг оксида серы II, 64 кг оксида углерода, 16 кг оксида азота II и 2 тонны золы.
Использование мазута в качестве дополнительного топлива действующими теплоцентралями для централизованного теплоснабжения населения в осенне-зимний период вызывает резкое загрязнение атмосферного воздуха. По имеющимся данным, в декабре в девяти котельных шести теплоцентралей Ташкента было использовано 3 тысячи тонн мазутного топлива.
Загрязнение воздуха Ташкента обусловлено направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, солнечной радиацией, количеством и продолжительностью атмосферных осадков, температурными инверсиями (слой теплого воздуха, препятствующий диффузии смешанных частиц по вертикали) и другими природными факторами. Ташкент окружен горами, поэтому из-за того, что ветер не циркулирует, запыленный воздух остается в городе и не может уйти естественным путем.
Министерство экологии заявило, что запланировало на территории Узбекистана ряд работ по охране атмосферного воздуха.

На промышленных предприятиях 1 и 2 категорий воздействия на окружающую среду будут установлены пылегазоочистные оборудования, проведена реконструкция и модернизация существующих. На этих территориях будут введены посты наблюдения за источниками загрязнения атмосферного воздуха, а для мониторинга окружающей среды будут установлены автоматические станции.

"Это, в свою очередь, позволит отслеживать, анализировать, устранять выбросы вредных веществ от промышленных предприятий и стабилизировать экологическую ситуацию", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем Министерство экологии в целях снижения негативных последствий для атмосферного воздуха в Ташкенте предлагает осуществить следующие меры:

запрет на использование топлива, в частности, бензина марки Аи-80, экологической категории ниже стандарта "Евро-4";
ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 и 12 тонн, предназначенных для перевозки грузов, в час пик - с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 - на территории Ташкента в целях уменьшения заторов на дорогах и обеспечения безопасности движения;
запрет на движение всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года, предоставление льгот, преференций и субсидий владельцам автотранспортных средств при переходе на электромобили;
введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в "нечетные и четные" дни для оптимизации автомобильного движения с целью уменьшения пробок на автомагистралях;
организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах города;
перевод общественного транспорта на использование электрическим, газобаллонным топливом и другими альтернативными видами топлива, а также организация дорожной инфраструктуры;
объявление и соблюдение моратория на строительство всех видов объектов (кроме объектов социального и государственного значения);
запрет на использование угля в промышленных целях в районах Ташкентской области, прилегающих к Ташкенту;
создание искусственных водоемов с целью обеспечения устойчивости микроклимата, положительно влияющего на качество атмосферного воздуха;
запрет на использование мазута в качестве резервного топлива на действующих в Ташкенте теплоцентралях;
создание "зеленого пояса" вокруг Ташкента с целью снижения скорости ветра, предотвращения миграции частиц почвы на основе научных и тщательно проработанных методов;
установка табло и мониторов, постоянно публикующих показатели качества атмосферного воздуха.
На сегодняшний день, напомнили в Минэкологии, совместно с Международным общественным фондом Zamin в Узбекистане проводится ряд работ по интеграции 8 автоматических метеостанций, на которых установлена автоматизированная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, в международный портал IQAir.

На I этапе в 2022 году полностью интегрированы две станции в Ташкенте. На II этапе в 2023 году интегрированы еще 6 станций (Сырдарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Хорезмская, Джизакская области и Республика Каракалпакстан).

На 11 января 2024 года информацию на международном портале предоставляют 8 станций. Помимо портала IQAir, информация с этих станций также отражается на сайте monitoring.meteo.uz. При этом мобильное приложение AirUz данного портала также доступно на маркетах Google Market и AppStore.

На III этапе планируется до конца первого полугодия 2024 года интегрировать еще 6 станций (в Ташкенте, Нурафшане, Андижане, Намангане, Фергане, Навои, Бухаре и Карши) и на завершающем этапе довести общее количество установленных станций по республике до 16.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705049520


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