Старики – разбойники. Что наука о старении может сказать о президентских выборах в США, - Вл.Овчинский

12:30 12.01.2024 Старики – разбойники

Что наука о старении может сказать о президентских выборах в США

Владимир Овчинский



Никогда в Америке не было таких пожилых кандидатов в президенты. Трампу сейчас 77 лет, а после всеобщих выборов ему будет 78. Байдену 81 год, и в случае победы ему будет 86 лет в конце срока.



Журнал The Economist в статье "Сердечные приступы, инсульты, деменция - смогут ли Байден и Трамп превзойти шансы?" (09.01.2024) рассмотрел эту ситуацию с точки зрения современной науки о старении:



"Самое популярное научное объяснение старения, теория одноразовой сомы, утверждает, что естественный отбор оттачивает молодость за счет возраста, поскольку это лучше всего способствует передаче генов следующему поколению. В случае с обоими кандидатами именно это и произошло. У Байдена четверо детей и семь внуков. У Трампа пятеро детей, а внуков у него десять. Но обратная сторона эволюции, по мнению многих комментаторов, становится очевидной в оговорках, словесных и физических, допущенных обоими, но особенно Байденом. Возможно, полагают некоторые, старческие тапочки все-таки должны манить.



Что касается возраста, Байден и Трамп резко выделяются по сравнению как с другими американскими президентами, так и с нынешними главами правительств других стран. Когда Трамп стал президентом в 2017 году, он был самым старым человеком, сделавшим это в США. Этот рекорд был побит в 2021 году Байденом".



Американская исключительность



Анализ, проведенный в 2023 году аналитическим центром Pew Research Center в Вашингтоне, показал, что из 187 стран, по которым доступны данные, только в восьми есть лидеры старше Байдена. (Самый старшему из них является Поль Бийя из Камеруна, ему 90 лет.)



В богатых демократических странах ОЭСР с 1950 года наблюдается тенденция к молодению глав правительств, при этом средний возраст начала работы упал с 60,2 до 55,5 за последние полвека. Таким образом, очевидный вопрос заключается в том, насколько вероятно, что Байден или Трамп выдержат этот курс.



Это вопрос со многими переменными. Не все соответствующие персональные данные находятся в открытом доступе. И наука о старении неопределенна. Некоторые исследования, например, показывают, что управление страной имеет свои последствия. В исследовании, опубликованном в 2015 году исследователями Гарвардской медицинской школы и Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв, рассматривались выборы глав правительств в 17 богатых странах, начиная с 1722 года. В нем был сделан вывод, что победители жили на 4,4 года меньше после своих последних выборов, чем заняли вторые места, которые никогда не занимали высшие должности. С другой стороны, президенты возглавляют социальную иерархию. Это может увеличить продолжительность жизни, как показывают многочисленные исследования, начиная с исследования Уайтхолла, проведенного в период с 1967 по 1988 год Майклом Мармотом из Университетского колледжа Лондона среди британских государственных служащих.



Возможно, эффекты уравновешиваются. В работе, опубликованной в 2011 году Джеем Ольшанским, геронтологом из Университета Иллинойса, ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчин-современников американских президентов, основанная на данных того времени, оценивается в 73,3 года. Фактическая продолжительность жизни президентов, умерших естественной смертью, составила в среднем 73,0 года. Это говорит о том, что либо работа не требует никаких потерь, что противоречит исследованию Гарварда/Case Western Reserve (а также другим работам), либо что в противном случае сотрудникам оставалось бы жить больше, чем среднее количество лет. Объяснение доктора Ольшанского, отдающего предпочтение последнему, заключается в том, что президенты, как правило, происходят из привилегированных семей (например, все, кроме десяти, имели высшее образование), что дает им преимущества для здоровья.



Однако смерть - не единственное медицинское событие, которое может привести к сокращению срока полномочий действующего президента. Изнурительный сердечный приступ или инсульт может привести к отставке или потребовать применения 25-й поправки к конституции Америки, которая касается недееспособности президента. Грубо говоря, риск инсульта или сердечного приступа удваивается с каждым десятилетием. Это вызывает беспокойство.



Помимо физического здоровья каждого кандидата, существуют вопросы его психического благополучия. Если отбросить в сторону инсульты, прошедшие годы принесли мозгу две угрозы: специфическое слабоумие, такое как болезнь Альцгеймера, и более общее замедление "хода колес", хотя недавние исследования показывают, что эти две угрозы могут частично совпадать.



Медицинская визуализация позволяет исследовать мозг людей без симптомов деменции на наличие скоплений деформированных белков, которые являются одним из признаков болезни Альцгеймера. Исследование 2019 года, проведенное неврологом Джонатаном Шоттом, показало, что такие бляшки по-прежнему причиняют вред даже тем, у кого нет официального диагноза болезни Альцгеймера.



И наоборот, работа, опубликованная в 2022 году командой Северо-Западного университета в Чикаго, изучала нейрофибриллярные клубки, еще один маркер болезни Альцгеймера. В докладе сообщалось, что у так называемых "суперстареющих" - тех, кому повезло в генетической лотерее одноразовых сом сохранить здоровый дух в здоровых телах долгое время после дряхлости других - было меньше таких клубков, чем у явно свободных от болезней несупер-стареющих.



Независимо от причины, снижение когнитивных функций является возрастным симптомом, наиболее широко обсуждаемым в отношении кандидатов, особенно в контексте очевидных "моментов старости", проявляемых обоими мужчинами. Например, в 2021 году Байден, похоже, забыл имя Ллойда Остина, своего министра обороны. Трамп спутал Си Цзиньпина, президента Китая, с Ким Чен Ыном, который возглавляет Северную Корею.



Исследования показывают, что умственные способности человека меняются с возрастом по-разному: некоторые снижаются, а другие улучшаются, по крайней мере, на какое-то время. Работы Джошуа Хартшорна и Лоры Жермин из Гарварда и Массачусетской больницы общего профиля соответственно подтверждают идею о том, что мудрость действительно увеличивается с возрастом, до определенного момента. Навыки арифметики и понимания, а также словарный запас людей улучшаются примерно до 50 лет, хотя после этого они начинают ухудшаться.



Однако для задач, связанных с кратковременной памятью (запоминание вещей сразу после представления) и рабочей памятью (запоминание их через полчаса), начиная с 20 лет или около того, она снижается. Некоторые показатели падают на половину стандартного отклонения ниже среднего показателя населения к тому времени, когда кому-то исполняется 85 лет.



Не все люди созданы равными



Все это может быть основанием для осторожности при столкновении с пожилыми кандидатами. Но у доктора Ольшанского из Университета Иллинойса ничего из этого нет по двум причинам. Одной из них является общее замечание, которое он высказывает о привилегированном происхождении большинства кандидатов, предоставляющем им благоприятную для здоровья среду, в которой они могут расти. Другая, характерная для Байдена и Трампа, заключается в том, что, по его мнению, они могут быть созданы из более прочного генетического материала, чем большинство их собратьев. Другими словами, что они суперстареющие.



Трамп, несомненно, является привилегированным ребенком. Его отец был бизнесменом-мультимиллионером. Судьба семьи Байдена была более неоднозначной. Но у него все еще была возможность попасть в частную школу, когда он был подростком. Пока что это типично. Аргумент супер-возраста более интригует. Четыре года назад, во время предыдущего состязания Байдена и Трампа, доктор Ольшанский и пять его коллег проанализировали, какие важные данные они смогли собрать, касающиеся этих двух мужчин.



Оба происходят из семей-долгожителей, в каждом из которых есть 80 – ти летний и 90 летний родитель. Это хороший показатель долголетия. Но братья Трампа умерли в возрасте 42 и 71 года, а у его отца развилась болезнь Альцгеймера. И то, и другое идет против него в расчетах, равно как и его вес и отсутствие физических упражнений по сравнению с Байденом.



Тем не менее, доктор Ольшанский пришел к выводу, что на основе подобных данных в сочетании с общедоступными медицинскими записями мужчин вероятность выживания в следующие четыре года у обоих была выше средней. По их подсчетам, у Байдена были 95% шансов по сравнению с 82% для типичного мужчины его возраста. Для Трампа эти цифры составили 90% по сравнению с 86% для его современников. Примечательно, что их расчеты дали Трампу, более молодому человеку, худший прогноз.



На этот раз они еще не высказались полностью по этому поводу. Но д-р Ольшанский заявил 7 января 2024 года в статье в вашингтонской газете Hill , что "сегодня шансы Байдена выжить в течение второго срока на посту близки к 75% (примерно на 10% больше, чем у для среднего мужчины его возраста). Аналогичные, хотя и несколько менее благоприятные перспективы выживания имеются и у Трампа".



Что касается важных моментов, доктор Ольшанский склонен списать по крайней мере некоторые из них на ошибки выборки, возникшие в результате неустанного изучения. Например, об инциденте в июне 2022 года, когда Байден упал с велосипеда, он отмечает, что президент зацепился ногой за ремень педали, а не потерял равновесие - несчастный случай, который может случиться с каждым. Более уместным, по его словам, является тот факт, что 79-летний мужчина (каким тогда был Байден) вообще катался на велосипеде.



Комментарий В.О.:



Удивителен не возраст Байдена и его физическое состояние, а то, что у демократов практически нет "скамейки запасных". Дело дошло до того, что всерьез рассматривается кандидатура Мишель Обамы.



Что касается республиканцев, то там ситуация иная. И Рон Десантис и Никки Хейли "дышат в сипу" Трампу. И, в случае его недопущения к выборам, один из этих кандидатов сможет реально победить Байдена.



Но, что это будет означать для России. Скорее всего, только ужесточение конфронтации с Америкой на ключевых направлениях внешней политики. Источник - завтра

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