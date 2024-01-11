Болгарские "братушки" снесли бюст русскому графу Игнатьеву, освободившему их от турок

16:00 12.01.2024

Памятник графу Игнатьеву пострадал от вандалов в Болгарии

Бюст дипломата свалили с постамента



В болгарской Варне от действий неизвестных вандалов пострадал памятник графу Николаю Игнатьеву. Хулиганы свалили бюст с постамента. Инцидент прокомментировало посольство России в Болгарии.



