Насколько эффективна система общественных советов в Казахстане?

20:31 12.01.2024

Общественные советы в Казахстане занимают значимое место в системе государственного управления. Накануне был опубликован доклад о результатах работы общественных советов в 2023 году. Исследование проводилось путем опроса граждан и членов ОС, анализа отчетов ОС разных уровней и анализа оценки деятельности ОС в СМИ. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Что такое общественный совет?



Общественные советы (ОС) - это консультативно-совещательные, наблюдательные органы, образуемые органами исполнительной власти. При этом сами ОС в состав правительства не входят.



В системе государственного управления ОС находятся между властью и обществом и направлены на улучшение коммуникации между ними. ОС формируются в рамках административно-территориальных единиц (область, город, район, село) и при государственных ведомствах (министерства и др.). Согласно данным Службы центральных коммуникаций при президенте РК, в республике на разных уровнях функционируют 256 ОС.



Основные направления деятельности общественных советов



По результатам опроса выяснилось, что жители в основном все еще не верят в эффективность деятельности ОС, но в то же время мнение жителей о них немного улучшилось. Городское население обращается в ОС активнее, чем жители сельских населенных пунктов.



Относительно успешно ОС справлялись с вопросами ЖКХ, благоустройства населенных пунктов и в вопросе поддержки социально незащищенных слоев населения. ОС остаются неэффективными в вопросах регулирования цен, улучшения жилищных условий и транспортной инфраструктуры.



В докладе отдельно отмечены результаты работы ОС Актюбинской области, Алма-Аты, Астаны, Тараза и Сатпаева. ОС Алма-Аты активно участвовал в улучшении механизма материальной помощи нуждающимся. Работа ОС Актюбинской области признана одной из наиболее эффективных, 22 % респондентов из региона заявили, что обращались в ОС по разным вопросам. Это в семь раз больше, чем в Алма-Ате, и в 5,5 раза выше среднего показателя по Казахстану. ОС Актюбинской области также был активен в СМИ и находится в лидерах по количеству слушаний, рекомендаций и запросов.



Главным недостатком ОС остается проблема их субъектности. Все еще до конца не определены четкие границы их ответственности. Жители также имеют общие представления о деятельности и задачах ОС. Общее представление имеют даже сами члены ОС. Это связано с пробелами в законодательстве и низкой степенью информационного сопровождения их деятельности.



Авторы доклада предлагает улучшить законодательство в плане определения ответственности за игнорирование запросов ОС со стороны госорганов. Формально они должны быть рассмотрены, но нет механизмов действий в случаях игнорирования. В то же время авторы рекомендуют определить наконец конкретную методику оценивания эффективности ОС на разных уровнях, так как опросы и мониторинг СМИ не показывают всей картины.



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Осуществление функции общественного контроля



ОС по идее должны выступать в качестве связующего между государственными институтами и гражданским обществом. Предполагается, что жители или заинтересованные лица путем участия в совещаниях ОС могут участвовать в мониторинге деятельности госорганов и даже иметь возможность влиять на процесс принятия решений.



Процедура осуществления подобного контроля предполагает проведение общественных слушаний для обсуждения актуальных вопросов или нормативно-правовых актов. Однако выяснилось, что местные органы управления редко содействуют проведению подобных слушаний или они проводятся со слабым информационным сопровождением.



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Перспективы практики общественных советов и рекомендации по повышению эффективности



По мнению авторов, ОС в дальнейшем могут стать одним из ключевых элементов демократизации в стране. На данный момент идет процесс расширения участия различных групп населения в работе ОС. В частности, выделены квоты для молодежи. Мировой опыт также подтверждает, что именно от степени вовлеченности различных слоев населения зависит эффективность деятельности ОС.



В конце доклада авторы выдвигают свод рекомендаций как госорганам, так и самим ОС. Например, проблему с низким уровнем информированности предлагается решить путем повышения гражданского образования населения для его лучшей осведомленности о работе институтов гражданского общества. Также предлагается улучшить информационные кампании вокруг деятельности ОС путем обучения их сотрудников навыкам работы с медиа (работа с данными, визуализация данных и т. д.).



Система ОС в Казахстане все еще находится на стадии становления. Улучшение законодательства и конкретизация их роли в системе госуправления могут значительно ускорить процесс. Несмотря на сдержанное отношение населения к работе ОС, наблюдается положительная динамика вокруг их деятельности в общественном дискурсе.



Полную версию "Национального доклада о деятельности общественных советов в Республике Казахстан - 2023" читайте на сайте Казахстанского института общественного развития.

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