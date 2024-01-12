Красное море превращается в новый очаг войны, - Ю.Паниев

13:46 12.01.2024

12.01.2024



США и Великобритания нанесли удары по боевым позициям хуситов в Йемене

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



Авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. В спецзаявлении президент США Джозеф Байден назвал эту операцию прямым ответом на нападения на торговые суда в Красном море. Хуситы пообещали продолжить атаки до конца войны в Газе.



В Пентагоне сообщили, что целью ударов США и союзников в Йемене были беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, береговые радары и средства воздушного наблюдения хуситов. Удары наносились с истребителей, кораблей и подводных лодок, передало Reuters со ссылкой на источники. По информации CNN, для нанесения ударов США использовали бомбардировщики и крылатые ракеты Tomahawk.



По уточненным данным, атаке подверглись 60 целей, в том числе военная база Кахлан в провинции Саада, авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны, район аэропорта города Худайда на Красном море, аэропорты городов Таиз и Аббс. По информации Минобороны Великобритании, все эти объекты использовались хуситами для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.



Сразу после ударов с заявлениями выступили одновременно лидеры США и Великобритании. Байден заявил, что удары стали прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. Удары, которые он назвал оборонительными, были осуществлены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.



В заявлении Байдена, обнародованном Белым домом, говорится, что в ходе 27 атак хуситов на торговые суда пострадали более 50 стран. Экипажи более чем из 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники. Более 2 тыс. судов были вынуждены отклониться на тысячи миль, что могло вызвать недельные задержки в доставке товаров. А 9 января хуситы провели самую масштабную атаку, направленную непосредственно против американских кораблей. Президент США пообещал, что при необходимости "без колебаний" примет дальнейшие меры для защиты американцев и международной торговли.



В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что с точки зрения Лондона, удар по хуситам был самообороной. Он заверил, что британские корабли продолжат патрулировать Красное море в составе миссии Operation Prosperity Guardian, охраняя торговые суда, и призвал хуситов предпринять шаги по деэскалации.



Страны коалиции, созданной для защиты судоходства в Красном море (помимо США и Великобритании, это Австралия, Бахрейна, Германия, Дании, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и Южная Корея и др.), также выступили с совместным заявлением.



Не заставили себя ждать воинственные заявления хуситов. "Любая американская атака не останется без ответа. Он будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 дронов и нескольких ракет", - заявил Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки, которая контролирует север и запад Йемена.



Замминистра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Ази предупредил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы "заплатить высокую цену" за массированные удары по Йемену. "Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподает Британии и Америке урок на море", - написал в соцсети член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам. Позднее он объявил, что хуситы нанесли ответные удары по кораблям США и Британии в Красном море. Однако подтверждений или опровержений на этот счет к утру пятницы не было.



После начала военной операции Израиля против ХАМАС хуситы объявили, что включаются в войну с Израилем. Они пообещали обстреливать любые суда, идущие в Израиль или из Израиля, пока не прекратится агрессия еврейского государства против их "братьев в секторе Газа".



Россия предложила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по хуситам. Двумя днями ранее, Совбез ООН уже принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки. Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались, голосов "против" не было.



Как передает Reuters, после эскалации в Йемене цена на нефть марки Brent выросла на 2% - до 78,94 долл. за барр.