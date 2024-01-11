Клоунада. Питерский суд удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

17:38 12.01.2024

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины", в котором российская компания требовала запретить разбирательство в иностранном арбитраже, следует из картотеки арбитражных дел.



Из карточки дела следует, что "Газпром" подал иск к украинской компании 18 декабря. Как пояснили "Ъ" в пресс-службе российской компании, "Газпром" в иске требует запретить "Нафтогазу Украины" продолжать инициированное в 2022 году арбитражное разбирательство против него в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. "Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза" по инициированному украинской компанией разбирательству, подчеркнула пресс-служба.



Спор между российской и украинской компаниями возник из-за контракта, заключенного в 2019 году. Соглашение предусматривало транзит российского газа через Украину в течение пяти лет. Тогда украинская сторона оценила, что транзит принесет Киеву от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. Тогда же сообщалось, что при базовом объеме прокачки в 225 млрд куб. м "Газпром" заплатит $7,2 млрд.



Однако в мае 2022 года украинская сторона заявила о форс-мажоре, который не позволяет выполнить обязательства, возложенные договором. Она остановила подачу российского газа через точку входа "Сохрановка", куда по условиям договора поступала треть российского газа. В "Газпроме" тогда посчитали обоснования наступления форс-мажора недостаточными и заявили, что услуги по транзиту оплачены полностью.



9 сентября 2022 года украинская компания подала иск в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже. На тот момент глава украинской компании Юрий Витренко заявил, что контракт был заключен на условиях "качай или плати" и что российская сторона недоплачивает с мая 2022-го.



Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" действителен до конца 2024 года. Глава украинской компании Алексей Чернышев заявил, что "Нафтогаз Украины" не намерен продлевать действие договора. Украинская транзитная ветка - маршрут, по которому российский газ может попасть в страны Западной и Центральной Европы.



Эрдни Кагалтынов