Названа вероятная преемница Ким Чен Ына на посту лидера КНДР

20:36 12.01.2024

Разведка Южной Кореи: дочь Ким Чен Ына является наиболее вероятной преемницей



Дочь северокорейского лидера является наиболее вероятной преемницей Ким Чен Ына на посту главы КНДР, сделала вывод южнокорейская разведка.



