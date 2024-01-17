Умер один из создателей КазАрмии и ее первый замполит Мэлс Шампиев

16:03 12.01.2024

В Алматы умер ветеран Мэлс Шампиев, стоявший у истоков армии Казахстана



Ушел из жизни председатель Союза ветеранов Вооруженных сил Мэлс Шампиев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в алматинском городском филиале общественного объединения "Ветераны Вооруженных сил".



Сегодня на 77-м году ушел из жизни председатель Союза ветеранов Вооруженных сил Шампиев Мэлс Жуманович.



Председатель алматинского совета ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Шампиев Мэлс Жуманович был одним из тех, кто стоял у истоков создания армии независимого Казахстана. В частности, он внес большой вклад в создание института социально-правовой работы в Вооруженных силах.



Мэлс Шампиев родился 22 марта 1947 года в Актюбинской области. В 1968 году он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а в 1985-м – Саратовскую высшую партийную школу.



Службу начал с должности командира танкового взвода, а с 1971 года продолжил ее по политической линии.



В казахстанской армии с декабря 1991 года по июль 1992 года возглавлял отдел социальной и правовой защиты военнослужащих.



С 1992 по 1997 год проходил службу на руководящих должностях в воспитательных структурах, возглавлял департамент воспитательной и социально-правовой работы. В декабре 1997 года уволен в запас.



Всю свою жизнь Мэлс Жуманович активно участвовал в общественной жизни. С 2012 года являлся председателем алматинского филиала республиканского общественного объединения.



Прощание с ним состоится 13 января в 10 утра в Доме армии.



Наргиз Рахимжан

Корреспондент