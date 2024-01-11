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|Названа вероятная преемница Ким Чен Ына на посту лидера КНДР
20:36 12.01.2024
Разведка Южной Кореи: дочь Ким Чен Ына является наиболее вероятной преемницей
Дочь северокорейского лидера является наиболее вероятной преемницей Ким Чен Ына на посту главы КНДР, сделала вывод южнокорейская разведка.
Результаты расследования были обнародованы, "исходя из всестороннего анализа общественной деятельности", передает Nikkei. В докладе Чо Тхэ-йонга, номинированного на пост главы Национальной разведслужбы Южной Кореи, говорится, что Сеул не исключает и другие варианты.
Дочку лидера КНДР зовут Чжу Э, ее Ким Чен Ын выводит в свет с 2022 года. СМИ Северной Кореи официально называют ее Любимой Дочерью Кима.
Александра Бурнашева