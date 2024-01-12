Приключения ядерного чемоданчика в Америке: смешно, да не до смеха, - В.Прохватилов

01:03 13.01.2024 12.01.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Бесхозные коды, необходимые хозяину Белого дома для приказа о запуске ядерного оружия, несут угрозу всему миру



Скандал вокруг тайной болезни главы Пентагона Ллойда Остина, во время которой президент Байден не мог, как мы писали, отдать приказ о нанесении ядерного удара, взбудоражил Америку.



Но таких случаев в истории американского ядерного чемоданчика было немало, причем нет никакой гарантии, что подобные инциденты не повторятся.



Слишком уж расшаталась американская военная машина.



Внешне "ядерный чемоданчик" представляет собой кожаный саквояж компании Zero Halliburton, находящейся в штате Юта и выпускающей алюминиевые кейсы, которые использовались в качестве реквизита в фильмах "Люди в черном" и "Дети шпионов". Цвет чемодана – черный, масса – около 20 кг, он закрывается на кодовый замок. Чемодан считается пуленепробиваемым: по одним данным, у него титановая защита, по другим – алюминиевая.



"Это ближайший современный эквивалент средневековой короны и скипетра – символа высшей власти. Сопровождая главнокомандующего, куда бы он ни пошел, безобидный на вид портфель рекламируется в фильмах и шпионских романах как мощнейший аксессуар, машина судного дня, способная уничтожить весь мир",



– пишет Smithsonian magazine.



Прототипы ядерного чемоданчика появились в США при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Но свой нынешний облик чемоданчик приобрел в ходе Карибского кризиса, когда президент США Джон Кеннеди засомневался в подконтрольности ядерного арсенала лично Верховному главнокомандующему, то бишь ему. Он опасался, что приказ о ядерном ударе может быть отдан без его санкции безбашенными американскими генералами, а также что он сам не сможет отдать такой приказ, не находясь при этом в командном пункте. В результате система управления ядерным арсеналом США была пересмотрена, и был создан ядерный чемоданчик.



С тех пор вооруженный помощник президента с чемоданчиком повсюду следует за своим шефом. Он сопровождает его в машине, в президентском самолете и вертолете, в рабочих поездках и даже на отдыхе. Кстати, чемоданчиков таких три. Два закреплены за президентом и вице-президентом, а третий постоянно находится в Белом доме.



Несколько раз ядерный чемоданчик оказывался вне досягаемости президента США и без надлежащей охраны. Так, во время визита Джеральда Форда во Францию ядерный чемоданчик случайно остался на борту президентского самолета в Париже: сотруднику американских служб безопасности пришлось догнать президентский кортеж и через окно лимузина передать чемодан президенту.



Два раза такие инциденты случались с Джимми Картером. Однажды он до такой степени устал от бремени главы ядерной сверхдержавы, что заставил офицера, который должен был сопровождать его везде и всюду с чемоданчиком в руках, разместиться в 10 км от его ранчо в штате Джорджия.



В другой раз он просто забыл свой личный идентификатор, так называемое "ядерное печенье" (nuclear biscuit), необходимое для использования чемоданчика, в кармане пиджака, отправленного в химчистку.



"Ядерное печенье" представляет собой кусок пластика размером с кредитную карту и содержит коды, необходимые президенту для приказа о запуске ядерного оружия. Президент должен всегда носить с собой "ядерное печенье".



В отличие от рассеянного Картера Рональд Рейган был большим аккуратистом и носил "ядерное печенье" в бумажнике в заднем кармане брюк. Однако 30 марта 1981 года на него было совершено покушение, и после начавшейся паники помощник Рейгана, носивший чемодан, не смог добраться до президента, которого срочно отправили в госпиталь при университете Джорджа Вашингтона. Перед тем как ввезти Рейгана в операционную, его раздели и вынули из карманов все лишние вещи, в том числе и карту с кодами запуска ядерного оружия. Ее позже нашли в мусорном баке.



Питер Мецгер, бывший морской пехотинец, который был одним из пяти военных помощников, которым было поручено перевозить ядерный "футбольный мяч" для Рейгана, позднее рассказал, как однажды коллега посадил его в другой лифт, в то время как президент поехал в другом, и обманул его, соврав, что он отстал от кортежа Рейгана. Мецгер вспоминал, что его сердце колотилось "как у песчанки в клетке", пока он не понял, что его коллега его разыграл.



В 1991 году, когда президентом был Джордж Буш-старший, после посещения теннисного матча в Лос-Анджелесе тот уехал с корта в такой спешке, что его помощник морпех, носивший чемоданчик, отстал от президента и в течение 15 минут в сопровождении агентов Секретной службы США добирался до президентского кортежа, чтобы передать его главе государства.



В президентство Билла Клинтона Соединенные Штаты три раза были неспособны задействовать свою ядерную триаду.



В 1999 году, в день празднования 50-летия НАТО, Клинтон участвовал в приуроченном к этой годовщине саммите в Международном торговом центре имени Рейгана, но внезапно покинул мероприятие, уселся в свой лимузин и был таков, оставив в полной растерянности своего помощника с ядерным чемоданчиком.



"Вместо того чтобы ждать, пока все соберутся [охрана и офицер с ядерным чемоданчиком] он просто ушел", – заявил представитель Белого дома Джо Локхарт.



В том случае офицер с ядерным чемоданчиком протопал пешком полмили до Белого дома, где он и догнал сбежавшего Клинтона.



"Мы в безопасности", – с явным облегчением воскликнул Локхарт после благополучного прибытия помощника, добавив: "Такие вещи случаются".



Однако это был не единственный ядерный скандал с участием Клинтона: бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Хью Шелтон в своей книге "Без смущения" пишет, что в 2000 году один из "ядерных помощников" Клинтона сообщил об утере кодов, произошедшей несколько месяцев тому назад. В связи с утерей кодов было начато внутреннее расследование. Америка в течение четырех месяцев была беззащитной перед ядерным ударом России или Китая.



Более того, на следующий день после скандала с Моникой Левински Клинтон так занервничал, что потерял "ядерное печенье", то есть свою идентификационную карту с кодами, хотя именно в тот день требовалось их срочное обновление. Сам Клинтон так ни разу не сознался, как и где он умудрился потерять ядерную безопасность Америки, однако подполковник Роберт Паттерсон, в чьи обязанности входило носить чемоданчик, утверждает, что этот прискорбный факт выяснился наутро после скандала с Моникой Левински. Правда, Паттерсон утверждает, что это было в 1998 году. Расхождение в датах он поясняет тем, что Клинтон терял пароли дважды.



"Оглядываясь назад, мы понимаем, что это были тревожные часы для человечества, поскольку только когда Пентагон и офицеры по ядерным запускам услышат эти коды, они смогут точно знать, что человек на линии на самом деле является президентом, а не, скажем, двойник, работающий на Ким Чен Ына",



– комментирует эту историю британская The Guardian.



9 ноября 2017 года во время визита Дональда Трампа в пекинский Дом народных собраний, где тот должен был провести переговоры с Си Цзиньпином, сотрудники китайских спецслужб отказались пустить помощника Трампа с "ядерным чемоданчиком" в зал для переговоров. Помощник обратился за помощью к главе аппарата Белого дома Джону Келли, однако их попытка войти в зал завершилась дракой агентов Секретной службы США с китайскими сотрудниками службы безопасности. "Ядерный чемоданчик" во время потасовки не пострадал и в руки китайцев не попал. Начальник китайской спецслужбы позднее извинился перед американской делегацией, а Трамп попросил не оглашать информацию об инциденте: как оказалось, не до всех сотрудников КНР была доведена информация о порядке перемещений Трампа во время визита.



В январе 2021 года Дональд Трамп не контролировал американское ядерное оружие. Об этом рассказал в своей книге "Peril" ("Опасность") знаменитый расследователь "Уотергейта" Боб Вудворд, который поведал миру сенсационное откровение начальника Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который сказал ему, что после событий 6 января он так боялся, что Трамп "спровоцирует войну с Китаем", что изменил алгоритм принятия решений о нанесении ядерного удара.



По закону президент США отдает приказ о запуске ядерных ракет после консультаций с военачальниками, но голос военных исключительно совещательный. Милли же предупредил старших офицеров Пентагона о том, что любые приказы Трампа в этой области должны сначала докладываться ему.



"Милли вызвал старших офицеров для рассмотрения процедур запуска ядерного оружия, заявив, что только президент может отдать приказ, но, что особенно важно, он, Милли, также должен быть вовлечен. Глядя каждому в глаза, Милли попросил офицеров дать в этом клятву", – пишет Вудворд.



Кроме того, не поставив в известность Трампа, генерал Милли позвонил своему китайскому коллеге начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета Ли Цзочэну и попросил того не волноваться: "Я вам позвоню, генерал Ли, если мы соберемся напасть. Это не будет сюрпризом".



Ли поверил Милли на слово, уверяет Вудворд.



Если уж американские генералы так опасаются влезть в войну с Китаем, ядерный арсенал которого в настоящее время на порядок слабее, чем у США и России, то можно себе представить их страхи по поводу прямого военного конфликта с РФ.



В декабре прошлого года президент США Джо Байден во время экскурсии в Колорадо на предприятие по производству ветряных мельниц CS Wind указал на прибор в руках одного из работников и сказал: "Мой морской пехотинец носит такое. У него там код, позволяющий взорвать мир".



Неспроста ходят слухи, что, покидая Белый дом, Трамп упорно не хотел передавать ядерный чемоданчик Байдену.



Что касается ядерных чемоданчиков России и Китая, то с ними все в порядке. Их никто никогда не терял и не потеряет.



Неуравновешенные, рассеянные и безалаберные американские президенты, которых возносит в Овальный кабинет Белого дома все более неустойчивая американская политическая система, являются единственной реальной угрозой национальной безопасности США.



Ну какой смысл грозить всем и вся страшенным армагеддоном, когда они свою собственную ядерную дубинку сплошь и рядом теряют? Источник - fondsk.ru

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