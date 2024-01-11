 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай предупредил: тайваньцы изберут не президента, а войну или мир, - В.Скосырев
19:54 12.01.2024

11.01.2024

Попытку кандидата от правящей партии провозгласить независимость Пекин пресечет с помощью силы
Владимир Скосырев

Во время предвыборной кампании Лай Циндэ, кандидат в президенты от ДПП, собирал большие митинги.
На Тайване 13 января пройдут президентские и парламентские выборы. Пекин не назвал предпочтительного для себя кандидата, но указал, что Лай Циндэ, претендент от Демократической прогрессивной партии (ДПП), – сепаратист, который может вызвать конфликт. Главная оппозиционная партия Гоминьдан выступает в аналогичном ключе, подчеркивая, что избрание Лая усилит напряженность. Но кандидат от ДПП утверждает, что сохранит статус-кво в Тайваньском проливе и будет стремиться к диалогу с Пекином. По опросам, Гоминьдан сократил отставание от правящей партии.

Во внутрикитайский спор вмешался Вашингтон. Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джозефа Байдена, как сообщает Reuters, послал ясный сигнал Китаю, указав, что Америка выступает против того, чтобы на выборы оказывалось внешнее влияние. Чиновник на условиях анонимности утверждал на брифинге, что у США нет кандидата, на которого они делают ставку. Кто бы ни победил, политика Вашингтона не изменится, он сохранит крепкие неофициальные отношения с Тайванем. США, напоминает агентство, остаются главной силой, поддерживающей Тайвань на международной арене, и основным поставщиком оружия. Хотя у США нет дипломатических отношений с островом, Вашингтон намерен после выборов направить туда делегацию.

Чан Чуньхао, научный сотрудник университета Tunghai в Тайбэе, говорит: "Кандидат от ДПП более проамериканский по сравнению с Хоу Юи, кандидатом от Гоминьдана. Но США в принципе хотят сохранения статус-кво в проливе и будут уважать того, кого выберет тайваньский народ".

Как бы то ни было, от исхода схватки зависит многое. А ее исход нельзя с полной уверенностью предсказать. Как пишет The Japan Times, надежды на то, что лидер гонки, вице-президент Лай Циндэ просто добежит неторопливо до победы, были развеяны. Гоминьдан значительно сократил отставание от ДПП. Последние опросы показали, что Лай идет впереди, но с перевесом всего в 3–5%. "У Гоминьдана есть еще шанс на успех", – считает Сун Вэнь-ти, аналитик Национального университета Австралии. Но если даже ДПП победит в борьбе за пост президента, то с гораздо меньшим перевесом, чем в 2020 году. Причем многие аналитики прогнозируют, что правящая партия потеряет большинство в парламенте – Законодательном Юане. Такой сценарий затруднит для Лая проведение ключевых законопроектов, касающихся отношений с Китаем.

Решающим фактором станет явка избирателей. Всего их насчитывается 19,5 млн. Примерно 5,2% из них составляет молодежь, которая голосует впервые. Брайан Хио, редактор журнала New Bloom, говорит, что молодежь в основном поддерживает ДПП. Это связано с тем, что больше молодых людей считают себя тайваньцами, а не китайцами. Но нет гарантии, что они проголосуют за ДПП, ведь многим надоели две главные соперничающие партии; к тому же есть недовольство положением в экономике, инфляцией и ростом цен на жилье.

С другой стороны, на первом месте на президентских выборах всегда находятся отношения с КНР. Китай, который считает остров своей отколовшейся провинцией, взял обязательство воссоединить его с родиной. Поэтому кто бы ни победил, ему придется балансировать между Китаем и США. Лай обещает укрепить автономию острова и его безопасность путем тесных связей с США. Гоминьдан критикует ДПП за раздувание напряженности с Пекином и призывает восстановить курс на взаимодействие с КНР, которого Тайбэй придерживался в начале 1990-х.

Победа Хоу может привести к снижению напряженности в Тайваньском проливе в краткосрочной перспективе. Но, как полагают эксперты, отношения между Тайванем и Китаем все равно останутся крайне хрупкими. Ведь Китай вряд ли резко изменит свой подход к острову, а тайваньцы не примут никаких значительных уступок Пекину.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Позиции двух основных сил в смысле набора голосов близки друг другу. Нужно учесть также, что институты, проводившие опросы, нельзя назвать свободными от связей с ведущими политическими силами. Так что прогнозы делать трудно. Если победит ДПП, то напряженность может возрасти. Но эта партия была у власти уже два срока подряд. И до военного конфликта дело не дошло. ДПП и на сей раз попробует восстановить контакты с КНР. А если победит Гоминьдан, градус напряжения снизится. Тайбэй будет расширять экономические связи с материком, обмен людьми, туризм. Но коренным образом статус Тайваня не изменится".

11.01.24

Источник - НГ
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