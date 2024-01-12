Нефтяная игра: удары США по Йемену провоцируют экономический кризис, - "Известия"

00:05 13.01.2024 12 января 2024,



Пойдет ли Запад на разрастание конфликта на Ближнем Востоке

Прохор Доренко

Роман Крецул



Эскалация в районе Красного моря после атаки США и Великобритании на позиции хуситов в Йемене может затянуть конфликт на Ближнем Востоке, считают эксперты. Все это способно существенно повлиять на мировую торговлю - она может упасть на 4-5% из-за того, что транспортным компаниям придется обходить Красное море, выстраивая более длинные маршруты. Это спровоцирует рост цен на товары, включая энергоносители, отчего пострадает только конечный потребитель. Как развивается ситуация в Йемене и какие есть сценарии выхода из кризиса - в материале "Известий".



Ночной обстрел

Ночью 12 ноября США и Великобритания нанесли ракетные удары из акватории Красного моря по позициям йеменского проиранского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Ранее, 18 декабря 2023 года, Вашингтон заявил о начале операции "Страж процветания" по защите Красного моря и международного судоходства. Это произошло на фоне атак йеменского формирования на израильские корабли в поддержку палестинцев в секторе Газа - там уже четвертый месяц длится операция Израиля против движения ХАМАС.



12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские и британские вооруженные силы поразили цели хуситов в ответ на атаки "незаконной группировки, дестабилизирующей ситуацию в регионе". "Были поражены объекты хуситов, которые связаны с беспилотными самолетами и катерами, а также прибрежные радары и возможности воздушного наблюдения", - заявил глава Пентагона.



Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шаппс сообщил о воздушной атаке по двум целям хуситов. "Опасность, которой подвергаются невинные люди и от которой страдает международная торговля, достигла высокого уровня. Этот шаг был не только необходимым, а нашим долгом по защите кораблей и судоходства", - сообщил он в X (бывш. Twitter) 12 января.



В Йемене признали гибель пяти человек среди личного состава во время ночного обстрела. По словам представителя ВС хуситов Яхья Сариа, США и Великобритания нанесли ракетные удары по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.



- Враг в лице США и Великобритании решился в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе нанести по Йемену 73 удара. […] Они несут полную ответственность за свою вероломную агрессию против нашего народа. Мы не оставим это без ответа, - заявил Яхья Сариа.



Впрочем, даже после столь мощной бомбардировки хуситы заявляют о продолжении операции в Красном море в отношении кораблей, связанных с Израилем, и подчеркивают свою твердую позицию: война в секторе Газа должна прекратиться.



В то время как на Западе удары по Йемену называют оборонительными, представитель "Ансар Аллах" Мухаммад Абдель Салам отметил, что никакого оправдания действиям Вашингтона и Лондона нет.



- С нашей стороны не было никакой опасности для мирового судоходства. Мы наносили удары по израильским кораблям и тем, которые направлялись в сторону оккупированной Палестины (Израиля), и продолжим это делать. Ни одного другого государства это не коснется, - подчеркнул представитель йеменского движения.



Кроме того, действиями американского флота недовольны и Вашингтоне: подобные решения должны согласовываться с Конгрессом. "Президенту [США Джо Байдену] необходимо прийти в Конгресс, прежде чем начинать боевые действия в Йемене и вовлекать нас в новый конфликт на Ближнем Востоке. Это то, что предусматривает статья 1 Конституции", - заявил представитель Демократической партии США Ро Ханна.



Москва также раскритиковала действия западной коалиции. "Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену, они не легитимны с точки зрения международного права. […] Россия призывала хуситов отказаться от ответных ударов, считая этот шаг неверным", - прокомментировал ситуацию вокруг Йемена пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Так, 11 января Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США с осуждением атак хуситов на корабли в акватории Красного моря. Россия предложила внести поправки к тексту, одна из которых касалась устранения коренных причин, способствующих региональной напряженности, включая конфликт в палестинском анклаве, однако они были отклонены.



Ответная реакция и дальнейшее развитие событий

Несмотря на огромный военный контингент западной коалиции в регионе, в особенности в Красном море и Персидском заливе, движение хуситов не только обладает достаточным арсеналом для поражения американских и британских кораблей, но и имеет богатый опыт ведения боевых действий. К тому же, как показали последние события, в "Ансар Аллах" действуют поступательно и не собираются отказываться от объявленных целей.



10 января Соединенные Штаты и Великобритания сообщили о перехвате 18 БПЛА, двух крылатых и одной баллистической ракет, которые были запущены со стороны Йемена. Также центральное командование США USCENTCOM (американское боевое командование, выполняющее задачи на Ближнем Востоке, в Африке, Средней Азии и некоторых частях Южной Азии) заявило об отражении атаки.



Однако каких-либо подтверждений этого участники коалиции не опубликовали. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что часть выпущенных ракет и беспилотников все же достигли цели.



Говорить об успехе ответной реакции коалиции 12 января также пока рано, а недооценивать потенциал хуситов и их подготовки к подобному сценарию было бы самонадеянным, считают опрошенные "Известиями" эксперты.



- Мы знаем об объектах, о которых заявляют американцы. По их словам, они нанесли удар по аэродрому, командным центрам, по ракетным складам, но что в реальности из этого им удалось поразить, говорить не приходится, - рассказал "Известиям" военный эксперт Юрий Лямин.



Он отметил, что хуситы много лет вели войну против коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая имела господство в воздухе. Поэтому они очень хорошо умеют маскировать свои военные объекты, создавать ложные цели, рассредоточивать вооружение, чтобы его было трудно вычислить и уничтожить, отметил эксперт.



Впрочем, ситуация может пойти по двум сценариям: коалиция во главе с Вашингтоном и Лондоном может ограничиться обычной демонстрацией силы всему миру или же пойти на обострение конфликта и заставить йеменскую группировку отказаться от поддержки Палестины, и таким образом, разблокировать Красное море, на что в Йемене не пойдут, считает журналист-международник Аббас Джума.



- Хуситы, вопреки расхожему мнению, - ребята достаточно воинственные, опытные, и они еще вооружены Исламской республикой Иран, поэтому демилитаризовать их будет достаточно сложно. Ситуация может повернуться в любую сторону, вплоть до серьезной региональной войны, которая перерастет глобальный конфликт в случае прямого вовлечения Ирана, - отметил он.



Вместе с тем любая серьезная успешная атака хуситов может привести к болезненному удару по репутации Вашингтона, которая пошатнулась после конфликта на Украине с точки зрения эффективности американского вооружения.



- Американцы хотели бы избежать дальнейшего разрастания конфликта, потому что у их союзников скопилось много претензий по поводу их вооружения, в частности, средств противовоздушной обороны. Это уже отразилось на продаже оружия, им будет невыгодно тиражировать какие-либо неудачи в этой сфере, - рассказал в беседе с "Известиями" эксперт клуба "Валдай" Андрей Бакланов.



Как ранее сообщали "Известия", йеменская группировка поддерживает в состоянии летной годности 14 тактических истребителей МиГ-29СМТ, переданных правительству страны Москвой в начале 2000-х годов. С самолетами были также поставлены 60 противокорабельных ракет воздушного базирования Х-31А.



Кроме того, у хуситов есть ракетное оружие иранского производства. Квазибаллистическая ракета Khalij-e Fars имеет дальность 300 км и может поражать крупные надводные цели боевой частью весом 650 кг. Противокорабельная Ghader способна поражать надводные цели на дальности 250 км. Кроме того, в распоряжении хуситов есть БПЛА Samad-1, Samad-2 и Samad-3 радиусом действия от 500 до 1,5 тыс. км.



Сухопутные силы хуситов хорошо оснащены противотанковыми и переносными зенитными ракетами. На их вооружении есть танки, артиллерия и бронемашины. Общая численность бойцов, по разным данным, может составлять от 30 до 60 тыс. человек.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

19 ноября йеменская группировка объявила о захвате израильского судна Galaxy Leader под флагом Багамских Островов вместе с экипажем в знак солидарности с ХАМАС. Также в начале декабря были нанесены удары ракетами и беспилотниками по еще двум судам. Весь экипаж из 25 человек до сих пор находится в заложниках, среди них граждане Украины, Мексики, Болгарии и Филиппин.



Экономические последствия

Атаки хуситов на транспортные корабли и обострение ситуации вокруг Красного моря отрицательно сказывается на стоимости транспортировки товаров и стоимости энергоресурсов, поскольку через этот регион проходит 12% всей международной торговли. Транспортные компании вынуждены выбирать альтернативные маршруты, что влечет за собой дополнительные издержки.



На фоне ударов коалиции по Йемену 12 января цены на нефть выросли на 4%, превысив $80 за баррель. Например, Иран имеет возможность приостановить поставки 20% мирового объема торговли газом и нефтью, пишет Bloomberg.



В долгосрочной перспективе в случае затягивания конфликта военные действия способны отразиться на объеме мировой экономики, что, несомненно приведет к негативным последствиям, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александра Морозкина.



- Конфликт на Ближнем Востоке, в том числе удары по Йемену и ограничение движения в Красном море очень сильно влияет на снижение мирового ВВП: оценки показывают падение торговли на 4-5%, что крайне существенно, - говорит эксперт.



При этом стоит учитывать, что такой вариант развития событий не единственный, ранее блокировка Суэцкого канала не привела к существенным последствиям, напомнил "Известиям" эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.



- Мы уже наблюдали подобное явление весной 2021 года, когда судно под названием Ever Given перекрыло Суэцкий канал. Видели ли мы тогда какой-то коллапс? Совершенно нет. Рынки всегда реагируют на события подобного рода незначительным ростом цен. Красное море - это не Ормузский пролив, через который проходит 20% нефти и столько же сжиженного природного газа, - добавил он.



По его оценке, сегодняшние события влияют лишь на транспортную составляющую, из-за чего будет страдать конечный потребитель.



Ситуация сегодня, однако, отличается от той, которая складывалась три года назад, поскольку сейчас добавляется элемент сложной прогнозируемости развития событий, учитывая военный контекст происходящего.



На фоне боевых действий в Красном море американская компания Tesla приняла решение о приостановке производства большей части своих автомобилей на заводах в Германии из-за нехватки комплектующих и проблем с их транспортировкой. Источник - Известия

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