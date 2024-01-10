 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Дочка" Евразийского банка (Казахстан) зарегистрирована в Узбекистане
12:44 12.01.2024

В Узбекистане зарегистрирована "дочка" Евразийского банка из Казахстана. Банк входит в группу "Евразийская финансовая компания", которой руководит семья Ибрагимовых, предприниматели Александр Машкевич и Патох Шодиев.

Центральный банк Узбекистана принял решение о регистрации Евразийского банка в Ташкенте, сообщила пресс-служба регулятора.

Дочернему филиалу казахстанского банка выдана лицензия на право осуществления банковской деятельности.

В конце декабря Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка разрешило Евразийскому банку открыть дочернюю организацию в Узбекистане.

Евразийский банк (Eurasian Bank) - казахстанский коммерческий банк, основанный в 1994 году. Головной офис находится в Алматы. По состоянию на 1 ноября 2023 года имеет 19 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений на территории Казахстана.

Банк входит в группу "Евразийская финансовая компания", которой руководит семья Ибрагимовых (Мукадасхан Ибрагимова, вдова предпринимателя Алижана Ибрагимова), предприниматель Александр Машкевич и предприниматель узбекистанского происхождения Патох Шодиев (Фаттох Шадиев). Представительство фонда Шодиева в 2017 году открывалось в Узбекистане.

Напомним, год назад компания Support Level Олимжона Шадиева приобрела госдолю Узбекистана в "Узагроэкспортбанке" за 5 млн долларов без конкурса и взяла на себя ряд обязательств. Летом название было изменено на AVO Bank.

Евразийский банк станет вторым казахстанским банком в Узбекистане. С лета 2019 года в стране работает Tenge Bank - дочерняя компания Народного банка Казахстана (Halyk Bank).

Источник - gazeta.uz
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