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|Болгарские "братушки" снесли бюст русскому графу Игнатьеву, освободившему их от турок
16:00 12.01.2024
Памятник графу Игнатьеву пострадал от вандалов в Болгарии
Бюст дипломата свалили с постамента
В болгарской Варне от действий неизвестных вандалов пострадал памятник графу Николаю Игнатьеву. Хулиганы свалили бюст с постамента. Инцидент прокомментировало посольство России в Болгарии.
"Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в телеграм-канале посольства.
Инцидент произошел в Варне 10 января. Как сообщает РИА Новости со ссылкой Болгарское национальное телевидение (БНТ), на место происшествия немедленно выезжали директор городского управления культуры и духовного развития Антония Йовчева и начальник муниципальной полиции Георгий Ковачев. Они обнаружили, что металлические пластины в основании бюста были погнуты, вероятно, ломом, края оторваны, а винты вырваны.
Как сообщает БНТ, памятник был демонтирован и будет убран на хранение до устранения повреждений. Затем он будет восстановлен.
Бюст графа Игнатьева был установлен в Варне в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии.
В Приамурье памятник дипломату, благодаря которому к территории России были присоединены Приморский край, часть Хабаровского края и Амурской области, установлен в селе, носящем его имя.