 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байдена взяли за одно место: Америка переключилась с Украины на Йемен, - М.Ростовский
15:48 12.01.2024

Байдена взяли за одно место: Америка переключилась с Украины на Йемен
Пока не навсегда - но в будущем возможны и не такие сюрпризы

Иногда случайные совпадения - это на самом деле совсем не случайные совпадения. Вашингтон объявил о прекращении помощи Украине - деньги на эти цели у США кончились. И почти одновременно Вашингтон объявил о ракетных ударах по Йемену. С деньгами на эти цели (или, вернее, на поражение этих целей) у Америки все в порядке. Вывод, который самым очевидным образом напрашивается, - у всемирного гегемона заканчиваются ресурсы, и, планируя дальнейшее распределение этих ресурсов, он сделал выбор не в пользу официального Киева, - является неправильным. Зеленский вполне мог бы воздержаться от унизительного выклянчивания денег со ссылками на горькую участь украинских пенсионеров. Дадут ему янки бабки - но только чуть позже. Но вот что в этом чисто случайно временном совпадении двух событий совпадением не является: участие в конфликте на Украине - это для США вопрос выбора. А вот в случае с конфликтом в Йемене на кону для американцев действительно их жизненно важные стратегические интересы.

В далеком декабре 2008 года в ходе "Разговора с Владимиром Путиным" один из звонивших поинтересовался у тогдашнего премьер-министра РФ: правда ли, что он обещал "подвесить Саакашвили" за одно место? Уважающий подобный стиль юмора Владимир Владимирович ответил: "Почему за одно?" Эта история дает исчерпывающее представление о том, почему Байден решился на начало еще одного военного конфликта в таком "пороховом погребе", каким является сегодня Ближний Восток. Президента США не просто "взяли за одно место" - его взяли за все возможные уязвимые места.

И не надо сильно удивляться тому, что такой не сильно могущественной стране, как Йемен, это удалось. За конфликтом Запада с йеменскими политическими силами в реальности скрывается другой конфликт - более масштабный и более долгоиграющий. Этот конфликт разрушил политическую карьеру президента США Джимми Картера и едва не уничтожил политическую карьеру его сменщика Рональда Рейгана. Этот конфликт изрядно приутих при Обаме и вновь запылал ярким пламенем при Трампе. Но довольно намеков. Речь, естественно, идет о противостоянии между США и Исламской Республикой Иран.

До исламской революции в Иране в 1979 году Тегеран и Вашингтон были очень близкими союзниками и партнерами. Но затем любовь сменилась на ненависть. Две страны ожесточенно конфликтуют - на грани или даже за гранью фола. Правда, делается это по большей части не прямо, а опосредованно. Если использовать модный современный политический жаргон, то между США и Ираном уже давно бушует прокси-война - война чужими руками на территории третьих стран в форме внутреннего конфликта в этих самых третьих странах.

Сейчас на первое место среди этих "третьих стран" выдвинулось такое государственное образование, как Йемен. Специфика йеменской политики состоит в том, что в ней все всегда не слава богу. Показательный случай из времен затухания первой холодной войны. Йеменов тогда официально было два: прозападный, со столицей в Сане, и просоветский, со столицей в Адене. И вот в 1986 году президент просоветского Йемена Али Насер Мухаммед решил разобраться со своими внутрипартийными оппонентами. Сделать это планировалось в ходе их внезапного расстрела прямо на заседании политбюро. Но оппоненты президента из числа членов политбюро тоже были не лыком шиты и оказали вооруженное сопротивление. В итоге это сначала вылилось в бойню в зале заседаний, а потом и во вспышку гражданской войны.

Такие йеменские политические нравы предопределили фактический распад страны в современную эпоху и ее превращение в арену опосредованных разборок иностранных государств. В совсем недалеком прошлом главной из этих разборок был конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Желая обеспечить гегемонию по периметру своих границ, саудовцы попытались прижать к ногтю проиранское движение хуситов. Но у них ничего не получилось. И хуситы нашли для себя (или за них нашли) новый объект приложения усилий - США. Через Красное море проходят жизненно важные для всего мирового судоходства в принципе и для Америки в частности торговые пути. И вот они-то сейчас и оказались под прицелом. Поправка: в зоне прицельного огня.



На это США, разумеется, могли ответить только своим собственным прицельным огнем. И посмотрим, какой из этих встречных огней окажется более эффективным. И боюсь, что кроме этой расплывчатой фразы сказать что-то про грядущий исход нового (или, вернее, не совсем нового) конфликта на данном этапе почти невозможно. Уж слишком много впереди потенциальных развилок и потенциальных геополитических мин-ловушек - опасных даже для такой могущественной державы, как США.

И да, еще раз сформулирую очевидное: чем больше Америка будет занята на Ближнем Востоке, тем меньше внимания она будет уделять Украине. Спасибо, как говорится, "иранским друзьям".

Михаил Ростовский

Источник - МК
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