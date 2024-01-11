 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Астане убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
20:40 12.01.2024

Эльдар Нуруллин
Корреспондент

С территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, торжественно открытый к его 80-летию в 2020 году. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Национальном университете обороны нам подтвердили, что памятник действительно убрали, и сейчас он находится на складе.



Убедиться в этом лично не представилось возможным, поскольку на территорию университета журналиста не пустили.

Официальный комментарий по поводу монумента обещали предоставить в пресс-службе Министерства обороны.

Отметим, что университет обороны ранее назывался именем первого президента, но позже упоминание Нурсултана Назарбаева было убрано.

Источник - Tengrinews.kz
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