Яд "незалежности" - феномен политического украинства в русской истории, - Евгений Спицын

12:27 12.01.2024 Яд "незалежности"

феномен политического украинства в русской истории

Евгений Спицын Игорь Шишкин



"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, личность Иосифа Виссарионовича Сталина уже не один десяток лет пытаются всячески дискредитировать. Когда его поливали грязью с либеральных позиций, это не очень-то и срабатывало: в народе популярность генералиссимуса не уменьшилась. Сейчас антисталинская кампания вновь набирает обороты, но уже под как бы патриотическими лозунгами. Сталина винят в насильственной украинизации советской республики, приведшей к бандеровщине. Что на это ответит историк?



Евгений СПИЦЫН. К сожалению, действительно, в последнее время у нас главными обвиняемыми по украинскому вопросу являются не Горбачев, не Ельцин, не Кравчук и далее по списку, а именно Ленин и Сталин. Но дело в том, что украинство зародилось еще на рубеже XVIII–XIX веков. Обычно специалисты связывают появление украинского проекта с так называемой Историей русов. Кто автор этого фолианта, до сих пор не установлено, но большинство историков склоняется к тому, что он был сочинен кем-то из малороссийских шляхтичей, возможные авторы - Григорий либо Василий Полетика.



Затем украинская тема начала приобретать главным образом культурологический аспект. И наиболее ярким проявлением здесь стала деятельность Кирилло-Мефодиевского братства. Среди основателей организации были поэт Тарас Шевченко, выдающийся русский историк Николай Костомаров, который в то же время стал одним из родоначальников украинской националистической историографии, и Пантелеймон Кулиш - один из основателей так называемого украинского литературного языка, его первого варианта, того, что называют "кулишовкой".



Постепенно культурологический тренд в развитии украинской идеи стал наполняться политическими смыслами. Причем замечу, что и Шевченко, и Кулиш поддерживали идею создания независимого украинского государства. В их программе значилось, что Украина должна существовать параллельно или наряду с Россией, Польшей, Чехией и другими славянскими государствами. Но при этом в их проекте Украина не рассматривалась как анти-Россия. Они тогда стояли на позициях панславизма, считая, что каждому из славянских народов необходимо иметь свою государственность, но при этом все эти страны должны быть в едином кулаке.



Далее представление об Украине как союзнице России стало превращаться в свой антипод - в анти-Россию. В окончательном варианте этот процесс вызрел уже в начале ХХ века. Здесь сразу вспоминается фамилия Николая Михновского, основателя Украинской народной партии (УНП)*, и его "Десять заповедей УНП". Там прописывались радикальные формы украинства, которые потом впитает в себя бандеровское движение и ОУН (Организация украинских националистов)*.



Украинский проект, или как его называли в императорской России - мазепинство, существовал не только на территории самой Малороссии, но и в интеллигентских салонах Москвы и Петербурга, что было своеобразной фигой в кармане в сторону царской власти.



"ЗАВТРА". Да, например, Академия наук тогда признала украинский язык отдельным от русского именно в пику самодержавию.



Евгений СПИЦЫН. Именно так. А толчком к становлению украинства как государственного проекта, безусловно, стали события Февральско-мартовской революции 1917 года, свержение Николая II и хаотический распад Российской империи. Неслучайно Василий Розанов писал тогда, что "Русь слиняла в два дня, самое большее - в три". Абсолютно точное определение. Причем исчезла не просто монархическая Россия, а Россия как империя. Практически сразу после отречения Николая II началось создание сепаратистских правительств. Например, уже 4 марта 1917 года в Киеве была создана Украинская Центральная рада.



"ЗАВТРА". Самодержавие было стержнем, на котором держалась Российская империя. Выдернули этот стержень - и государство разрушилось. Точно так же, когда убрали Коммунистическую партию, которая была осью Советского Союза, он прекратил существование.



Евгений СПИЦЫН. Действительно, технология одна и та же. Так вот, уже в период революционных событий 1917 года возникает Украинская Народная Республика (УНР). Конечно, она не была конституирована по традиционным нормам внутригосударственного и международного права, но по факту она существовала. Был "избран" ее первый президент - Михаил Грушевский. Через месяц появился Генеральный комиссариат, правительство УНР. Более того, в июле 1917 года никто иной, как Лавр Корнилов, один из активных февралистов, начал создавать украинские национальные части из расквартированных на Юго-Западном и Румынском фронтах частей бывшей Русской императорской армии и выводить их в тыловые районы. Кстати, значительное число западных украинцев воевало в составе австро-венгерской армии…



"ЗАВТРА". Сечевые стрельцы…



Евгений СПИЦЫН. Совершенно верно. В июле 1917 года, когда Временное правительство возглавил Александр Керенский, он начал официальные переговоры с представителями УНР на предмет предоставления автономии Украине, что даже вызвало правительственный кризис - кадеты категорически выступали против. В результате был издан так называемый Второй универсал, где УНР провозгласила себя автономией в составе Российской республики. Но уже в середине ноября, когда в Петрограде произошел Октябрьский переворот, издается Третий универсал, заявивший о полном разрыве УНР с Россией. О новом статусе суверенной державы объявили в январе 1918 года, когда была сформирована делегация УНР для ведения переговоров со странами Четвертного союза в Первой мировой войне, то есть с Германией и ее военными сателлитами…



"ЗАВТРА". Германия таким образом признала самостийную Украину, вступив с ней в переговоры. Это было вопреки всем законам международного права того времени.



Евгений СПИЦЫН. Да. Хочу особо отметить, что УНР сначала была признана Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей, а потом уже украинская делегация поехала в Брест-Литовск и в конце января 1918 года подписала с немцами и их военными союзниками "малый" Брестский мир - на месяц с лишним раньше, чем это сделали большевики. Более того, в одном из пунктов соглашения было заявлено о том, что правительство УНР приглашает австро-немецкие части помочь ему в борьбе с большевиками.



Напомню, что у украинских самостийников аппетиты в отношении южнорусских земель постоянно росли. Первоначально они претендовали на территории пяти юго-западных русских губерний, а затем их претензии распространились уже на девять: Киевскую, Подольскую, Волынскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую и Таврическую (северные уезды, без Крыма). Параллельно с подписанием Брестского мира вышел Четвертый универсал, в котором заявлялось о юрисдикции УНР над этими территориями.



Я сейчас не буду останавливаться на всех перипетиях уже начавшейся тогда Гражданской войны, только отмечу, что, например, то же махновское движение первоначально возникло не как антитеза большевизму, а как противостояние, с одной стороны, петлюровщине, а с другой стороны - австро-германской оккупации территории Украины.



"ЗАВТРА". Так почему же Ленина и других большевиков обвиняют в том, что они способствовали созданию незалежной Украины?



Евгений СПИЦЫН. Это передергивание фактов. Повторяю, государственный украинский проект родился в головах самостийников, или мазепинцев, и начал реализовываться, когда большевиков и близко не было у власти: до Октябрьской революции. Причем "петлюризация" Украины началась стремительно и год от года только нарастала. Неслучайно еще в июне 1920-го Дзержинский, находившийся в Харькове по делам своего ведомства, отправил Ленину записочку, где описал ситуацию на Украине. Там есть довольно примечательное предложение, которое близко к тексту звучит так: то, что касается средней интеллигенции, то она сплошь и рядом петлюровская.



"ЗАВТРА". О чем идет речь?



Евгений СПИЦЫН. О том, что буквально за несколько лет - с 1917-го до первой половины 1920 года - промывание украинских мозгов уже состоялось. И не сельского населения, а именно средней интеллигенции: врачей, учителей, журналистов, вузовской профессуры и т. д. И что́ было делать большевикам в ситуации, когда ядовитые семена мазепинства уже проникли в поры этой самой интеллигенции? Кстати, именно она во многом и разыгрывала националистическую карту, ведь простому селянину, труженику, пахарю до этих штудий не было никакого дела. Он абсолютно не чувствовал себя какой-то инородной частью русского народа. Наоборот, ощущал себя представителем государствообразующей нации. Да, со своими языковыми особенностями, определенными отличиями в некоторых традициях, обычаях и так далее, но в целом в рамках крестьянской поземельной общины это были люди одного вероисповедания, одного социального статуса, одной формы бытия.



"ЗАВТРА". Как баварцы и немцы в целом.



Евгений СПИЦЫН. Да. Причем, например, языковые и культурные отличия тех же баварцев и вюртембержцев неизмеримо больше, чем между нами, украинцами и белорусами. Тем не менее немцам эти различия не мешают быть единой нацией.



Поэтому в сложившихся исторических условиях, когда уже произошел распад страны, когда было создано несколько десятков квази-государственных образований, когда страна прошла через горнило жесточайшей Гражданской войны (причем на территории Малороссии, Новороссии она приняла особо кровавые формы), большевики буквально чудом смогли собрать, хоть и не все, но львиную долю осколков Российской империи. Соединить их в рамках прежней российской имперскости они не могли, поэтому и была предложена форма союзного государства. Шли жаркие споры, как эти республики должны соседствовать. Существовал и план автономизации, который Ленин первоначально поддерживал. Вячеслав Молотов в одном из интервью Феликсу Чуеву говорил, что "Сталин поначалу ни на йоту не отходил от позиции Ленина, но с определенного момента он остановился, а Ленин пошел вперед".



"ЗАВТРА". Что эта фраза означает?



Евгений СПИЦЫН. Дело в том, что в течение нескольких месяцев, до конца сентября 1922 года, обсуждался вопрос, каким образом объединить советские республики, возникшие в горниле Гражданской войны сами по себе, самотеком. Процесс их образования происходил на протяжении трех лет: с декабря 1917-го до 1921 года…



"ЗАВТРА". Как это бывает, мы, кстати, видели, когда сразу после переворота в Киеве появились Луганская и Донецкая Народные Республики и была попытка создания Харьковской Народной Республики. Это все тоже шло самотеком…



Евгений СПИЦЫН. Правильно. И в 1919 году был заключен сначала военный и хозяйственный союз, который в 1920-м был пролонгирован. После окончания Гражданской войны начали думать, как действовать дальше. Своеобразным стимулом здесь стал созыв Генуэзской конференции, на которую надо было отправить единую советскую делегацию, состоящую из представителей союзных республик, то есть из РСФСР, Закавказской Федерации, Белоруссии и Украины.



Родился проект автономизации, который первоначально поддерживал и Ленин, но потом вдруг резко отошел от него и предложил создание полноценного союза равноправных советских республик. Именно тогда, в сентябре 1922 года, когда уже создали рабочую комиссию Оргбюро и Политбюро по подготовке Союзного договора, против него резко выступили руководители двух компартий: грузинской и украинской, - что и повлияло на изменение позиции Ленина. Это официальная версия произошедшего.



Что случилось на самом деле, трудно сказать. Решение о создании равноправной федерации приняли 27 сентября 1922 года на заседании Политбюро, 6 октября оно было подтверждено уже на Пленуме ЦК. И с того момента две рабочие группы: одна во ВЦИК, другая в Политбюро - стали готовить все необходимые документы.



"ЗАВТРА". И все же непонятна столь резкая перемена решения о способе сосуществования республик…



Евгений СПИЦЫН. Зафиксировано, что 25 сентября Сталин был у Ленина, между ними состоялся долгий разговор, не менее трех с половиной часов, по итогам которого Ленин якобы попросил Сталина не принимать никаких решений до его возвращения в Москву. Он тогда находился на долечивании в Горках. На следующий день состоялось заседании комиссии Политбюро. Формально ею руководил Куйбышев, а реально - Молотов, который тогда был секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. Но 27 сентября прошло заседание Политбюро, которое в отсутствии Ленина провел Каменев. Всем своим коллегам он заявил о том, что, дескать, только что был у Ленина, и тот передал, что вместо автономной федерации в рамках РСФСР будем строить Союз ССР на равноправной основе России, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации. Вот что произошло. Насколько Каменев отразил реальную позицию Ленина, до сих пор неизвестно. Потому что буквально через несколько дней у Ленина произошел очередной приступ болезни, после которого он на 2,5 месяца впал в неработоспособное состояние. У него парализовало половину тела, речевые функции были нарушены, и он уже не мог говорить.



Так же запутанно выглядит история со знаменитой статьей "К вопросу о национальностях или об "автономизации", которую Ленин, опять-таки по официальной версии, надиктовал 30–31 декабря. Вопрос: какой в этом был смысл, если заседание Первого Всесоюзного съезда Советов уже прошло 30 декабря, договор об образовании СССР и декларация подписаны? Напомню, что все последние так называемые ленинские статьи - это вовсе не статьи, а диктовки. Их записывали разные люди, в том числе и секретари Ленина по Совету Народных Комиссаров: Гляссер, Фотиева и Володичева. Поэтому у целого ряда проницательных историков, таких как Валентин Сахаров, Юрий Жуков и других, появилась вполне обоснованная версия о том, что эти ленинские диктовки являются фальшивками.



Теперь дальше. В апреле 1923 года созывается Пленум ЦК, где идет обсуждение первой Союзной Конституции, которая должна была прийти на смену Договору от 30 декабря 1922 года об образовании СССР. И на этом Пленуме схлестнулись позиции Сталина и Раковского - двух основных конкурентов по вопросу стратегии дальнейшего строительства Союза ССР, в том числе и национального. Сталин, который до этого занимал пост наркома по делам национальностей и был специалистом в этом вопросе, настаивал на том, что для развития рабочего государства нужен единый мощный центр, и поэтому значительную часть полномочий в экономике, финансах, во внутренней, внешней, а также в оборонной политике необходимо передать федеральному центру, то есть Москве. А Раковский категорически выступал против этого предложения.



"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, не все знают, кто такой Раковский. Расскажите коротко о нем.



Евгений СПИЦЫН. Христиан Раковский - это деятель международного рабочего коммунистического движения. Считается, что он этнический болгарин, хотя это ставится под сомнение, и по поводу его происхождения немало споров. В период революции и Гражданской войны он занимал руководящие посты, прежде всего в украинской компартии, был там неформальным лидером. Раковский был председателем Совета народных комиссаров УССР, поэтому пользовался непререкаемой поддержкой и авторитетом именно в среде украинских партийцев.



"ЗАВТРА". При этом можно сказать, что Раковский имел отношение к украинству примерно такое же или даже еще меньшее, чем сегодняшний "украинец" Зеленский?



Евгений СПИЦЫН. Конечно. Скорее всего, до революционных событий 1917 года он вообще не подозревал, что украинцы существуют. Так вот, на Пленуме ЦК Раковский заявлял о необходимости отобрать у союзного центра, в частности у союзных наркоматов, 90% всех полномочий и спустить их на уровень союзных республик. Тем не менее после серьезных споров именно сталинская позиция получила поддержку Пленума. Более того, Раковский был снят с поста главы правительства УССР и отправлен полпредом в Лондон.



Но дело в том, что к весне 1923 года сам украинский ЦК уже был забит его сторонниками. Причем среди них находились не только откровенные антикоммунисты, которые только рядились в рясы коммунистов, но и вполне правоверные большевики. Например, Григорий Иванович Петровский, который с 1898 года, как Ленин и Сталин, был членом РСДРП(б), затем депутатом 4-й Государственной Думы от Екатеринославской губернии. После революции, в начале ноября 1917 года, он возглавил Наркомат внутренних дел. А в 1919-м Петровский стал главой ВУЦИК, то есть всеукраинским старостой, и его, что называется, переформатировали в украинского деятеля.



Но все-таки первую скрипку в украинском ЦК и правительстве играли не эти правоверные большевики, а вчерашние боротьбисты, то есть члены эсеровской партии на украинский манер, которые издавали свою партийную газету "Боротьба". Отсюда и название партии. Она самораспустилась летом 1920 года, когда началась Советско-польская война. И большинство ее членов стройными рядами пошли в РКП(б). Это была не очень большая, но чрезвычайно активная группировка. Буквально за год-полтора партийный аппарат на 80% заполнили вчерашние боротьбисты, такие как Шумский, Полоз, Хвыля, Любченко и т. д. Они заняли очень высокие позиции и в партийном, и в государственном руководстве. Именно их взгляды и отражал Христиан Раковский.



Формально руководителем украинской компартии после отставки Раковского стал этнический немец Эммануил Квиринг. Но справиться с этой публикой он не смог и в мае 1925 года добровольно подал в отставку. И тогда же ЦК КП(б)У принимает Постановление "Об украинизации", где уже юридически была прописана вся программа вчерашних боротьбистов. Ставилась задача перевести весь хозяйственный советский и партийный аппарат, всю систему преподавания в школах и вузах на украинский язык.



"ЗАВТРА". Не знаешь украинского языка - не можешь делать карьеру.



Евгений СПИЦЫН. Да. Причем замечу, что Сталин на место Квиринга направил на Украину Кагановича. Лазарь Моисеевич был уроженцем Киевской губернии и отличался довольно крутым характером. Сталин посчитал, что он сможет свернуть в бараний рог всю эту публику. Но и Каганович не сумел этого сделать. Более того, он попал в цепкие лапы украинских самостийников и сам в 1925–1926 годах пошел у них на поводу. При этом, будучи человеком неугомонным, рубил там шашкой направо и налево.



Сталин понял, что совершил ошибку, но отменять свое решение не торопился, потому что реальных кадров, которые могли бы возглавлять целые республиканские парторганизации, пока еще не было. Только когда процесс украинизации перешел все разумные пределы, Сталин в конце апреля 1926 года пишет свое знаменитое письмо, содержащее два основных положения. Я близко к тексту цитирую их. Первое: мы не против украинизации, мы против того, чтобы эта украинизация проводилась насильственными методами. Более того, мы против того, чтобы украинцами записывали русских пролетариев Донбасса и Криворожья. Это есть не форма национального освобождения, а форма национального гнета, которая способна породить в русских рабочих массах антиукраинский шовинизм. Сталин говорит о том, что процесс украинизации будет длительным, естественным, займет десятилетия - по мере того, как вчерашние украинские селяне будут переезжать в города, пополнять ряды рабочего класса. И тогда будет происходить естественная украинизация украинских городов. Но не ранее этого. И не стоит украинской компартии, вчерашним боротьбистам, подстегивать этот процесс.



Второй главный тезис сталинского письма: при слабости местных коммунистических кадров дело украинизации отдали в руки той самой местной петлюровской интеллигенции, о которой писал Дзержинский в 1920 году. Она всегда будет проводить украинизацию под лозунгами: "Геть от всего русского! Геть от всего советского! Геть от Москвы!"



Сталин увидел корни этой украинизации на рагульский манер и указал Кагановичу и другим членам ЦК компартии Украины именно на это. Понятно, что многие из них либо восприняли обращение Сталина в штыки, либо вообще не поняли смысла его письма.



"ЗАВТРА". Почему Сталин не смог остановить такую украинизацию?



Евгений СПИЦЫН. Украинизация продолжалась, хоть и сниженными темпами, поскольку у Сталина еще не было всевластия. В руководстве страны и компартии тогда сидело полным-полно симпатизантов именно такой политики украинизации. Например, самым главным борцом с русским имперским шовинизмом был Николай Иванович Бухарин.



"ЗАВТРА". Да, среди старых большевиков русофобия часто зашкаливала…



Евгений СПИЦЫН. Об этом и речь. Самым выдающимся русофобом был как раз Бухарин - член Политбюро, главный редактор "Правды", главный идеолог партии, признанный теоретик, после смерти Ленина. Его выкормыши тогда сидели буквально на всех этажах власти, во всех партийных структурах и особенно в научных институтах и ведущих печатных изданиях. И Сталин в то время, не сломив сначала объединенную троцкистско-зиновьевскую, а затем и правую бухаринскую оппозицию, реально не мог подавить украинский сепаратизм. Только на рубеже 20-х–30-х годов, когда он получил относительное полновластие, начинается свертывание украинизации. Сначала это шло медленно, а затем, по мере укрепления позиций Сталина и его группировки, процесс был запущен на полную катушку, что, естественно, вызвало массовую отставку со своих постов всех украинствующих деятелей, а затем и карательные меры против них.



Начиная с 1930-х годов, украинизация стала проводиться на базе интернационального единения украинского и русского народов. При этом Сталин прекрасно понимал, что полностью отказываться от украинизации нельзя. Дело в том, что на западе Украины уже поднимало голову националистическое движение, активно спонсируемое, с одной стороны, немцами, с другой - поляками для создания собственного плацдарма, утверждения совершенно иной формы украинизации и, по сути дела, поглощения территории Украинской Советской Социалистической Республики. Более того, когда Гитлер пришел к власти, он первоначально рассчитывал использовать украинское национальное движение как союзника в борьбе не с поляками, а именно с Москвой.



"ЗАВТРА". Что произошло с украинизацией в послевоенный период?



Евгений СПИЦЫН. Вплоть до смерти Сталина и еще несколько лет после украинизация вновь была приглушена. Но как только к власти пришел Никита Хрущев, питавший особую любовь к Украине, ей были даны преференции и в экономике, и в культуре, и прочих сферах жизни. Даже в художественных фильмах той поры, снятых не только на киностудии Довженко, но и на "Мосфильме", "Ленфильме" и прочих площадках, очень часто присутствует украинский колорит.



Также Хрущев инициировал знаменитый Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны". Именно тогда началась массовая инкорпорация бандеровцев в руководящие партийные, государственные, хозяйственные и культурно-просветительские структуры. Все происходило по совету сменившего Шухевича на посту лидера УПА (Украинская повстанческая армия)* Василия Кука, который сказал, что "время вооруженной борьбы с Советами прошло, и наша задача сейчас - затаиться, притвориться добропорядочными советскими гражданами и делать себе карьеру".



При этом замечу, что жупел украинизации как бы никуда из партийно-политической элиты не исчез. Наиболее ярко он прорвался во времена первого секретаря ЦК КПУ Шелеста. Я знал Петра Ефимовича, бывал неоднократно у него дома. Он был человеком не большого ума и не большой образованности. Он окружил себя украинствующей интеллигенцией, которая превратила его в этакого местечкового рагуля, зараженного идеями мазепинщины. Именно при нем еще во времена Хрущева начинает подниматься новая волна украинизации, которая шла всю вторую половину 1960-х и начало 1970-х годов.



"ЗАВТРА". Видел ли эту угрозу Брежнев?



Евгений СПИЦЫН. Видел. Более того, тема украинизации активно обсуждалась на заседаниях Политбюро. Многие тогдашние члены Политбюро и секретари ЦК: Косыгин, Суслов, Шелепин, Демичев и другие - активно выступали против этой политики.



Брежнев занимал колеблющуюся позицию. Он был человеком осторожным и не брал ни ту, ни другую сторону. Но при этом он активно поддерживал Шелеста. Надо иметь в виду, что при Брежневе в составе ЦК и союзного правительства многие ключевые посты занимали этнические украинцы, например, министром черной металлургии СССР был Иван Казанец, а это одна из ведущих отраслей экономики страны.



В высшем советском генералитете также значительная часть маршалов, генералов армии и генерал-полковников, то есть командующих военными округами, родами и видами Вооруженных сил, заместителей министра обороны и так далее, тоже состояла из этнических украинцев.



Брежнев в этой ситуации вынужден был лавировать. Но когда рагульские манеры заходили уже слишком далеко, когда руководство компартии Украины, прежде всего секретарь ЦК КПУ по идеологии Овчаренко, стало явно потворствовать украинским сепаратистам, здесь уже Брежнев понял, что пора ставить жирную точку. Шелеста сняли с поста первого секретаря. Для этого провели целую спецоперацию. В Киев в 1970 году был послан руководитель Третьего Главного управления КГБ СССР Виталий Федорчук. Это управление непосредственно курировалось Георгием Циневым, ближайшим личным другом Брежнева. Спецоперацию по устранению Шелеста готовили два года.



Третий этап рагульской украинизации начался при Горбачеве. И здесь я абсолютно согласен с теми, кто говорит о том, что развал Советского Союза начался не в Киеве, а в Москве. Потому что сейчас есть все доказательства того, что движение в поддержку перестройки, которое на Украине называлось "Рух", было организовано по прямому указанию и под прямым кураторством Александра Яковлева и верхушки КГБ СССР.



"ЗАВТРА". Точно так же, как и в Прибалтике организовывались всевозможные народные фронты…



Евгений СПИЦЫН. Абсолютно точно. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре со мной поведал о том, что часто общался с Евгением Марчуком, который непродолжительное время тоже возглавлял правительство Украины, но долгие годы был руководителем СБУ, а затем и секретарем нацбезопасности во времена Кучмы. В его бытность одним из руководителей КГБ УССР при Горбачеве он лично получал указания от Яковлева и Крючкова о создании "Руха" и того, чтобы во главе его встали те самые украинские националисты, которых они опекали. Например, Черновол, или Драч. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Поэтому, безусловно, отмашку на развал Советского Союза дала Москва.



Можно вспомнить записки Александра Яковлева, которые были составлены им еще в декабре 1985 года. Горбачев тогда только-только пришел к власти, а сам Яковлев стал руководителем Агитпропа ЦК, то есть вновь вернулся в тот отдел, откуда уехал более десяти лет назад советским послом в так называемую канадскую ссылку. Так вот, в одной из упомянутых записок говорилось о националистическом движении на Украине. Яковлев прекрасно знал, что двумя скрепами СССР являются именно РСФСР и УССР как наиболее крупные и мощные республики - и в промышленном, и в аграрном, и в культурном, и во всех других аспектах жизни. К тому же он десяток лет проработал послом в Канаде. Все укронацисты, успевшие улизнуть, осели именно в этой стране, где образовалась самая крупная диаспора украинских националистов. Яковлев, будучи послом, не мог не иметь с ними дела. Я подозреваю, что у него там было немало встреч, в том числе неформальных.



И еще один аргумент в пользу того, что самую пагубную роль в распаде СССР сыграла политика Москвы. В Беловежской Пуще был не просто распущен Советский Союз, было громогласно объявлено, что на его базе создается новое государственное образование - Союз независимых государств. Учредителями его становились РСФСР, Украина и Белоруссия. Был разработан устав, сделано заявление об отсутствии границ, единых вооруженных силах, единой денежной единице и так далее. И когда Украина стала нарушать все достигнутые договоренности, Москва должна была бы жестко пресечь это.



"ЗАВТРА". Но Ельцин на это не пошел…



Евгений СПИЦЫН. Для Ельцина главной целью при подписании Беловежских соглашений было убрать Горбачева. Он этого достиг, и уже потом только взял курс на отделение всех республик от Союза. Дело в том, что ему к тому времени небезызвестный Бурбулис написал так называемый меморандум, где в частности говорилось о том, что Россия живет плохо, потому что кормит все союзные республики. Если мы сбросим с себя этот балласт и станем существовать отдельно, то тогда благодаря нашим нефти, газу, лесу и другим сокровищам мы заживем! И Ельцин на эту уловку купился, поэтому на все выкрутасы Минска, Киева и далее по списку он смотрел сквозь пальцы. И сейчас мы расхлебываем все то, что заварили он и его советники.



Беседовал Игорь Шишкин



Илл. Орден Иуды за предательство России. "Удостоен" им пока лишь один гетман Иван Мазепа в 1709 году - за переход Украины на сторону Швеции в Северной войне, - однако есть и другие номинанты.



* Запрещенная в РФ экстремистская организация Источник - завтра

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