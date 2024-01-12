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Не маленькая и не победоносная война. Америка попала в йеменский капкан, - Г.Мирзаян
20:45 12.01.2024

Не маленькая и не победоносная война. Америка попала в йеменский капкан

ГЕВОРГ МИРЗАЯН
12 января 2024

В ночь с 11 на 12 января международная коалиция в составе США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов напала на Йемен. Американцы с союзниками нанесли более сотни ударов крылатыми ракетами по базам и иным объектам северойеменского движения "Ансар Алла" (которое чаще называют хуситами).

Президент Джо Байден заявил, что удары были абсолютно легитимными и являлись, по сути, самозащитой. Они стали "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая первое в истории использование противокорабельных баллистических ракет", - подчеркнул Байден.

По его словам, "эти нападения поставили под угрозу личный состав США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Байден указал, что 27 нападений хуситов на корабли затронули интересы 50 стран и поставили под угрозу жизни моряков из 20 государств. Две тысячи кораблей вынуждены были отказаться от прохода через Красное море и поплыли в обход - а это лишние тысячи морских миль и недели задержек.

При этом в Вашингтоне дали понять, что удары носят "вразумляющий" характер. И если хуситы не прекратят нападения на суда, то удары эти продолжатся. "Я без колебаний предприму дальнейшие меры по защите нашего народа и свободы международной торговли, если это будет необходимо", - резюмировал глава Белого дома.

Однако на самом деле ситуация с ударами по Йемену несколько сложнее. И, вопреки победным реляциям из Вашингтона, создает для него целый набор проблем. В какой-то степени даже загоняет в капкан.

Так, попытки превратить хуситов в некое подобие сомалийских пиратов (которые захватывали все гражданские корабли ради выкупа) выглядят неубедительно. По крайней мере в глазах абсолютного большинства мирового сообщества.

"Эта история началась не в Йемене, а в Палестине. Блокирование Красного моря для кораблей, идущих из Израиля или в Израиль, - это реакция на геноцид палестинцев в секторе Газа", - выразил мнение в комментарии ИА Регнум журналист-международник Аббас Джума.

Именно поэтому хуситы много раз говорили (и доказывали делом), что не будут трогать суда, не имеющие отношения к Израилю. И если судовладельцы от греха подальше решили пускать все свои суда в обход Красного моря - это их личное решение, за которое хуситы не должны отвечать.

Поэтому, когда Соединенные Штаты говорят о защите судоходства, они на самом деле защищают Израиль. Причем не израильскую экономику, а именно израильскую политику в Газе. "Любое участие в агрессии против Йемена - это косвенная поддержка действий Израиля в Палестине. По крайней мере так это будет воспринимать арабо-мусульманская улица", - подчеркивает Джума.

Плохо для имиджа

И именно это является одной из причин того, почему ни одна из стран Ближнего Востока (кроме маленького Бахрейна, недавно установившего дипотношения с Израилем) не поддержала американскую коалицию.

Не поддержали даже Саудовская Аравия и ОАЭ, воюющие против хуситов в Йемене.

Ближневосточные монархи не хотят подрывать собственную легитимность, а также усиливать авторитет Ирана (который поддерживает хуситов) не только на Ближнем Востоке, но и среди своих собственных граждан. Поэтому они и остались в стороне - даже несмотря на союз с США и собственное враждебное отношение к хуситам.

Собственно, эта самая враждебность стала еще одной причиной скептического отношения к операции - ведь вражда породила печальный опыт.

"С 2015 года КСА и ОАЭ вели в Йемене военную операцию, надеясь разгромить йеменских хуситов. Однако вплоть до сегодняшнего дня регулярным войскам обоих государств не удалось справиться с неправительственными вооруженными группировками, в результате чего страны начали с хуситами переговоры", - сказала ИА Регнум политолог, востоковед Елена Супонина.

И большинство экспертов не сомневаются, что хуситы выстоят и против американской агрессии. Причин их стойкости несколько. Это и география с демографией.

"У хуситов есть старые советские вооружения. Они неофициально получают помощь от Ирана - их союзника", - поясняет Супонина.

Но главное, отмечает она, - в том, что они знают местность (а там сложный горный рельеф) и их поддерживают местные племена. Поэтому с ними очень сложно справиться".

На пользу йеменцам идет и накапливавшийся поколениями боевой опыт, и правильный выбор друзей.

Йеменцы - воинственный и религиозный народ, долгие годы находящийся в состоянии войны. Их постоянно бомбят, они смогли адаптироваться к этому аду и заручиться всеобъемлющей поддержкой Ирана, отмечает Супонина.

Шииты-хуситы - "знаковая часть иранской Оси Сопротивления, в этом секрет их стойкости", указывает Джума.

"Возможности Сопротивления, помноженные на силу духа и несгибаемость самих хуситов, готовность жертвовать собой, бесстрашие, идеологическая преданность и неистовуая веру в Бога - вот что позволяет им выстаивать там, где другие организации давно бы сдались", - говорит Аббас Джума.

Собственно, хуситы и тут сдаваться не намерены - они уже заявили, что будут продолжать атаковать корабли, идущие в Израиль и из Израиля. А вдобавок не обделят вниманием и американские корабли - в отместку за нынешний удар.

"Маленькой и победоносной" не будет

И вот тут возникает самый неприятный момент для Соединенных Штатов. Дело в том, что Вашингтон, по мнению американских журналистов, надеялся на маленькую победоносную войну. Во-первых, ради внутриполитических рейтингов.

"Удары произошли в крайне важный с политической точки зрения момент для разворачивающейся предвыборной кампании Байдена. В ситуации, когда республиканцы жесточайшим образом критикуют его лидерские качества и внешнеполитическую деятельность", - отмечает CNN.

По мнению издания, США ударили по Йемену аккурат после того, как кандидаты в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и Рон Десантис раскритиковали Байдена за то, что он крайне медлителен в вопросах защиты сил и интересов США на Ближнем Востоке.

Во-вторых, ради поддержания международного реноме.

"Требования Белого дома о прекращении атак хуситов были проигнорированы. На кону стояло доверие к мощи США в регионе, после чего возникла необходимость продемонстрировать некую форму сдерживания", - поясняет CNN.

Сейчас же получается, что хуситы, отказываясь сдаваться, втягивают американцев в полномасштабную войну, от которой Байден уже не сможет отвертеться (иначе продемонстрирует свою слабость как американскому электорату, так и внешним союзникам).

При этом к полноценной войне с упертыми хуситами, которым нечего терять, кроме своего клочка пустыни и гор, Вашингтон не готов. Ни ментально, ни политически, ни в военном плане. Особенно в том случае, если хуситам будет помогать Иран.

"Тегеран обеспечит йеменцев оружием и возможностями адекватно отвечать", - уверен Аббас Джума. Тегеран, а также другие игроки, которые захотят наказать Соединенные Штаты за совершенные американцами преступления в других регионах.

Собственно, для России попадание Соединенных Штатов в йеменский капкан несет целый ряд выгод.

Во-первых, еще большая изоляция Вашингтона.

Во-вторых, для войны с хуситами и защиты своих кораблей и баз (а хуситы уже заявили, что их тоже вниманием не обделят) американцам нужно множество систем ПВО и ракет к ним. То есть тех типов вооружений, которые сейчас умоляет поставить ему киевский режим (чью ПВО российские ракеты и дроны планомерно выбивают).

Американцы уже заявили, что временно прекращают поставки вооружений Украине. "Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование", - цитирует ТАСС слова представителя Белого дома Джона Кирби.

Источник - REGNUM
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