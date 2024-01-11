Эволюция взглядов политического руководства КНР на военное строительство, - В.Иванов

00:57 13.01.2024 11.01.2024



"На войне побеждают благодаря спокойствию"



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Отряд Вооруженного полицейского корпуса Синьцзяна совершенствует боевые навыки.

Учитывая сложившуюся международную обстановку, политическое руководство Китая ведет непрерывную работу по совершенствованию военно-доктринального базиса в интересах национальных Вооруженных сил. Учитывая существующие вызовы и угрозы национальной безопасности, руководство КНР разработало комплекс военно-политических стратегий. Учитывая низкую вероятность развязывания в ближайшей и среднесрочной перспективе крупномасштабной войны с участием Китая, политическое руководство КНР в своих взглядах на применение Вооруженных сил основывается на "стратегии активной обороны" и "концепции локальной войны".

АКТИВНАЯ ОБОРОНА ПО-КИТАЙСКИ



Под "стратегией активной обороны" в КНР понимается следующий комплекс действий:



– ведение стратегической обороны на заранее подготовленных рубежах с целью сорвать наступление противника, предотвратить его прорыв в глубь территории страны и обеспечить своевременный перевод государства на режим военного времени;



– создание стратегического равновесия;



– переход в стратегическое контрнаступление.



Вместе с тем указанный подход не исключает решительных наступательных действий в начальный период войны. Основными целями таких наступательных действий считаются упреждение противника в поражении ключевых элементов боевых систем и лишение его военно-технического превосходства над Вооруженными силами КНР.



Учитывая военно-политическую активность США, руководство Китая с 1996 года начало реализовывать стратегию асимметричного "регионального блокирования". В качестве вероятного противника в ней рассматриваются Соединенные Штаты и их союзники (Япония, Республика Корея, Филиппины, Тайвань, Малайзия и Австралия).



Основная цель – не допустить блокирования морских линий снабжения КНР. Приоритеты стратегии выстроены следующим образом: постройка авианосцев; ввод в строй новых десантных кораблей; наращивание количества палубных истребителей и вертолетов; увеличение количества современных подводных лодок.



ЯДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ



Важнейшим элементом военной политики КНР является ядерная стратегия, которая до начала 1990-х годов прошлого века включала идею применения ядерного оружия в случае крупномасштабного вооруженного противостояния с противником. Однако после событий 1991 года в районе Персидского залива ("Война в Заливе", или "Война за освобождение Кувейта") доктрина стала меняться в сторону возможности применения неядерных боеприпасов с ракетных носителей.



Составные части стратегии ядерного сдерживания КНР следующие:



– демонстрация "угрозы ответного ядерного удара" для обеспечения внутри- и внешнеполитической безопасности;



– защита от ракетного удара сил противника путем проведения тщательной подготовки противовоздушной обороны, маскировки потенциальных целей;



– использование ядерных ракетных ударов как меры ответных действий;



– сочетание как централизованного управления, так и рассредоточенного базирования подчиненных сил и средств.



Ядерное оружие расценивается Пекином прежде всего как инструмент повышения роли и значимости Китая в международных делах, усиления его влияния на военно-политическую обстановку в мире, а также как стратегическое средство "сдерживания любых противников от попыток военно-силового давления на КНР".



В связи с этим китайское руководство считает, что страна должна обладать эффективными ядерными стратегическими наступательными силами, включающими в себя наземный, воздушный и морской компонент.



Официально выступая за всеобщее запрещение и полное уничтожение ядерного оружия, Пекин фактически не допускает принятия на себя каких-либо конкретных обязательств, ограничивающих развитие ядерного потенциала КНР.



В Китае выделяют ряд факторов, препятствующих его подключению к ядерному разоружению. В их числе – развертывание Вашингтоном и его союзниками глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), а также недостаточный, по китайским оценкам, уровень сокращения ядерных боезарядов и их носителей США и Россией. Считается, что скрытие истинного состояния ядерного потенциала КНР способствует решению НОАК задач стратегического сдерживания.



НОРМАТИВНАЯ БАЗА



Достоверно известно, что к факторам, активизирующим военное строительство в КНР, китайские военные специалисты и политологи относят следующие:



включение территории восточного Китая и его акваторий в зону ответственности объединенного командования ВС США в Тихоокеанской зоне;



выход США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 года;



создание США элементов системы ПРО с привлечением Японии и Южной Кореи;



развитие американскими военными стратегами теории и практики воздушно-морских операций.



В соответствии со ст. 29 Конституции КНР 2004 года Вооруженные силы КНР принадлежат гражданам Китая. Нормативно-правовым документом закреплено, что к задачам национальных ВС относятся: обеспечение национальной безопасности, противодействие внешней агрессии, защита родины, охрана людей. Государство обеспечивает модернизацию Вооруженных сил для усиления своих возможностей по защите национальных интересов Китая.



Закон о национальной обороне (в редакции от 2015 года) дает исследователям общее представление об основном направлении применения ВС КНР – "защите Родины от агрессии". Решение о применении НОАК в случае агрессии является исключительным правом Центрального военного совета (ЦВС) Китая. Механизм перехода национальных Вооруженных сил к конкретным действиям регламентируется планами соответствующих штабов. Однако их содержание по причине закрытого характера такого рода информации является недоступным.



В соответствии с Законом о территориальной целостности (принят в 2005 году) объявление Тайванем независимости может быть расценено китайским руководством в качестве угрозы национальной безопасности. В законе содержатся нормы и принципы юридического характера, которых государственное и военное руководство Китая будет придерживаться в ходе подобной проблемной ситуации. В документе заявлена возможность применения КНР военной силы.



В законе отмечено, что проблема Тайваня является исключительно внутренним делом КНР, и ее решение не подлежит вмешательству со стороны "внешних сил". Это дает китайским должностным лицам, принимающим решения, значительное пространство для субъективного толкования ситуации с учетом политической конъюнктуры конкретного исторического момента.



ВОЕННО-ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Основным военно-доктринальным документом КНР является издание "Направления военной стратегии" Центрального военного совета. Документ этот обновляется примерно раз в десятилетие. Для широкой общественности он засекречен, однако по решению ЦВС могут публиковаться его отдельные выдержки и положения.



В документе описываются основные угрозы, с которыми сталкивается китайское государство. Излагаются взгляды руководства страны на характер современных войн, военных конфликтов, тенденции в развитии военного искусства. Определяются ближнесрочные и долговременные цели военного строительства.



За всю историю КНР "Направления военной стратегии" впускались девять раз по итогам расширенного заседания ЦВС. В прошлом эти документы не размещались публично, однако начиная с 1998 года пресс-канцелярия Минобороны КНР начала публикацию Белых книг по национальной обороне, где излагаются текущие приоритеты военной политики в адаптированном для общественности виде.



В Белой книге "Национальная оборона КНР в 2008 году" заявлено о расширении сфер национальных интересов в мире: "Развитие Китая не может быть отделено от изменений в мире. Благополучность и стабильность в мире нельзя отделить от развития Китая".



В соответствии с Белой книгой "Национальная оборона КНР в 2010 году" китайское правительство намерено создать "с некоторыми дружественными странами" межправительственные структуры, курирующие вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества. В военно-доктринальном документе особое внимание уделено углублению "добрососедской дружбы и прагматичного сотрудничества" с зарубежными странами.



В 2013 году пресс-канцелярия Министерства обороны КНР обнародовала Белую книгу "Диверсификация применения вооруженных сил Китая". В военно-доктринальном документе изложены тезисы, в полной мере отражающие внешнеполитические приоритеты официального Пекина: трансформация региональной обороны в "трансрегиональную мобильность" и расширение спектра национальных интересов Китая по мере его интегрирования в мировую экономику.



В данном документе особо подчеркнута возрастающая роль военно-морского компонента НОАК в обеспечении национальных интересов официального Пекина. Также в документе обнародованы меры по модернизации национальной обороны КНР: создание авианосного флота полностью национального производства, ускоренное развитие боевой авиации, совершенствование механизированных подразделений и сил специальных операций НОАК.



В нормативно-доктринальном документе "Китайская военная стратегия" (2015) внимание акцентировано на том, что "в новый исторический период армия Китая должна эффективно решать возложенные задачи по защите мира в различных регионах; активно расширять сотрудничество в области военной безопасности с другими странами".



Особо подчеркнуто, что "для выполнения своих обязательств Китай будет поддерживать мирные инициативы под эгидой ООН, пользоваться правом в Совете Безопасности (СБ) ООН, разрешать конфликты мирными способами, содействовать защите региональной безопасности. Укрепляя национальную мощь, ВС КНР будут еще активнее участвовать в миротворческих операциях и организации помощи в рамках международных организаций".



Изложенные положения получили дальнейшее развитие в Белой книге по национальной обороне "Политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе" (2017), где были раскрыты официальные взгляды китайского руководства на подходы к сотрудничеству с иностранными государствами, в том числе и в военной сфере. Документом определена необходимость взаимодействия с другими государствами в рамках миротворческой деятельности в составе контингентов ООН, обращено внимание на главенство роли многостороннего международного сотрудничества при нормализации обстановки в горячих точках.



"БЕЛАЯ КНИГА" НОВОЙ ЭПОХИ



В 2019 году была обнародована Белая книга по национальной обороне "Национальная оборона КНР в новую эпоху". Новая редакция Белой книги была издана с целью снять постоянно усиливающуюся обеспокоенность международного сообщества в отношении темпов военного строительства КНР за счет демонстрации его "транспарентности" и "миролюбивого характера". В издании также отмечена решимость официального Пекина защищать национальные интересы страны с опорой на свои Вооруженные силы.



В этом же военно-доктринальном документе говорится об осложнении текущей военно-политической обстановки и о нарастании вызовов и угроз безопасности КНР. К ним официальный Пекин относит:



деятельность США по наращиванию военного превосходства в АТР;



попытки США вмешаться в урегулирование территориальных проблем Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, Тайваня, а также тибетского и уйгурского сепаратизма;



увеличение расходов Японии на оборону;



нестабильность на границах КНР, нерешенность территориальных претензий с государствами-соседями.



Также подчеркивается возрастающая роль НОАК в обеспечении интересов Пекина за пределами национальной территории, в космическом и кибернетическом пространстве. Внимание обращается на повышение возможностей китайских ВС по проведению операций за пределами страны, формированию военно-морских сил, действующих в акваториях океанской зоны, созданию сети пунктов материально-технического обеспечения в иностранных государствах в интересах ВМФ НОАК.



Китайские руководители еще раз подтверждают неизменность своих стратегических взглядов на применение ядерного оружия, которые заключаются в невозможности его применения первыми и в одностороннем порядке против неядерных стран. Однако официальный Пекин отвергает саму возможность присоединения и ратификации договоров ведущих ядерных стран, поскольку это может ограничить потенциал стратегического сдерживания китайского государства.



Для опровержения идеи об "излишней милитаризации" Китая в данном издании Белой книги подробно освещены вопросы военной экономики национальных Вооруженных сил. Акцент сделан на целесообразности строительства национальной обороны и экономики, а также на низкой доле военного бюджета в валовом внутреннем продукте и на относительно небольших государственных расходах в сравнении с другими развитыми в военном отношении странами.



Новым положением рассматриваемой Белой книги стала также увязка задач военного строительства КНР с реализацией концепции "Сообщество единой судьбы человечества" (СЕСЧ), выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином в 2012 году. В документе подчеркивается, что, продвигая СЕСЧ, мощные в военном отношении Вооруженные силы Китая становятся "надежной опорой" и гарантом новой архитектуры глобальной безопасности.



Проведение Россией реформы национальных Вооруженных сил рассматривается в документе как фактор, обостряющий геополитическое соперничество. РФ признается главным политическим партнером, с которым считается целесообразно поддерживать беспрецедентно высокий уровень взаимодействия в военной сфере. Однако официальный Пекин подчеркивает, что отказывается от вступления в какой-либо военный/военно-политический блок.



Данный документ, кроме всего прочего, преследует цель заявить о КНР как о стране, которая в условиях глобальных вызовов и угроз способна решать внешнеполитические проблемы силовыми методами. Отметим также, что Белые книги публикуются на фоне возрастания конфликтного потенциала между КНР и США в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.



1-11-1480.jpg

Тайваньские артиллеристы проводят учения

на базе в Чжэньцзяне. Фото со страницы

агентства военных новостей Министерства

национальной обороны Тайваня в FlickrМЕЖДУНАРОДНЫЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Участие Китая в миротворческих операциях в рамках мандата ООН регламентируется документом под названием "Правила выполнения миротворческих миссий НОАК", утвержденным ЦВС КНР в 2012 году.



В соответствии с Конституцией страны и принципами Устава ООН китайские военнослужащие выполняют задачи в составе миротворческих контингентов в Конго, Либерии, Ливане, Мали, Мозамбике, Южном Судане. Они выполняют обязанности наблюдателей, полиции, участвуют в ремонте дорог, обезвреживании мин, оказывают медицинскую помощь.



Кроме непосредственного выполнения своих основных функций китайские миротворцы решают задачи по защите интересов КНР за пределами национальной территории. С декабря 2008 года на постоянной основе Китай направляет отряды кораблей национальных ВМС в Аденский залив и территориальные воды Сомали для охраны навигации. С 2017 года китайские военнослужащие выполняют задачи по охране и обороне пункта материально-технического обеспечения китайских ВМС в Джибути.



ЗАДАЧИ НЕБОЕВОГО ХАРАКТЕРА



В Китае разработана нормативно-правовая база применения подразделений НОАК для выполнения задач небоевого характера: поддержание внутриполитической стабильности, противодействие терроризму, ликвидация стихийных бедствий, техногенных катастроф. В соответствии с законом КНР "О реагировании на чрезвычайные ситуации" (2007) воинские формирования задействуются в интересах проведения первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ.



К нормативно-правовыми актам, регулирующим деятельность в данной области, можно отнести законодательные акты "О мобилизации" (2010), "О Народной вооруженной милиции" (2009), положения "Об участии Вооруженных сил КНР в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф" (2005), "Об экстренном управлении войсками при возникновении чрезвычайных происшествий" (2010), директивы ЦВС КНР и постановления Госсовета КНР.



Под чрезвычайной ситуацией китайские специалисты понимают стихийные бедствия, аварии, явления медико-санитарного и социального характера, которые повлекли за собой значительный общественный ущерб и требуют принятия экстренных мер. Порядок участия НОАК в данных ситуациях предусматривает привлечение "соразмерных нанесенному ущербу сил и средств" для выполнения "неотложных и аварийно-спасательных работ".



ВОЕННАЯ МЫСЛЬ



Анализ нормативно-правовой базы применения НОАК говорит о том, что, придерживаясь оборонной политики, подчиненной стратегии развития и обеспечения безопасности, китайское руководство может применять военную силу в соответствии с принципом "активной обороны" исключительно для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Нападение возможно только в ответ на нападение. Однако руководство Китая, используя понятие "активная оборона", способно истолковать в качестве нападения любую угрозу национальным интересам и оправдать применение своей военной силы.



В Китае публикуются открытая военно-теоретическая литература, специализированные журналы и издания, анализ которых дает возможность понять логику развития военной мысли в стране. К наиболее авторитетным и в то же время доступным публикациям в сфере исследований военного дела можно назвать издания "Наука об операциях" (2006), а также "Наука о военной стратегии" (2013).



Авторы изданий отмечают, что военная политика КНР направлена на формирование условий, способствующих реализации планов развития страны, целью которых является "великое возрождение китайской нации" и превращение Китая к 2049 году в "модернизированное социалистическое государство", способное оказывать влияние на глобальные и региональные процессы с задействованием силовых методов.



Для исследователей китайской военной доктрины особый интерес представляют работы китайских ученых, опубликованные в серии "Лучшие докторские диссертации Академии военных наук КНР".



Так, в диссертации полковника Сю Куя "Теория стратегического планирования мобилизации в интересах национальной обороны" рассмотрены основные аспекты стратегического планирования мобилизации, выявлена необходимость совершенствования стратегического планирования исходя из вызовов национальной безопасности КНР на современном этапе.



Старший полковник Тан Лин в диссертации "Принятие стратегических решений в современной военной стратегии" рассмотрел эволюцию модели принятия политических и военно-стратегических решений в КНР и других странах, отметив, что важнейшую роль на подготовительном этапе принятия решений играют заблаговременное изучение и оценка военных возможностей зарубежных стран. Автор предлагает диверсифицировать структуру китайских организаций, отвечающих за мониторинг военно-политической ситуации в мире.



Важное место занимают работы, посвященные изучению ведения боевых действий в новых операционных средах. Например, полковник Чэн Юнхун в монографии "Расширение присутствия США в космической сфере" проанализировал перспективы использования космического пространства в военных целях, выявил тенденции наращивания военного потенциала США в ракетно-космической сфере.



В работе полковника Лю Мохуа "Концепции деятельности США в космическом и кибернетическом пространстве" выявлены тенденции расширения сфер вооруженной борьбы и влияние данного процесса на военно-политическую обстановку в мире. Авторы также отмечают необходимость развития компонентов Вооруженных сил КНР, ответственных за ведение военных действий в кибернетическом пространстве.



ГИБРИДНАЯ ВОЙНА



Широкое распространение получила монография "Неограниченная война", в которой старшие офицеры НОАК Цяо Лян и Ван Сянсу изложили китайскую концепцию гибридной войны.



Основное содержание издания сводится к тезису, что китайская нация может победить технологически превосходящего противника (например, США) с помощью различных средств. Вместо прямого военного противостояния авторы предлагают такое средство, как политическая война, которая включает использование юридических инструментов и экономических средств в качестве рычага давления на противника в обход прямых военных действий.



Авторы обращают внимание на то, что наиболее авторитетным источником, концептуализирующим китайский опыт в области достижения победы невоенными способами, является трактат Сунь-Цзы "Искусство войны", где искусство полководца рассматривается в качестве возможности достичь победы в войне без применения военной силы.



Старший полковник НОАК Ли Дапэн в своей монографии "Будущая война: применение высокоточного оружия на всех театрах военных действий", продолжая идеи все того же Сунь-Цзы, акцентировал внимание на том, что в мировой политике на первое место становятся невоенные способы разрешения вооруженных конфликтов, такие как терроризм и радикализм. По оценке автора, усиление потенциала государств будет происходить как на силовом уровне, так и на информационном, за счет использования возможностей интернета и искусственного интеллекта (ИИ).



Важным этапом в развитии китайской военной мысли следует считать публикацию в 2011 году монографии "Основы стратегической коммуникации". Авторы издания Би Яньтао и Ван Цзиньлинь раскрывают содержание нового инструмента воздействия на потенциального противника – стратегической коммуникации, представляющей проецирование государством в сознание национальных и зарубежных целевых аудиторий стратегических ценностей, интересов и целей. Доктор наук Цзуньюй Чжоу считает, что информационные и психологические операции уже стали частью современной войны против "трех сил зла": терроризма, сепаратизма и экстремизма. Источником угроз остаются действия определенных кругов Тайваня, не желающих признать себя частью "единого Китая", а также попытки отделения от КНР территорий Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).



В КНР организован выпуск более 20 специализированных периодических изданий, освещающих вопросы военно-политического и военно-технического характера для широкого круга читателей. Более 50% из них являются дочерними предприятиями ведущих компаний оборонно-промышленного комплекса КНР.



Вместе с тем действуют меры по ограничению их распространения в КНР: оформление подписки возможно в почтовом отделении при совпадении адреса проживания гражданина КНР с местом его рождения, через газетные киоски или через подписку в почтовом отделении, а также через китайские интернет-магазины при наличии соответствующего разрешения. Большинство изданий не имеют электронных версий, что обусловлено политикой ограничения доступа к материалам.



С ПОЗИЦИИ "СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА"



Изучение деятельности китайского руководства на текущем этапе свидетельствует о возрастании тенденции к решению внешнеполитических задач с позиции "сильного государства". Особое внимание уделяется обеспечению готовности к отстаиванию расширяющихся национальных интересов с задействованием Вооруженных сил. Дальнейшее наращивание темпов военного строительства Китая, по мнению китайского командования, возможно за счет военного и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.



Таким образом, анализ эволюции теоретических взглядов руководства Китая на обеспечение военной безопасности показывает, что, несмотря на декларативное отражение в нормативно-правовых актах вполне конкретных условий, определяющих применение Вооруженных сил, не всегда представляется возможным четко определить границы перехода к их применению. Подобный подход к правовому регулированию в полной мере соответствует прагматичной позиции руководства КНР: появляется возможность получить одобрение мирового сообщества за счет развития правовых механизмов в Китае и сохранить за собой возможность применить национальные Вооруженные силы с учетом условий конкретной обстановки.



11.01.24 Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705096620





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