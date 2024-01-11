Рассылкой "о разрушительном землетрясении 15 января" пугают алматинцев. Прекратить панику!

17:16 12.01.2024

Представители Института сейсмологии и ДЧС Алматы сделали заявление в связи с продолжающейся рассылкой о скором разрушительном землетрясении, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В прямом эфире эксперты ответили на вопросы алматинцев.



Согласно прогнозу сейсмологов, с 10 января по 17 января в Алматы не ожидается разрушительных землетрясений.



"В нашем научном центре на постоянной основе проводятся исследования. Мы изучаем около 200 параметров о земной коре и делаем заключение. Согласно заключению прогнозной комиссии, по краткосрочному прогнозу на текущую неделю, с 10 января по 17 января разрушительных землетрясений магнитудой 5,5 в Алматинском прогностическом полигоне не ожидается. Среднесрочный прогноз на 2024 год будет готов в конце января.



Мы даем заключения по базам данных, в нашем ведомстве работают десять лабораторий. С 1998 года прогнозы по городу Алматы подтверждаются. Просим жителей не паниковать, а знать меры предосторожности", - говорит заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Нурсарсен Узбеков.



Сейсмологи утверждают, что никакого научного обоснования у заявлений блогеров нет. Они призывают не верить рассылке.



"В прошлом году мы также делали заключение прогнозной комиссии на 2023 год, согласно которому разрушительных землетрясений магнитудой от 5,5 не ожидается. Как вы видите, данный прогноз подтвердился.



В социальных сетях сейчас распространяется информация о возможном разрушительном землетрясении 15 января в Алматы. Непонятно, как блогеры выдвинули такое предположение, потому что у них нет специального оборудования и техники, чтобы делать какие-либо прогнозы. Мы считаем их заявления необоснованными. Не нужно обращать внимания на рассылку. Причин для паники нет", - заявил Нурсарсен Узбеков.



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В свою очередь представители ДЧС Алматы напомнили об основных правилах поведения при землетрясении:



не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие;

не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении;

отойдите от мебели, окон, люстры;

найдите укрытие – "треугольники жизни" (когда здание рушится, тяжелый потолок падает на объект или мебель, разрушая их, рядом образуется полость или свободное пространство. Спасатель Дуг Коп назвал его "треугольником жизни");

покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее;

при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество – для исключения вторичных факторов землетрясения;

возьмите тревожный чемоданчик, где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и так далее;

при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.



Безопасным местом сбора населения является открытая площадка, подальше от линий электропередачи, деревьев. Необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания).



После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации.



Также спасатели рекомендуют положить в тревожный чемоданчик кнопочный телефон, поскольку заряд на нем держится намного дольше, чем на смартфонах.



Рассылкой "о разрушительном землетрясении 15 января" пугают алматинцев



Ранее директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев опроверг слухи о разрушительном землетрясении в Алматы.