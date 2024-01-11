Скончалась при родах молодая узбекистанская журналистка Айжамал Жолдасбаева

15:30 12.01.2024

Скончалась журналистка Айжамал Жолдасбаева



Журналистка и пресс-секретарь внебюджетного Пенсионного фонда Айжамал Жолдасбаева скончалась в возрасте 27 лет. Родственники сообщают, что у нее была тяжелая беременность. В 2014 году она была удостоена премии имени Зульфии.



11 января скончалась журналистка, пресс-секретарь внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Айжамал Джолдасбаева-Жанибекова. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.



