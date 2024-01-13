Плохой сигнал: как кризис в Йемене повлияет на Украину, - эксперты спорят

09:46 13.01.2024 13 января 2024,

Плохой сигнал: как кризис в Йемене повлияет на Украину

Эксперты рассказали о последствиях нового конфликта

Богдан Львовский



В пятницу, 12 января, западная коалиция нанесла удары по хуситам в Йемене, война на Ближнем Востоке вышла на новый виток. Происходящее может серьезно изменить характер украинского конфликта. Киев и без этого не получает обещанной Вашингтоном и Брюсселем помощи, теперь проблемы еще больше усугубятся. Кроме того, удары по Йемену уже привели к росту цен на нефть. "Известия" разбирались в ситуации.



Что происходит в Йемене

Западная коалиция во главе с США и Великобританией нанесла удары по хуситам в Йемене. Представители Вашингтона и Лондона сообщили, что били по системам ПВО, складам и местам запуска беспилотников и ракет, всего нанесли удары по 60 объектам. Арабские СМИ зафиксировали взрывы и пожары в городах Сана, Саада, Ходейда и других.



В Вашингтоне бомбардировки назвали ответом на действия хуситов в Красном море. Там боевики на протяжении трех месяцев атакуют корабли Израиля и его союзников, это нанесло большой урон торговле западных стран и привело к удорожанию ряда товаров. В американском руководстве после завершения атаки сообщили, что достигли всех поставленных целей. "Удары по позициям хуситов завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся", - заявил телеканалу Al Jazeera неназванный американский чиновник.



Со своей стороны хуситы сообщили, что в результате ударов погибли пять военных, шесть человек получили ранения. Повстанцы при этом пригрозили своим ответом и подчеркнули, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми до полного прекращения боевых действий в секторе Газа. "Наши вооруженные силы хорошо подготовлены. Америке и Британии придется заплатить высокую цену и нести ужасные последствия своей вопиющей агрессии", - сказал представитель йеменских властей Хусейн Аль-Эззи.



Россия после произошедшего назвала удары США и Британии по Йемену нелегитимными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ранее Совбез ООН принял резолюцию с осуждением хуситов, но документ не предоставлял права наносить по ним удары. "Страны, которые нанесли удар, пытались подвести под свои действия международную правовую основу, но эта попытка не увенчалась успехом", - подчеркнул Песков, добавив, что Москва также призывает и йеменцев отказаться от "неверной практики" в Красном море.



Как йеменский кризис повлияет на Украину

Новый виток ближневосточной войны может серьезно сказаться на Украине. Во-первых, внимание крупнейших западных медиа и всего международного сообщества может переключиться на события в Красном море, а проблемы Киева отойдут на второй план. В таких условиях команде Зеленского будет сложнее добиваться поддержки и склонять на свою сторону колеблющихся политиков.



Во-вторых, дополнительные сложности возникнут с западной помощью. Украина и без событий в Йемене испытывает серьезные трудности. В прошлом году США так и не согласовали пакет на $61 млрд, после зимних каникул демократы и республиканцы смогли договориться по параметрам нового госбюджета, но вопрос помощи Украине снова был вынесен за скобки. При этом 11 января в Белом доме сообщили, что прекратили поставки Киеву оружия и военной техники, так как выделенные ранее средства исчерпались.



Похожая ситуация сложилась в Евросоюзе, где не смогли согласовать пакет помощи в размере €50 млрд. По данным СМИ, сейчас европейские дипломаты разрабатывают новый план действий, который предполагает финансирование Киева из внебюджетных средств. При этом деньги якобы будут выделяться не целиком, а частями, при строгом контроле за их расходованием. Ожидается, что эти предложения рассмотрят на саммите ЕС 1 февраля.



Понятно, что ситуация в Йемене может дополнительно осложнить переговоры. При этом на Украине уже распространяются панические настроения. Президент Зеленский в ходе своего визита в Латвию заявил, что без западной поддержки 11 млн украинских пенсионеров не получат пенсии. Критическая ситуация сложилась и в ВСУ, где говорят, что без новых пакетов помощи будут исключительно отступать.



Третий важный момент касается цен на нефть. После новостей об ударах по Йемену они уже выросли почти на 4% и превысили $80 за баррель марки Brent. Главной причиной агентство Bloomberg назвало опасения по поводу дальнейшей эскалации. По мнению экспертов, если к конфликту подключится Иран или Саудовская Аравия, то под угрозой окажется добыча и маршруты доставки нефти во всем регионе. Если тренд на рост цен будет долгосрочным, то увеличатся доходы российского бюджета.



Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Родионов утверждает, что характер боевых действий в Йемене сложно предугадать.



- Я считаю, что США не собираются начинать полномасштабную войну, ограничатся несколькими демонстративными ударами. Используют их для пиара президента Байдена, привлечения на его сторону части республиканского электората. Полномасштабная война, особенно в предвыборный год, Вашингтону невыгодна. Но я бы и ее не исключал. Возможно, хуситы как-то резко ответят, смогут повысить ставки, тогда западной коалиции придется втягиваться в конфликт, - рассуждает он.



Эксперт добавляет, что происходящее неприятно для Украины.



- Я не думаю, что Запад полностью откажется от поддержки Киева, но дополнительные сложности возможны. Характерно, что йеменский кризис разразился накануне форума в Давосе, где Зеленский собирался напомнить о себе и своей стране. Теперь, видимо, положение Киева осложнится, споры по поводу поддержки Украины в США станут еще острее, - заключает Родионов.



Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, что для США решить вопрос в Йемене важнее, чем разобраться с украинским кризисом.



- Вашингтон добивается создания и активной работы транспортного коридора из Индии в Европу, который должен пройти в том числе по Красному морю. Предполагается, что этот проект будет противовесом логистическим инициативам Китая, помешает продвижению китайских интересов в странах Евросоюза. Это очень важно для Белого дома, который считает своей главной задачей сдерживание КНР. В этом смысле Украина по значимости уступает Йемену, на нее рук у Вашингтона может и не хватить, - подчеркивает он. Источник - известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705128360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о продвижении экспорта несырьевых товаров одобрили сенаторы

- Кадровые перестановки

- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Что происходит на казахстанском рынке микрофинансового кредитования?

- Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году

- Энергия и ресурсы: Казахстан и США провели встречу на форуме в Эр-Риаде

- Ушел из жизни ветеран Вооруженных сил Мэлис Шампиев

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

