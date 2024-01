Украина стала центром "черной" трансплантологии: раненых украинцев везут в госпитали НАТО, чтоб разделать на органы, - КП

Расследование "Комсомольской правды" о том, как устроен кровавый бизнес на Украине



Николай ЛОПАТКИН



Осенью 1999 года на российском ТВ показали фильм-предупреждение Дмитрия Астрахана "Контракт со смертью" о нелегальной трансплантологии. Злодей в исполнении актера Дмитрия Певцова возглавляет благотворительный фонд, под вывеской которого режут на органы людей, считающихся отбросами общества. Когда об этих преступных делах становится известно, общество не только не проклинает их, но даже одобряет. Ведь что может быть правильнее, чем спасти жизнь близкого за счет кого-то незнакомого, бесполезного и все равно умирающего. Спустя 25 лет мрачный прогноз фильма сбылся. На Украине.



ЛИСТОВКИ С ПРЕЙСКУРАНТОМ



Даже легальная трансплантология – дело не совсем этичное. Под гипнотическим воздействием рекламы, некоторые сами готовы продать почку, чтобы купить айфон. Не удивляйтесь, таких случаев немало. Это часть капиталистического подхода к человеку, ведь он – новая нефть. Удобно добывать деньги прямо из него. Богачи боятся умирать и готовы платить за запчасти для ремонта своего изношенного организма.



Распилив живого донора целиком, можно выручить до 1 миллиона долларов! Выгодный бизнес как для сияющей верхушки медицинского истеблишмента, так и для невидимой подводной части этого "спасающего жизни" айсберга. На Украине этот бизнес расцвел как нигде больше.



В телеграм-каналах появилось видео. Российский боец ходит по опустевшей школе в селе Кисловка Харьковской области. Здесь было расположение украинских националистов. Среди разорванных и истоптанных книг на полу листовки, обещающие вознаграждение за поставку человеческих органов. С рисунками и ценами. Женские яичники – до $15 тысяч, мужская половая система – до $12 тысяч, а еще печень, глаза, уши, руки, ноги, костный мозг. Каждый орган оценен по прейскуранту. Дороже всего сердце – $200 тысяч. Этот орган в современном мире в дефиците.



ЧЕРНАЯ ЭЛЬЗА



Как устроен такой бизнес? На украинском ютуб-канале, заявляющем о связи с Викиликс, 8 лет назад выложено интервью с человеком, представившимся экс-сотрудником СБУ. Его имя не называется. Он сидит к камере спиной в бейсболке, лица не видно. Но голос слышно хорошо:



- За раненого или свежий труп, с которых вынимались органы, мне платили надбавку 170 долларов. Вначале мы отправляли раненых в стационарные центры в Краматорске и Северодонецке. У умирающих изымались все органы, даже глаза. Все отправлялось за кордон.



Речь о 2014-м. Экс-офицер СБУ вспоминает, что с января 2015-го с его группой начала работать профессиональный трансплантолог из Голландии Элизабет Дебрюк. Она просила называть себя "Эльза", но он видел ее документы. Эта женщина заставляла вынимать органы без согласия раненых. Часто голландка все делала сама. Практически в полевых условиях за 7-10 минут могла вырезать почку у раненого или обожженного бойца и упаковать в спецконтейнер. Контейнеры отправляли в Краматорск вместе с другими ранеными, пригодными для более глубокого расчленения.



На украинском ютуб-канале, заявляющем о связи с Викиликс, 8 лет назад выложено интервью с человеком, представившимся экс-сотрудником СБУ.



- В Дебальцево у нас была тяжелая работа в секторе C, - продолжает исповедь мужчина в кадре. – В день извлекалось так много органов, что не хватало контейнеров. В начале февраля мы отправили на базу 23 пары почек, селезенки и печени.



Трупы без органов упаковывали в черные пакеты. Вывозили на грузовиках в сторону Артемовска, там была подготовлена земля для захоронения. Учет погибших никто не вел. Большинство из них было из 128-й горной пехотной бригады ВСУ. Из Дебальцево группа "черных медиков" отступала вместе с украинской армией.



- Мы все хорошо заработали, и наши генералы в том числе. Вернулись в Краматорск 23 февраля. Эльзе часто звонили на мобильный. Ее хвалили, но просили улучшить качество извлечения органов. Она говорила: "Постараемся, Сандра". Как я узнал позже, это была жена Михаила Саакашвили Сандра Рулофс. Она была заказчиком и организатором нашей миссии.



СААКАШВИЛИ БЫЛ В ДЕЛЕ



Сандра Элисабет Рулофс-Саакашвили, бывшая "первая леди Грузии" родилась в Нидерландах. Работала в международном комитете "Красного креста". Она президент благотворительного фонда SOCO, который "занимается помощью детям, беженцам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям". В точности, как герой фильма "Контракт со смертью".



- Во время визита Саакашвили в зону АТО я сопровождал его в Краматорске и Лисичанске 22 апреля 2015-го, - продолжает рассказ бывший офицер СБУ. – Саакашвили хвалил нашу медгруппу и обещал прибавление зарплаты, если увеличим количество товара. Он органы называл "товаром". Говорил, что мы помогаем больным из Европы и США.



Учет погибших никто не вел.



Выпотрошенных бойцов ВСУ записывали пропавшими без вести. Никакие согласия не заполнялись, их родственникам ничего не платили.



- Из-за перемирия на Донбассе умирающих стало меньше, а Сандра все звонила и требовала выполнить заказ. Элиза изымала органы и у гражданских лиц. При обстреле Попасной вырезала почки и селезенку у потерявшей сознание от взрыва девочки 12 лет и у ее родного отца. Я помню его фамилию – Владимир Ляшевский, у него паспорт был в куртке. У мамы девочки посекло ноги осколками, она умирала от потери крови. Ей перевязали ноги жгутом и отправили в медцентр для полной разделки на органы. Позже все трое были оформлены как погибшие на месте бомбежки.



ПОД КРЫШЕЙ СБУ



Минское перемирие мешало бизнесу трансплантологов, отчасти с этим связаны постоянные провокации со стороны ВСУ. В случае ответного огня ополченцев, кого-то из всушников да зацепит, и их можно будет срочно увезти "на лечение". Офицер уверяет, что не мог этого выдержать и 4 июля 2015 года написал рапорт об увольнении. Его вызвал его начальник полковник Мищенко и успокоил. Сказал, что нужно будет достать трупы с мест захоронения, потом дадут отпуск. В Артемовск отправили профессиональных эксгуматоров. В каждой могиле лежало по 4 тела. Всего насчитали 132 трупа. Еще 97 тел захоронено у города Часов Яр. Более 30 солдат ВСУ было захоронено под Углегорском.



- В Киеве я встретился с генералом СБУ Радецким, который сказал, что после такой работы мне нужно отдохнуть. И продолжить ее уже майором. Но когда я вышел от него, на меня набросились и утащили вниз. Показали санкцию на арест за "подделку документов" и предложили подписать согласие на лечение в психиатрической больнице.



Бывший офицер говорит, что сумел сбежать.



САНДРА, "МОЦАРТ" И ФИЛАРЕТ



Остановимся на персонах, которые молодой человек (видимо, в чине капитана СБУ) упоминает в своем интервью.



Голландский трансплантолог Элизабет Дебрю в 2022 году проявилась снова. Известно, что она активно работала в районе Артемовска. С ней были замечены основатель американо-украинского ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн и его помощники Джон Уэсли и Генри Розенфельд. Они обеспечивали безопасность работы хирургов и перевозку органов на Запад. Эти же люди занимались охотой за органами в 1999 году в Косово, с одинаковым цинизмом пуская под нож сербов и албанцев.



Переживающий за подчиненных Александр Радецкий получил звание генерал-майора Украины в возрасте 33. Пишут, что по личной просьбе отлученного от церкви патриарха-раскольника Филарета, его крестного отца. Александру и с собственным отцом повезло: генерал армии Виталий Радецкий работал министром обороны Украины и поддерживал Виктора Ющенко.



Что касается Сандры Рулофс, то бывший командир грузинского батальона "Аваза" Тристан Цителашвили сообщал прессе, что Михаил Саакашвили и его супруга Сандра еще в 2007 году организовали торговлю человеческими органами в тюрьме на севере Тбилиси, в районе Глдани. Экспортом занималась Сандра. После операции заключенные умирали, их семьям запрещали проводить экспертизу, чтобы установить причину смерти.



Когда экс-президент Грузии возглавил Одесскую область, бизнес продолжился. Его люди начали заниматься трансплантацией в Мариуполе. На базе "Красного креста" в этом городе позже были найдены детские медицинские карты, не содержащие информации о болезни. Там были данные о здоровых органах детей. Детские органы – самые дорогие.



А 16 декабря 2021 года Верховной Радой был принят закон № 5831 "О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека". С этого момента не требовалось нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Процедура изъятия органов была упрощена. Разрешение на извлечение "биоматериалов" могло выдать руководство больниц, детдомов, тюрем, воинских частей. "Черная" трансплантология стала легальным и респектабельным делом.



Бывший сотрудник GSMSG получил зарплату $840 тысяч в год и почетную грамоту за подписью Зеленского.



ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОТ ЗЕЛЕНСКОГО



Существует еще одно видеопризнание. Оно было опубликовано в издании The Nation, но это не американская газета, как пишут некоторые сайты, а нигерийская.



Это признание бывшего сотрудника американской компании Global Surgical and Medical Support Group (GSMSG), тесно связанной с армией США.



Информатор опасается за свою жизнь и не называет свое имя. Он одет в белый костюм врача. Его лицо скрыто массивными очками и медицинской маской. Но можно заметить, что он чернокожий.



Первый проект GSMSG по извлечению органов, в котором он принимал участие, назывался "Гамма" и был реализован в Африке в 2010-х. Врача перевели тогда работать в Джибути на военную базу США Кэмп-Лемонье. Американская армия похищала "доноров органов" из соседней Сомали.



- Сомалийцы понятия не имели, что их ждало по прибытии в Кэмп-Лемонье. Они считали, что их привезли для лечения и, конечно, не согласились бы на пересадку органов. Но это то, что мы делали, - говорит он.



В 2022 году глава GSMSG Аарон Эпштейн пригласил его для работы над проектом "Омега", запущенным на Украине. Разница заключалась в том, что новыми донорами должны были стать украинские солдаты.



- Я оценивал степень ранения и пригодность органов для извлечения и трансплантации. Обычно я подбирал пациентов, которые были без сознания, но могли пережить 5-8-часовую транспортировку без хирургического вмешательства.



По его словам, их лагерь находился недалеко от Львова. Доноров вывозили в Германию в медцентр в Ландштуле. Это недалеко от военной базы США Рамштайн. Там они находились до извлечения из них органов и трансплантации офицерам НАТО. Кураторами проекта были генерал-майор британской армии Тимоти Ходжеттс (главный хирург вооруженных сил Великобритании!) и генерал-майор Татьяна Остащенко, командовавшая медицинскими силами ВСУ, но уволенная президентом Украины в ноябре 2023-го.



Бывший сотрудник GSMSG получил зарплату $840 тысяч в год и почетную грамоту за подписью Зеленского.



ЗАМЕТАНИЕ СЛЕДОВ



На украинских сайтах вакансий хирургам-трансплантологам предлагают по $7-8 тысяч в месяц. Работы для живорезов много: не все органы удается довезти, не все приживаются.



Человеческие запчасти используются не только для пересадки, но и для исследований в биолабораториях. Через них прогоняют вирусы, определяя их заразность и патогенность.



Бизнес по трансплантации и экспорту донорских органов на Украине уже освободили от НДС. И биоматериалы кровавой рекой текут в клиники Израиля, Германии и США на радость заказчикам.



Лишь после провального "контрнаступления" ВСУ в 2023 году в Верховной Раде предложили новые поправки - запрещающие извлечение "анатомических материалов" у погибших военных.



Киевские власти решили отвести от себя обвинения в покровительстве "черным трансплантологам" (и даже соучастии). Слишком много неприятных публикаций на эту тему появилось в прессе. Отмахиваться, что это, якобы, "кремлевская пропаганда" становится все труднее. К тому же "мясные штурмы" ВСУ так некстати обвалили цены на мировом рынке донорских органов. Попробуй докажи, что это никак не связано между собой.



ГУМАНИТАРНЫЕ КРЕМАТОРИИ



Тем временем в украинских городах проходят пикеты матерей, получивших вместо своих сыновей невнятные обгоревшие останки. Сделать экспертизу ДНК, чтобы подтвердить личность погибшего бойца, киевские власти не разрешают.



Многие украинские матери не получат вообще ничего. От тел с вырезанными органами стараются избавиться – скидывают в шахты, сжигают, закатывают в землю бульдозерами. В начале года Германия поставила Украине партию мобильных крематориев.



Не хватало только шильдиков с надписью из Бухенвальда – Jedem das Seine – "Каждому свое".



На подконтрольной Киеву части Донбасса рассказывают про медицинские броневики натовских трансплантологов. Про подвалы-"госпитали" с операционными столами, но без коек для восстановления раненых. Про контейнеры для перевозки органов. Про найденные выпотрошенные детские тела... Но все равно невозможно поверить, что это правда. В вывернутом наизнанку украинском мире все стало своей противоположностью: свобода стала рабством, лицемерное "спасение жизней" обернулось резней. Под видом помощи Запад заживо обглодал наивную самовлюбленную "це Європу". Как украинцам жить в таком мире? И как действовать нам, зная все это? Источник - КП

