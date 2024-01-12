Казахстан. Кадровая история 2023 года, - Данияр Ашимбаев

15:11 12.01.2024 Кадровая история 2023 года

Как известно, 29 декабря 2022 г. президент подверг правительство жесткой критике и заявил: "По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен, в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве".



Все ждали изменений в экономическом блоке, но в итоге как раз там все остались на своих местах.



2 января указом президента Министерство экологии, геологии и природных ресурсов было преобразовано в Министерство экологии и природных ресурсов с передачей геологии в Министерство индустрии и инфраструктурного развития (интересно, что буквально за 3 дня до этого правительство приняло Концепцию развития геологической отрасли на 2023–2027 гг.). Канцелярия премьер-министра была преобразована в Аппарат правительства (так было до марта 1997 г.). Единственное неудобство стало в том, как сокращенно называть реорганизованную структуру: КПМ уже неактуально, а АП занято администрацией.



4 января президент назначил прежнего руководителя КПМ 54-летнего Галымжана Койшыбаева вице-премьером – руководителем Аппарата правительства. На него возложены вопросы дебюрократизации и цифровизации. Число вице-премьеров достигло рекордных шести.



50-летний Сериккали Брекешев покинул пост главы реорганизованного МЭГПР (и затем перебрался в КМГ). Министром экологии и природных ресурсов стала 32-летняя прежняя вице-министерка и член ПМКР Зульфия Сулейменова.



Вместо 40-летнего Асхата Аймагамбетова министром просвещения стал его прежний зам 53-летний Гани Бейсембаев, а на место 58-летнего министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева пришел его 35-летний зам Марат Карабаев.



Вместо 43-летнего министра культуры и спорта Даурена Абаева назначили 32-летнего исполнительного секретаря партии "Аманат" Асхата Оралова; в партии его сменил 36-летний депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев (Абаев в марте стал заместителем генерального секретаря СНГ).



Министром юстиции был назначен 42-летний зав. юридическим отделом КПМ Азамат Ескараев; его предшественник 56-летний Канат Мусин перед новым год стал судьей Конституционного суда.



5 января 43-летний пресс-секретарь президента Руслан Желдибай стал одновременно заместителем руководителя Администрации президента. Кстати, как и в правительстве в АП получилось шесть замов.



6 января 53-летнего Кайрата Келимбетова на посту управляющего Международным финансовым центром "Астана" сменил 38-летний председатель правления "Astana International Exchange" Ренат Бектуров. 44-летний Айдар Жарылганов был назначен зав. государственно-правовым отделом АП (его предшественник Кайрат Жакипбаев ранее также перешел в КС).



26 января 51-летний Маулен Ашимбаев был переизбран спикером Сената. Его новым замом стал бывший глава Верховного суда 59-летний Жакип Асанов.



15 марта 45-летний Дмитрий Михно покинул пост начальника службы протокола президента (позже станет генконсулом в Санкт-Петербурге); его сменил 35-летний зам Марат Ашим.



28 марта 44-летний Мади Такиев был освобожден от должности заведующего отделом социально-экономического мониторинга АП в связи с избранием в Мажилис.



29 марта на первой сессии Мажилиса 8-го созыва 60-летний Ерлан Кошанов был вновь избран спикером, 62-летний Альберт Рау и 62-летняя Дания Еспаева стали его замами.



30 марта президент вновь назначил 50-летнего Алихана Смаилова премьер-министром. С его переназначением ранее анонсированный "процесс перезагрузки" парламента и правительства закончился.



3 апреля началось формирование нового правительства. Вместо 54-летнего Мухтара Тлеуберди вице-премьером – министром иностранных дел стал прежний глава АП 47-летний Мурат Нуртлеу. Назначение вызвало много разговоров – настолько, что быстро забыли о его предшественнике (вскользь назвали некие проблемы со здоровьем). В соцсетях оперативно появилась версия, что назначение Нуртлеу – это обкатка перед повышением в премьеры, что было принято всеми как должное, но сердечности в отношениях между ним и Смаилов, понятно, не прибавило.



Министром обороны остался 57-летний Руслан Жаксылыков, министром внутренних дел – 58-летний Марат Ахметжанов, вице-премьером – руководителем Аппарата правительства – Галымжан Койшыбаев, первым вице-премьером – 51-летний Роман Скляр, вице-премьером – министром торговли и интеграции – 53-летний Серик Жумангарин, вице-премьером – 45-летний Алтай Кульгинов, вице-премьером – министром финансов – 49-летний Ерулан Жамаубаев. Главой АП стал прежний председатель Агентства по противодействию коррупции 42-летний генерал Олжас Бектенов. Его назначение было расценено как намерение президента ужесточить дисциплину во власти.



ФНБ "Самрук-Казына" неожиданно возглавил 45-летний председатель правления "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd. Нурлан Жапупов, не имевший опыта работы такого уровня. KIDF известен такими проектами комплекса "Караван Сарай" в Туркестане и отеля "Rixos Water World" в Актау.



4 апреля были переназначены министр национальной экономики 39-летний Алибек Куантыров, министр культуры и спорта Асхат Оралов, министр юстиции Азамат Ескараев, министр труда и социальной защиты населения 58-летняя Тамара Дуйсенова, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, министр здравоохранения 53-летняя Ажар Гиният, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 40-летний Багдат Мусин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, министр информации и общественного развития 48-летний Дархан Кыдырали, министр по чрезвычайным ситуациям 54-летний Юрий Ильин, министр науки и высшего образования 41-летний Саясат Нурбек, министр сельского хозяйства 46-летний Ербол Карашукеев, министр просвещения Гани Бейсембаев. Новым министром энергетики стал 52-летний глава ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев. Прежний министр 51-летний Болат Акчулаков был назначен советником президента.



5 апреля прежний зам 43-летний Асхат Жумагали был назначен председателем Агентства по противодействию коррупции.



12 апреля 55-летняя гендиректор АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" Кунсулу Закарья был назначена президентом Национальной академии наук при президенте (НАН в статусе НАО). Процесс создания НАО затянулся, а затем перешел в открытый конфликт между РОО НАН и НАО НАН.



8 июня на фоне "водного кризиса" в столице Алтай Кульгинов был освобожден от должности вице-премьера. Эту должность заняла Тамара Дуйсенова с сохранением поста министра. Кульгинова тут же начали сватать в акимы ВКО, но затем общественность успокоили, сообщив, что "это его окончательная отставка". Но официальной критики в адрес бывшего мэра не последовало.



10 июня в разгар пожаров в Восточном Казахстане Юрий Ильин был освобожден от должности главы МЧС. Его сменил 56-летний руководитель Академию гражданской защиты Сырым Шарипханов. Некоторые издания упорно утверждали, что в пожарах чуть ли не лично виноват аким ВКО Ахметов, а никак не акимат Абайской области, на территории которой пожары произошли. Впрочем, Абайский аким Нурлан Уранхаев получил выговор от президента. А вот глава МЭПР Сулейменова, в чьей компетенции находилось лесное хозяйство, заявила: "ответственности я не избегаю", но все равно избежала.



12 июня президент назначил 40-летнюю депутата Мажилиса Динару Закиеву уполномоченным по правам ребенка вместо 46-летней Аружан Саин, а национального эксперта Программы развития ООН 54-летнюю Светлану Жакупову – уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения.



16 июня сразу после своего 69-летия ветеран Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области; его сменил 58-летний посол в РФ Ермек Кошербаев (3 июля его сменил в Москве Даурен Абаев). Кошербаев, хоть и кадровый дипломат, но нужный опыт имеет: в течение 4 лет работал замом и первым замом у предшественника Ахметова – Бердыбека Сапарбаева (его уже тогда сватали в акимы, но "карта не легла").



4 июля зав. отделом внешней политики и международных связей АП Даулетбек Кусаинов стал послом в Канаде. Через неделю на эту должность сел прежний зам Ернар Лазар.



17 июля 32-летний Даулет Карибек стал исполнительным секретарем партии "Аманат" (ранее был просто секретарем).



20 июля вакантное с весны место зав. отделом социально-экономического мониторинга АП занял 47-летний Айдын Кульсеитов, который руководил "соседним" отделом стратегического планирования АП.



11 августа – через три недели – отдел стратегического планирования возглавил опять-таки прежний зам Ракымжан Ерназар. В тот же день президент принял Суму Чакрабарти и поблагодарил его за "плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития". Решение об освобождении от должности, впрочем, не было опубликовано, а из состава Совета по управлению МФЦА и Высшего совета по реформам Чакрабарти был выведен только в январе следующего года.



14 августа был трудоустроен бывший вице-премьер Мухтар Тлеуберди, ставший послом в Вену.



1 сентября президент в своем послании заявил, что его администрация станет "политическим штабом" и "сконцентрирует свои усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики".



В тот же день была принята новая структура АП, впрочем, сам документ не публиковался. Главная его суть, что вместо должностей замов руководителя теперь появились новые должности помощников главы государства – по вопросам внутренней политики и коммуникациям, по экономическим вопросам, по международным вопросам, по правовым вопросам, по вопросам науки и инноваций (последняя должность так и осталась вакантной по сей день). Можно догадаться, чтобы было сокращено несколько структурных подразделений и созданы новые.



Олжас Бектенов позже (ноябрь) в интервью пояснил некоторые детали реорганизации: "параллельно функционировали отдел безопасности и правопорядка АП и отдел правоохранительной системы Совета безопасности, которые во многом дублировали друг друга. В новой структуре сформирован единый отдел правоохранительной системы Администрации Президента. Оптимизирован блок, занимавшийся экономикой, стратегическим планированием и развитием госуправления. Мы "пересобрали" его в единый отдел соцэкономполитики с соответствующей оптимизацией численности и руководящего состава. Это стало возможным, в основном, за счет отказа, как я уже упоминал, от излишних функций в отношении госорганов. Исключены должности заместителей руководителя Администрации. Вместо них введены позиции помощников президента по наиболее важным направлениям… Наименование должности помощника президента, по моему мнению, более точно отражает тот функционал, который на нее возложен. Ведь, если говорить простым языком, ключевая задача всех сотрудников Администрации президента – именно помогать главе государства в осуществлении его полномочий".



С другой стороны, нужно понимать, что аппарат привык воспринимать замруков АП как своего рода секретарей ЦК, в то время как статус помощников (не говоря уже о советниках) всегда был ниже и регулярно "плавал".



Кстати, отметим, что с упразднением должности замов 3-м лицом в иерархии АП (после ее руководителя и секретаря СБ) стал начальник Канцелярии президента (этот пост занимает Бакытжан Сариев).



Были освобождены от занимаемых должностей первый зам Тимур Сулейменов, замы Ержан Жиенбаев, Аида Балаева, Ержан Казыхан (он же – специальный представитель президента по международному сотрудничеству), Ернар Баспаев, Руслан Желдибай (он же – пресс-секретарь президента), помощники президента 52-летний Асет Исекешев, 43-летний Канатбек Жайсанбаев (он же – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП), 59-летний Гизат Нурдаулетов (он же – секретарь СБ), зав. отделом государственного управления АП Альтаир Ахметов, зав. секретариатом СБ Ерлан Байтукбаев, зав. отделом правоохранительной системы СБ Азамат Дюсембеков и зав. отделом стратегического планирования АП Ракымжан Ерназар (тот самый, свеженазначенный), зав. отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Габидулла Оспанкулов, первый зам. секретаря СБ Мурат Баймукашев, зав. отделом государственной службы и кадровой политики Руслан Турганалы, зав. отделом безопасности и правопорядка АП Алексей Калайчиди, зав. отделом общих вопросов безопасности СБ Расул Уразгулов, зав. отделом внешней политики и международных связей АП Ернар Лазар, зав. отделом социально-экономического мониторинга АП Айдын Кульсеитов.



Затем началось неспешное заполнение клеточек в новой структуре: Гизат Нурдаулетов стал секретарем СБ, Руслан Желдибай – помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям, 59-летний Ержан Казыхан – помощником президента по международным вопросам, 41-летний Ержан Жиенбаев – помощником президента по правовым вопросам, Мурат Баймукашев – зам. секретаря СБ, Канатбек Жайсанбаев – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Руслан Турганалы – зав. отделом государственной службы АП, Алексей Калайчиди – зав. отделом правоохранительной системы АП, Расул Уразгулов – зав. отделом актуальных вопросов безопасности СБ, Айдын Кульсеитов – зав. отделом социально-экономической политики АП, Ернар Лазар – зав. отделом внешней политики АП.



В тот же день были освобождены от должности главы реорганизованных министерств – Марат Карабаев, Дархан Кыдырали, Асхат Оралов и Зульфия Сулейменова (последние двое были представителями ПМКР и самыми молодыми министрами).



2 сентября назначения продолжились. 37-летний глава АСПИР Асет Иргалиев стал помощником президента по экономическим вопросам, 44-летний Ернар Баспаев – советником президента, 54-летний замминистра Ержан Саденов – министром внутренних дел вместо 58-летнего Марата Ахметжанова.



Вице-премьеры Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова лишились постов министров.



Их сменили, соответственно, первый вице-министр 45-летний Арман Шаккалиев и омбудсмен по правам СУСН Светлана Жакупова (которая только-только получила от главы государства поручения по прежней должности).



Марат Карабаев стал министром транспорта, 49-летняя Аида Балаева – министром культуры и информации, 54-летний аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев – министром туризма и спорта.



4 сентября президент освободил от должности председателя Нацбанка 51-летнего Галымжана Пирматова и с согласия Сената назначил на его место 45-летнего Тимура Сулейменова. Почти официально причиной смены называлась якобы нежелание прежнего руководителя снижать ставку рефинансирования (будто это Нацбанк решает), а неофициально – настоятельная просьба правительства убрать Сулейменова с поста главного экономиста АП.



57-летний аким СКО Айдарбек Сапаров, не проработав и года в должности, стал министром сельского хозяйства вместо 46-летнего Ербола Карашукеева, 56-летний аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов – министром водных ресурсов и ирригации, 42-летний глава НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев – министром промышленности и строительства (кстати, в данных отраслях он раньше не работал; зато 16 лет провел в "Ситибанке"). Карашукеев и Нуржигитов считаются выдвиженцами премьера Смаилова.



53-летний Канат Бозумбаев, долгое время бывший без работы после отставки с поста акима Алматинской области, был назначен советником президента, вернувшись таким образом в обойму.



5 сентября 62-летний советник акима Астаны, бывший вице-министр Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов, Ербол Карашукеев – акимом Жамбылской области, 44-летний госинспектор АП и бывший мэр Актобе Асхат Шахаров – акимом Актюбинской области вместо 60-летнего Ералы Тугжанова. Последний постоянно и на всех должностях пользовался критикой, а решающим момента в должности акима стало скандальное кадровое решение в местном аэропорту. Экс-глава МВД генерал Марат Ахметжанов был назначен акимом Акмолинской области. Он уже не первый генерал, получивший этот портфель – когда-то акимом был шеф финпола Кайрат Кожамжаров, но последние два акима оставили после себя хороший задел и особых проблем возникнуть не должно. 43-летний первый зам. руководителя Аппарата правительства Габит Сыздыкбеков был назначен акимом Шымкента вместо 41-летнего Мурата Айтенова. Против мэра шла сложная интрига, хотя работал он в принципе достаточно неплохо, но, скажем так, с точки зрения руководства, засиделся в должности. Его сменили таким же молодым выдвиженцем, при этом с дипломатическим опытом: Сыздыкбеков до прихода в КПМ был послом в Сербии.



6 сентября от должности был освобожден зав. отделом внутренней политики Болат Тлеп (затем перебрался на пост ректора КазНПУ). Его место заняла 52-летняя госинспектор Айжан Шайназарова. Кроме того, был назначен новый пресс-секретарь президента – прежний зам 35-летний Нурмухамед Байгараев. Через несколько дней он сообщил, что состояние здоровья неожиданно помешало ему работать в этой должности, и 12 сентября его от нее освободили. На пост пресс-секретаря в ранге советника президента вернулся 46-летний Берик Уали, работавший последнее время главой агентства "Хабар". Кстати, в АП в сентябре создали отдел коммуникаций, но заведующего так и не назначили.



16 сентября после очередной паузы АСПИР возглавил прежний шеф БНС, 36-летний "болашакер" и "резервист" Жандос Шаймарданов, ранее работавший в команде Ерболата Досаева.



21 сентября была трудоустроена Зульфия Сулейменова, которой выделили должность советника президента – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству.



На следующий день заполнили еще две вакансии. Прежний зам зав Бахытжан Сапиев был назначен заведующим отделом государственного контроля АП, а 55-летний сенатор от Костаная Гауез Нурмухамбетов – акимом Северо-Казахстанской области (региону больше двух недель искали руководителя).



26 сентября экс-министр Дархан Кыдырали стал сенатором вместо Аскара Шакирова, а экс-зав. отделом АП 43-летний Габидулла Оспанкулов – первым зам. руководителя Аппарата правительства.



После еще одной паузы, 5 октября, холдинг "Байтерек" получил в качестве нового руководителя 47-летнего председателя правления Банка развития Казахстана Нурлана Байбазарова.



4 декабря старожил АП – 63-летний зав. отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Гани Тилеубеков был заменен своим замом – 44-летним математиком и криптографом Ержаном Сейткуловым.



В целом, говоря о кадровом стиле года, можно отметить общую стабильность высшего руководства, поиск "совершенной" модели управления и совсем молодой поросли управленцев. В то же время основным резервом для выдвижения стала не столько молодежь, сколько прежние замы. В регионах идет вялотекущее соперничество между местными кадрами, сотрудниками Минфина и МИДа.



Нельзя не обратить внимания и на такие моменты сезона-2023, как слишком быстрые отставки и слишком долгие паузы между старыми и новыми руководителями.



Президент в сентябрьском послании констатировал "острый кадровый дефицит" во власти и "кадровый голод" в экономике. С ним сложно не согласиться, хотя вопрос, конечно, не только в некачественных кадрах, но и в механизмах селекции, критериях выдвижения и организации работы.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Ашимбаев Данияр

12.01.2024 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705061460





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