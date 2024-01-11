Выстрел в ногу: англосаксы толкают Иран к войне, а нефть к 150 долларам, - СП

19:52 12.01.2024 Выстрел в ногу: англосаксы толкают Иран к войне, а нефть к 150 долларам

Удары США и Британии по Йемену могут привести к взлету цен на энергоносители

Анна Седова



Материал комментируют:

Дмитрий Голубовский Игорь Юшков



Цены на нефть резко выросли после ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. После новостей о начале операции стоимость сорта Brent подскочила почти на 4%, превысив 80 долл. за баррель впервые с 27 декабря. Как пишет Bloomberg, пока что рост умеренный, но трейдеры опасаются эскалации конфликта, вплоть до прямого вмешательство в него Ирана. Такой сценарий поставит под угрозу добычу и транспортировку нефти в регионе, что может привести к ее дефициту и резкому скачку стоимости.



Самый опасный и уже не кажущийся фантастическим сценарий, которого сейчас боится рынок - это перекрытие Ираном Ормузского пролива. Через него транспортируется более 20 млн баррелей нефти в сутки, что эквивалентно примерно 20% мирового потребления. Если большая часть транспортных потоков будет остановлена, влияние на рынок нефти может оказаться в три раза более сильным, чем в период нефтяного кризиса в 1970-е, и более чем вдвое превысит воздействие конфликта в Восточной Европе на цены на газовом рынке, заявил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.



Но и без такого радикального развития событий эскалация почти наверняка будет толкать цены вверх. До сих пор большинство танкеров продолжали возить нефть через Красное море, но теперь компании все чаще будут перенаправлять свои суда в обход Африки, что сделает логистику более дорогой и скажется на ценах.



Конечно, нельзя исключать, что США, которым высокие цены на нефть на фоне собственной борьбы с инфляцией и предстоящими выборами президента никак не выгодны, постараются замять конфликт и не доводить до крайностей. Но все больше экспертов убеждены в том, что ситуация выходит из-под контроля, а, значит, уже к весне мы можем увидеть нефть в диапазоне от 110 до 150 долл. за баррель, что станет хорошим подспорьем российскому бюджету.



- На рынке деривативов сделаны большие ставки на то, что нефть будет в диапазоне 110−130 долларов за баррель, - говорит ведущий аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский. - Это то, что известно по данным брокеров. А, значит, скорее всего, она там и будет, потому что на это делаются большие ставки, рынок движется в этом направлении и новостной фон интерпретируется соответствующим образом.



Эскалация уже идет. Во-первых, сама по себе, а во-вторых - в прессе и в сознании игроков рынка. Даже если нет никаких реально значительных событий, в СМИ можно представить, что они есть. И, наоборот, какие-то важные события замалчивать. Насколько я понимаю, до недавнего времени доминировала как раз вторая тенденция. Но сейчас будет отрабатываться другая сторона вопроса, негативная информационная волна будет нарастать. На этом фоне цена на нефть пойдет вверх и к весне станет высокой.



"СП": Насколько велика такая вероятность?



- Если бы этого новостного фона не было, нефть не имела бы поводов для роста, потому что и со спросом дела неважные, и с финансовыми условиями все не так хорошо, как ожидалось. Скорее всего, нефть точно не будет дешевле нынешних уровней. Если, конечно, сейчас все резко не замнут, нарисуют какую-то победу и заметут под ковер, заявив, что теперь в Красном море плавать безопасно. Но в это верится с трудом.



Можно разбомбить в хлам все, что видно глазу, и это абсолютно не изменит военно-политической обстановки в регионе. От того, что половину Газы снесли, война там не закончилась. И если разбомбят Йемен, точно так же ничего не закончится, потому что тем, кто воюет, дома не нужны.



Если сейчас какие-то дипломатические усилия приведут к результату, хотя даже не знаю, кто должен их предпринять, чтобы в этот результат поверили, риски резко уйдут и цены на нефть упадут до 60−65 долларов за баррель Brent. Если же продолжится эскалация, нефть пойдет на 110 и будет там уже весной. Скорее всего, после этого она развернется и снова пойдет вниз, то есть это не будет долгосрочным явлением. Но такой рост почти на 40% очень значительный сам по себе. И пока все новости говорят о том, что началась война с риском расползания по региону.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков указывает, что при определенном развитии событий цены могут подскочить и до 150 долларов за баррель, хотя пока это не самый вероятный сценарий.



- Все прогнозы основаны на разной степени эскалации конфликта. Мы видим, что она разрастается, все больше участников оказываются вовлечены в противостояние. Раньше хуситы только заявляли о поддержке Газы, потом начали избирательно обстреливать проходящие мимо суда, а в итоге американцы прислали флот, и вот мы уже видим удары по территории Йемена. Удары происходят и по территории Ливана. Иран, который поддерживает и ливанскую "Хезболлу", и йеменских хуситов, также все больше включается в конфликт. Например, захватил танкер, который до этого американцы захватили у него.



"СП": Какой прогноз сейчас кажется рынку нефти самым реалистичным?



- Основные риски зависят от того, кто и насколько втянется в конфликт. Как минимум мы можем ожидать, что часть танкеров пойдет вокруг Африки, а это повлечет дополнительные издержки, которые будут заложены в стоимость нефти. Сейчас, несмотря на всю напряженность, большая часть танкеров продолжает идти через Красное море.



Второе, что толкает цены вверх - заявление хуситов, что, если ближневосточные монархии предоставят свое воздушное пространство для самолетов США, они расценят это, как объявление войны. Что, если они теперь начнут бить по нефтяным объектам Саудовской Аравии? Это серьезный риск.



Наконец, главное опасение - непосредственная вовлеченность в конфликт Тегерана. Пока это кажется маловероятным, но после американских ударов по Йемену и теракта в Кермане мы ближе к этому сценарию. В этом случае меньшим из зол будет, если нефть из Ирана перестанет поступать на мировой рынок, а это порядка 1 миллиона баррелей в сутки, что подтолкнет цены к ста долларам.



"СП": А большим?



- Самый кризисный сценарий: если начнется война с участием Ирана, и он сделает то, что всегда обещал сделать в случае угрозы - перекроет Ормузский пролив. Если он перекроет его всего на неделю-две, из региона не выйдет 20% всей мировой добычи нефти. Это сам Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия. Весь СПГ из Катара также окажется заперт внутри Персидского залива. Это наиболее радикальный сценарий, и если нечто подобное произойдет, мы увидим нефть и по 150 долларов за баррель, и газ по тысяче с лишним долларов за тысячу кубов. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705078320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о продвижении экспорта несырьевых товаров одобрили сенаторы

- Кадровые перестановки

- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Что происходит на казахстанском рынке микрофинансового кредитования?

- Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году

- Энергия и ресурсы: Казахстан и США провели встречу на форуме в Эр-Риаде

- Ушел из жизни ветеран Вооруженных сил Мэлис Шампиев

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

