Сомалийские пираты похитили... двух американских морпехов

08:27 13.01.2024

Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали

Двое американских военных моряков пропали без вести у берегов Сомали



Двое военнослужащих американских ВМС пропали без вес ти у берегов Сомали. Об этом говорится в заявлении на сайте Центрального командования США(CENTCOM).



В CENTCOM уточнили, что военные моряки пропали при проведении операций у побережья. Сейчас предпринимаются попытки установить их местонахождение.



В заявлении Центрального командования также сказано, что по оперативным соображениям поступающие данные не будут разглашаться до завершения поисковой операции.



10 января в Сомали боевиками сомалийской вооруженной группировки "Аш-Шабаб" был захвачен в плен экипаж и пассажиры вертолета ООН. При этом один человек был убит, а еще двое успели убежать. По меньше мере семь человек могут удерживаться экстремистами.



Авторы: АЛЕКСАНДР ВЫШЕСЛАВСКИЙ