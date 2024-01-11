Китаю еще есть с чем побороться. Пекин усиливает антикоррупционные чистки, - Къ

17:41 12.01.2024 11.01.2024



В Китае официально объявлена новая волна антикоррупционных чисток. Центральная комиссия по проверке дисциплины - главный орган Компартии Китая, специализирующийся на борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в партийных рядах - сообщила, что под особый прицел проверок попадут принадлежащие государству предприятия в сферах энергетики, финансов, инфраструктуры и фармацевтики. Соответствующее коммюнике было обнародовано вслед за заявлением председателя КНР Си Цзиньпина о том, что ситуация в области борьбы с коррупцией все еще остается тяжелой.



И вновь продолжается антикоррупционный бой

Борьба с коррупцией в Китае стала визитной карточкой Си Цзиньпина с момента прихода на пост председателя КНР более десяти лет назад. И все последние годы китайский руководитель не раз демонстрировал, что его настрой на искоренение взяточничества на всех уровнях - это всерьез и надолго. На этой же неделе китайскую публику официально заверили в продолжении и расширении антикоррупционной кампании, указав при этом и на тех, кто попадет под прицел.



В среду Центральная комиссия по проверке дисциплины - важнейший антикоррупционный и политический дисциплинарный орган Коммунистической партии Китая - обнародовала коммюнике, где заявила, что первоочередное внимание будет уделяться расследованиям в финансовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторах, а также на госпредприятиях, которые играют центральную роль в экономике страны.



Документ появился через два дня после встречи высокопоставленных членов этой комиссии с председателем КНР, на которой Си Цзиньпин призвал к "упорству, настойчивости и точности" в борьбе с коррупцией. "Очень важно сделать нашим главным приоритетом пресечение любого сговора между чиновниками и бизнесменами, борьбу с корыстной деятельностью с помощью власти, надо решительно препятствовать проникновению групп интересов и властных групп в политическую сферу",- процитировали в понедельник товарища Си государственные СМИ.



Еще в 2018 году Си Цзиньпин впервые объявил победу над коррупцией. Однако последующие годы показали, что радость была несколько преждевременной. Что, по сути, сам Си Цзиньпин и признал на этой неделе. В понедельник председатель КНР отметил: хотя десять лет неустанных усилий по борьбе с коррупцией принесли "ошеломляющую победу", ситуация остается тяжелой.



"Мы никогда не должны поворачивать назад, расслабляться или проявлять милосердие в нашей борьбе с коррупцией",- заявил господин Си членам главного антикоррупционного органа.



По данным Центральной комиссии по проверке дисциплины, за последнее десятилетие в Китае были проведены расследования в отношении 4,7 млн чиновников, из которых около 1,5 млн человек подверглись по итогам разного рода наказаниям. Кто-то отделался исключением из партии и увольнением, а кто-то получил весьма длительные тюремные сроки с конфискацией имущества.



При этом минувший год оказался особо "богатым" на посадки коррупционеров, причем не из разряда "мух", как в Китае нарекли мелких проворовавшихся чиновников, а из категории "тигров", то есть представителей высшей политической и бизнес-элиты страны.



Коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером помахивает

В общей сложности под следствием за весь 2023 год оказалось свыше 100 топ-менеджеров финансовых учреждений - практически вдвое больше, чем годом ранее. Неспроста на новом этапе антикоррупционной борьбы один из главных акцентов был сделан на сфере финансов. Бывший президент государственного Банка Китая Лю Ляньгэ, экс-глава государственной China Life Insurance Ван Бинь, бывший вице-президент Государственного банка развития Китая Ван Юншэн - вот лишь малая часть тех, кто погорел на получении взяток в прошлом году.



И в этом году "плеяда" разоблаченных высокопоставленных коррупционеров обещает стать не менее яркой.



Только за первую неделю января китайская прокуратура сообщила об аресте бывших топ-менеджеров Китайской национальной нефтегазовой корпорации, государственной страховой корпорации China Taiping Insurance и корпорации China Everbright Group.



Одним из главных свидетельств того, что работы на антикоррупционном фронте непочатый край, стала ситуация в военной сфере. Самым резонансным случаем стало отстранение минувшей осенью с поста министра обороны КНР Ли Шанфу - предположительно, в связи с коррупционными схемами в период его работы на предыдущей должности главы департамента военных закупок Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Но это оказалось лишь началом: следом за устранением со всех постов главы оборонного ведомства в декабре из состава Всекитайского совета народных представителей (китайского парламента) убрали сразу девять депутатов, в числе которых были высокопоставленные руководители подразделения НОАК, контролирующего ядерные и обычные ракетные арсеналы Китая, и чиновники госпредприятий, связанных с оборонным сектором.



На Западе, пристально следящем за широкомасштабной кампанией Си Цзиньпина по чистке военных рядов от мздоимцев, это даже породило любопытную теорию. По данным агентства Bloomberg, сославшегося на некие информированные источники, коррупция среди военных кругов в Китае оказалась столь широко распространена, что вместо топлива ракеты в стране в реальности наполняются водой.



В экспертном сообществе эти предположения назвали, мягко говоря, несостоятельными, отметив, что с 1980-х годов КНР в принципе не разрабатывала ракеты на жидком топливе, используя твердотопливные ракеты.



А официальный Пекин и вовсе не стал это комментировать.



Между тем параллельно с удвоением усилий по выявлению коррупционеров в рядах партии, госкомпаний и армии китайские власти не пожалели сил и на обстоятельные объяснения внутренней аудитории, что такое хорошо, а что такое плохо. В новом году на центральном китайском телевидении вышел четырехсерийный документальный фильм о взяточниках, созданный по заказу той самой Центральной комиссии по проверке дисциплины. Одним из его героев стал, в частности, экс-замглавы Народного банка Китая Фань Ифэй, лишившийся своего поста и партбилета прошлым летом за откаты от руководителей компаний в обмен на предоставление кредитов. Сколькими годами за решеткой обернется для него коррупция, суд пока не решил.



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"Я хотел быть чиновником и в то же время богатым. Я был совершенно не прав",- признает господин Фань в заключительном эпизоде фильма в назидание другим.



В схожем покаянном ключе перед китайскими телезрителями предстали и другие герои документалки - например, экс-глава города Люпаньшуй Ли Цзайюн, одобривший строительство 23 проектов в области туризма, из которых 16 оказались неэффективными или недействующими, или бывший председатель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, подозреваемый в неких "серьезных нарушениях дисциплины и закона".



Наталия Портякова Источник - коммерсант

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