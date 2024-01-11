Reservilainen: шведы массово скупают товары на случай войны

15:42 12.01.2024

Reservilainen

Финляндия



Шведы ринулись собирать тревожный чемоданчик - разговоры об угрозе войны взволновали граждан

Reservilainen: шведы массово скупают товары на случай войны



Шведы начали скупать походные печи, емкости для воды и радиоприемники, пишет Reservilainen. Их обеспокоило заявление командующего Силами обороны Бюдена о том, что каждый гражданин должен быть готов к войне с Россией. Его высказывание вызвало критику со стороны шведских политиков.



Шведы начали активно закупать товары, которые могут понадобиться в случае возникновения кризисной ситуации. Газета Aftonbladet сообщает, что за последние дни в сети магазинов Biltema в два раза возросли продажи товаров, предназначенных для использования в экстренных ситуациях. Предполагается, что рост продаж является следствием заявлений, недавно прозвучавших в Швеции - в частности, на конференции по безопасности в Селене. Командующий Силами обороны Швеции Микаэль Бюден (Micael Bydén) заявил, что все шведы должны быть готовы к войне. По словам Бюдена, шведские силы обороны и правительство считают возможным нападение России на страны региона Балтийского моря. Подобные слова обеспокоили шведских граждан, что проявилось и в спросе на продукцию, которая может потребоваться в чрезвычайных ситуациях.



"Напоминает продажи во время пандемии, поведение аналогичное. Но больше всего выросли продажи походных печей и емкостей для воды", - прокомментировал Aftonbladet Йохан Гердевог (Johan Gerdevåg), менеджер по маркетингу Biltema.



Как сообщает Aftonbladet, продажи компании Krisskydd Sverige, которая продает товары такой категории в интернете, в январе выросли еще больше. По данным газеты, в продажах наблюдается невероятный рост - до 1000% за неделю.



По данным газеты Expressen, в Clas Ohlsonзначительно выросли продажи аварийных радиоприемников - и на какое-то время радиоприемники даже стали самым продаваемым продуктом сети магазинов.



Ежегодная конференция по безопасности в Селене завершилась 10 января. Некоторые политики хотели обратить внимание шведов на существующую угрозу войны. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин (Carl-Oscar Bohlin) в своей речи напомнил, что война может прийти и в Швецию. Бывший премьер-министр Швеции, председатель оппозиционной Социал-демократической партии Магдалена Андерссон (Magdalena Andersson) раскритиковала стиль обсуждения угрозы вероятной войны. По мнению Андерссон, осведомленность шведов можно было повысить иначе, а также стоило подчеркнуть, что до войны в данный момент далеко.



Автор: Пааво Айро (Paavo Airo)