 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Причину роста кори в Казахстане связали с пандемией коронавируса
20:43 12.01.2024

Несмотря на незначительное снижение ежедневной регистрации кори, в Астане ситуация все еще остается напряженной. Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова озвучила основную причину вспышки заболевания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно данным санврача, за одиннадцать дней января текущего года всего зарегистрировано 289 первичных и 110 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 81 случай.

"Несмотря на незначительное снижение ежедневной регистрации кори с 45 до 30 случаев, в столице ситуация по кори все еще продолжает оставаться напряженной. Практически 79 процентов заболевших - это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания. Из числа заболевших имеют прививки против кори только 5 процентов и с неизвестным прививочным статусом 16 процентов", - заявила Бейсенова во время брифинга.

По ее словам, с начала эпидсезона по кори - с марта 2023 года до сегодняшнего дня - зарегистрировано подтвержденных 1 188 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 843.

Из общего числа подтвержденных случаев лабораторно подтверждено 1 143 (96 процентов) случая, клинически подтверждено 45 (4 процента) случаев.

"Одной из важных причин роста заболеваемости является недостаточный уровень вакцинации. Как показывает мировая статистика, за время пандемии COVID-19 увеличилась прослойка населения, не получившая вакцинацию или ревакцинацию против кори. Существенную роль играет то, что корь - высококонтагиозное, то есть очень заразное, заболевание. Для недопущения распространения кори процент коллективного иммунитета должен быть не меньше 85-90 процентов среди всего населения", - пояснила Сархат Бейсенова.

Источник - Tengrinews.kz
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