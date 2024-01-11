Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Ответка от хуситов прилетит и американцам, и израильтянам, - Михаил Зубов

20:25 12.01.2024

Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Надо было бомбить Чикаго

Ответка от хуситов прилетит и американцам, и израильтянам



Михаил Зубов



Победить радикально настроенных исламистов невозможно. Их можно переубедить, договориться, подкупить в конце концов… Но на самом деле они так же непобедимы, как мы. Вашингтон всегда забывает об этом. Американские солдаты 17 лет сражались с талибами в Афганистане, а потом бежали, поджав хвосты и побросав оружие.



В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 ракетных удара по Йеменской республике. Это - небольшое государство. Численность населения - около 35 миллионов. По площади - 49-е место в мире.



Удар по Йемену Джо Байден обосновал тем, что в этой республике живут хуситы, которые бомбят Израиль и топят американские корабли в Красном море.



Что правда - то правда. Хуситы в Йемене живут. Но вообще-то законная власть этой республики даже иногда пытается с ними бороться, только не выходит.



Полицейские американского города Чикаго тоже пытаются бороться с тамошней мафией. Но никто же не бомбит Чикаго за то, что местные шерифы ничего не могут поделать с наркоторговцами.



Йемен не виноват, что там хуситы. А вот хуситы американцам могут и по усам дать. Об этом сказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News.



- У всего этого есть шансы перейти на более высокий уровень. Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну, - сказал американский офицер.



Не хочется никого пугать в Америке. Просто вспомним, с кем Вашингтон связался. Хуситы - военизированная группировка шиитов. В отличие от суннитов, шииты считают, что на земле есть и пророк, и сатана (шайтан). И с этим шайтаном радикальные группировки борются.



Хуситами йеменские повстанцы называются в честь Хусейна Аль Хуси, который был организатором революции 2004 года. Она не увенчалась успехом, Хусейн Аль Хуси был убит. Сейчас хуситов возглавляет Мухаммед Аль Хуси.



Шефство над этой группировкой взял Тегеран. Как в Иране относятся к американцам - можно не объяснять. И как Тегеран финансирует хуситов - мы видим. Если у них есть ракеты, которые могут взлететь из Йемена, пройти более 2000 км над Саудовской Аравией и шарахнуть по Тель-Авиву. Хорошая техника, а значит, и финансирование приличное.



Не хочется пугать мирных американцев. Но ответка за сегодняшнюю ночную бомбардировку Йемена к ним может прилететь.