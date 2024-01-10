Ближневосточный пожар. Запад развязывает новую бойню, - Сергей Кожемякин

14:14 12.01.2024 Ближневосточный пожар. Запад развязывает новую бойню



Продолжая поддерживать бесчеловечное вторжение Израиля в сектор Газа, США и их союзники готовят новые акты агрессии на Ближнем Востоке. Военные группировки стягиваются к Йемену, наносятся удары по силам сопротивления в Сирии и Ираке, а Иран столкнулся с новым витком давления.



Бойня без ограничений



Один из шаблонов западной пропаганды - повторяемые на все лады утверждения, что капиталистическая система за последние десятилетия стала намного гуманнее, а права человека соблюдаются неукоснительно. В качестве доказательства приводится положение сексуальных меньшинств и чернокожих жителей. Они, дескать, не только забыли о дискриминации, но и могут избираться на высшие политические посты.



Эта примитивная манипуляция легко опровергается растущим уровнем бедности и неравенства, а также событиями на международной арене, которая не стала ни более мирной, ни более справедливой. Яркий пример - операция в секторе Газа. Если изначально действия Израиля еще прикрывались фиговым листком "защиты от боевиков ХАМАС", то к настоящему времени они представляют собой откровенную бойню без каких-либо моральных ограничений. Число жертв среди палестинского населения превысило 23 тыс., 17 тыс. из которых - женщины и дети. Это в 20 с лишним раз больше потерь среди мирного населения Израиля, защитой которого его власти оправдывают агрессию. О характере боевых действий говорят такие цифры, как 80 разрушенных в секторе Газа больниц и 300 с лишним убитых медиков.



Останавливать резню еврейские правящие круги не собираются. "Война будет продолжаться еще много месяцев. Моя политика - продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этих целях в Израиле говорят открыто, призывая "очистить" сектор Газа от палестинского населения. По данным местных СМИ, правительство ведет переговоры с Демократической Республикой Конго и другими беднейшими странами о переселении изгоняемых жителей.



Реки крови должны продлить политическую карьеру Нетаньяху и его сообщников. 1 января Верховный суд Израиля признал противозаконной судебную реформу, с помощью которой премьер хотел избежать наказания за коррупцию. Уровень доверия к Нетаньяху упал до 30 процентов, а его партия "Ликуд", на последних выборах лидировавшая с 32 мандатами, теперь может рассчитывать на вдвое меньшее число мест.



Но самое страшное, что преступление осуществляется при поддержке или бездействии большинства других стран мира. Вопреки информационным вбросам о "недовольстве Вашингтона затягивающейся операцией", США не собираются прекращать помощь Израилю. Максимум, что требует Белый дом от союзника, - сделать удары "более точечными". Именно такую просьбу довел Нетаньяху советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время недавнего визита в Израиль. За фарисейскими заявлениями скрывается фактическое участие США в интервенции. Всего за два месяца они поставили Тель-Авиву 10 тыс. тонн боеприпасов. В декабре администрация Джо Байдена провела в обход конгресса два "чрезвычайных решения": сначала на поставку 14 тыс. снарядов для танков на 106 млн долл., а затем 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 148 млн долл. Тем циничнее прозвучали слова госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего Израиль 9 января. По его словам, никакого геноцида в секторе Газа нет.



Предательство и героизм



Утопией оказалось "мусульманское единство" в поддержку Палестины. Арабские монархии во главе с Саудовской Аравией ограничились словесными порицаниями агрессии, одновременно укрепляя военно-политические связи с Вашингтоном. За несколько дней до наступления нового года госдепартамент США одобрил запрос Эр-Рияда о помощи в подготовке королевских военно-воздушных сил. В Саудовскую Аравию будут направлены свыше 300 американских инструкторов, а также тренажеры и другое специальное оборудование. Стоимость контракта оценивается в 1 млрд долл. Перед этим стороны заключили сделку о модернизации самолетов-разведчиков RE-3A, находящихся на вооружении саудовских ВВС. В монархию и ряд других арабских стран переброшены дополнительные батареи противовоздушной обороны "Пэтриот" и THAAD.



Также Эр-Рияд не собирается отказываться от нормализации отношений с Израилем. Как заявил Салливан после встречи с наследным принцем и фактическим правителем королевства Мухаммедом бен Салманом, династия хочет возобновить переговоры, "когда придет время". То же самое на днях признал саудовский посол в Великобритании принц Халед бен Бандар в интервью телеканалу Би-Би-Си.



Наконец, Саудовская Аравия может быть вовлечена в готовящуюся агрессию против Йемена. В условиях, когда большинство государств молчаливо взирают на расправу над сектором Газа, палестинский народ поддержали несколько национально-освободительных движений. Среди них йеменская организация "Ансаралла", или хуситы. С 2015 года они ведут борьбу против интервенции Эр-Рияда и его союзников и лучше, чем кто бы то ни было, понимают страдания палестинцев. За время войны в стране погибли почти 400 тыс. человек, еще сотни тысяч стали жертвами голода, эпидемий, целенаправленного уничтожения систем жизнеобеспечения. Так, частично или полностью разрушены 1300 школ, 425 больниц, свыше 600 тыс. жилых домов.



Хотя коалиция во главе с Саудовской Аравией вооружена самым современным, в том числе американским, оружием, ей не удалось сломить сопротивление. Хуситы не только отстояли западные - самые населенные - районы Йемена, но и стали наносить противнику ощутимый урон ракетными ударами и трансграничными рейдами. Это вынудило королевство согласиться на прекращение огня и начать переговоры. Последние ведутся при посредничестве ООН и соседнего Омана, однако власти монархии продолжают лукавить и не настроены на прочный мир. Так, они отказываются быть стороной соглашения и выдвигают в качестве такового марионеточное "правительство Йемена", окопавшееся в Эр-Рияде. Хуситы решительно отвергают такой подход, снимающий с королевства какую-либо ответственность.



Сотрудничество Саудовской Аравии с США и ее предательская позиция в отношении Палестины подтверждают опасения йеменского движения. После того как стало очевидно нежелание арабских монархий вмешиваться в конфликт, хуситы объявили Тель-Авиву войну. По израильскому порту Эйлат была нанесена серия ударов ракетами и беспилотниками, "Ансаралла" назвала "законной целью" корабли еврейского государства и его союзников. 19 ноября хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, принадлежащее израильскому бизнесмену Рами Унгару. Вслед за этим были атакованы еще ряд судов.



Йеменские повстанцы сделали то, на что не решились ни Турция, ни ОАЭ, ни другие мусульманские страны, которые, критикуя Израиль, продолжают поддерживать с ним экономические и политические связи. Грузооборот Эйлата упал более чем на 80 процентов, торговля еврейского государства на Красном море фактически парализована. Несут потери и западные страны. Ведущие транспортные компании вроде французской CMA CGM, датской AP Moller-Maersk и других, объявили о перенаправлении перевозок в обход Африки. Удлиняя путь на 13 тыс. км, или 18-20 дней, это увеличивает и затраты.



Потери корпораций вызвали вал нападок на хуситов. Мировые СМИ обвиняют их в "пиратстве", хотя атаки движения избирательны. За два месяца им подверглись менее трех десятков судов, тогда как ежемесячно через Баб-эль-Мандебский пролив проходят почти полторы тысячи кораблей. США, Великобритания и Франция отправили в Красное море военные корабли. 18 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания". Ее задачей провозглашено "обеспечение свободы судоходства". В последний день прошлого года американские ВМС потопили несколько катеров хуситов, приблизившихся к грузовому судну. Погибли десять человек.



В западных столицах открыто говорят о возможности ударов по Йемену. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, страна готова "к прямым действиям и без колебаний пойдет на дальнейшие шаги ради борьбы с угрозами судоходству". "Если эти действия хуситов продолжатся, они столкнутся с последствиями", - подтвердил Блинкен. По данным газеты "Нью-Йорк таймс", Пентагон требует от Белого дома начала интервенции и уже подготовил план ударов по заводам, складам боеприпасов и т.д. В Йемене заявляют о готовности противостоять вторжению. "Наша позиция по палестинскому вопросу останется неизменной независимо от развития событий", - сообщили в руководстве хуситов. Сколачиваемую США коалицию там назвали частью агрессии против палестинского народа, отметив, что ее задача - позволить Израилю и дальше совершать жестокие преступления.



Разгул террора



Угрожая Йемену, Запад усиливает натиск в отношении Ирана. В Вашингтоне обвинили Тегеран в "планировании операций против торговых судов" путем предоставления хуситам оружия и разведданных. Аргументы американских чиновников напоминают недоброй памяти пробирку, которой тряс тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл в стремлении легитимировать вторжение в Ирак. Утверждается, что визуальный осмотр (!) выявил почти (!) идентичные характеристики йеменских беспилотников и иранских аппаратов KAS-04. В Тегеране на это ответили, что движение хуситов имеет собственные ресурсы и следует собственным возможностям. Подтвердив политическую поддержку йеменского сопротивления, МИД Ирана отверг поставки оружия. Там напомнили о жесткой блокаде, которой подвергли страну Запад и арабские монархии, не пропуская даже гуманитарные грузы, не говоря уже о вооружениях.



Несмотря на это, раскрутка антииранской кампании продолжается. Сенатор-республиканец Линдси Грэм потребовал нанести массированный удар по стране. "У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции. Сотрите это с лица земли!" - беснуется он. Характерно и то, что именно теперь появилось совместное заявление США, Великобритании, Германии и Франции. Они обвинили Тегеран в развитии ядерной программы и "безрассудном поведении в условиях напряженной обстановки в регионе". О том, что делают их собственные войска на Ближнем Востоке, за тысячи километров от родины, власти этих государств умалчивают.



Раздражение Запада усилилось после вхождения в Красное море 94-й флотилии иранских ВМС во главе с эсминцем "Альборз". Высока вероятность провокаций, что подтверждается серией кровавых атак последних дней. 3 января в городе Керман произошел теракт против участников траурной церемонии в память о генерале Касеме Сулеймани. Погибли более 100 человек. В Дамаске жертвой израильского ракетного удара стал военный советник из Ирана бригадный генерал Сайед Рази Мусави. Налет повторился спустя несколько дней, когда в столицу Сирии прибыла делегация Корпуса стражей исламской революции. По некоторым данным, погибли более десяти офицеров. Израильские атаки стали частью искусственной эскалации обстановки в Сирии. В прошлом году в результате боевых действий в стране погибли 4360 человек - на 14 процентов больше, чем в 2022 году.



Аналогичные процессы происходят в Ираке. 26 декабря США нанесли удары по базам "Катаиб Хезболлы" и других шиитских ополчений, а 4 января был убит один из лидеров сопротивления Муштак ас-Саиди. В письменном обращении к лидерам американского конгресса Байден заявил, что эти действия направлены на "предотвращение атак против США и наших партнеров, а также на сдерживание Ирана".



Нарастает напряжение в Ливане. Под предлогом обстрелов со стороны движения "Хезболла" Израиль усиливает удары по стране, грозя ей уничтожением. По словам Нетаньяху, Ливан может постигнуть судьба сектора Газа. Тель-Авив потребовал от западных стран заставить "Хезболлу" отойти от границы минимум на 10 километров, и, по данным СМИ, Вашингтон, Лондон и Париж изучают варианты того, как это сделать. В результате агрессивных действий Израиля в стране уже погибли около 200 человек, 72 тыс. вынуждены покинуть свои дома.



Такова цена, которую мир платит за сохранение империалистических правил игры. И сил, которые положат конец этому разгулу террора, пока не просматривается.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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