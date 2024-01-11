В Астане убрали памятник Нурсултану Назарбаеву

20:40 12.01.2024

Эльдар Нуруллин

Корреспондент



С территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, торжественно открытый к его 80-летию в 2020 году. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Национальном университете обороны нам подтвердили, что памятник действительно убрали, и сейчас он находится на складе.



