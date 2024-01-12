США продолжают атаковать Йемен

09:33 13.01.2024

Жители столицы Йемена сообщают о новых авиаударах



В Йемене снова слышны взрывы. Местные СМИ сообщают, что американо-британская авиация возобновила удары по столице Сане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almashhad-alyemeni.com.



По предположению корреспондентов издания, которые слышали взрывы, удары пришлись на район аэропорта и базы Аль-Дайлами.



Напомни, в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Ракетные удары против этой проиранской группировки наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".