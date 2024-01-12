США покусились на хуситов. Как удары по Йемену могут повлиять на регион, - Эльнар Байназаров

10:10 13.01.2024 12.01.2024,



Конфликт Израиля и Газы перекинулся на новый фронт. США нанесли удары по позициям йеменского движения "Ансар Аллах" (они же - хуситы). Движение ведет охоту за судами, связанными с Израилем, что угрожает свободе судоходства в Красном море. Между тем авиаудары США и их союзников еще сильнее повысили градус напряженности в регионе. С осуждением атак американской коалиции выступил не только Иран, поддерживающий хуситов, но также Саудовская Аравия, Катар, Россия и даже некоторые члены Конгресса США. При этом Вашингтон так и не добился заявленной цели - обезопасить судоходство в Красном море. Вместо этого хуситы сейчас обещают увеличить интенсивность своих атак.



Удары США и их союзников (на фото: задействованный в операции истребитель Eurofighter Typhoon) по инфраструктуре хуситов еще больше повысили градус напряженности на Ближнем Востоке



"Хороший результат"

США добились "хорошего результата" нанесением ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Аллах". Об этом, комментируя итоги состоявшейся в ночь на 12 января операции, сообщил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Кроме того, выступая в эфире CNN, он заверил: если потребуется, США "будут готовы предпринять дальнейшие действия" аналогичного характера.



Удары были произведены по распоряжению американского президента Джо Байдена. "По моему указу военные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по ряду целей в Йемене, используемых мятежниками для создания угроз свободе навигации на одном из самых жизненно важных водных путей в мире",- отметил глава Белого дома, имея в виду Красное море и район Баб-эль-Мандебского пролива. Президент Байден добавил, что речь шла об ответе на "беспрецедентные нападения хуситов на морские суда в Красном море".



В свою очередь, пресс-секретарь "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что в результате атаки американской коалиции погибли пять человек, а ранены еще шесть.



Первое реальное военное столкновение американцев с хуситами произошло 31 декабря 2023 года, когда вертолеты США отреагировали на сигнал помощи от судна компании Maersk в Красном море и нанесли удар по кораблям "Ансар Аллах". В результате погибли десять членов движения.



В последние дни хуситы нарастили интенсивность атак в Красном море. 9 января мятежники совершили нападение на военно-морской флот США. По данным Пентагона, силы коалиции сбили 21 ракету и беспилотники, запущенные из Йемена.



Нападение 9 января, очевидно, стало последней каплей для Вашингтона. Кроме того, на Белый дом давили союзники и коммерческие компании, страдающие от перебоев с поставками грузов через Суэцкий канал. Атаки хуситов серьезно сказались на мировой торговле: через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 15% всех грузоперевозок в мире. Доходы Египта за транзит судов через Суэцкий канал с ноября по январь 2023 года сократились на 40%. Пять крупнейших логистических компаний мира, включая гиганта индустрии Maersk, вынуждены были изменить маршруты своих судов - теперь грузы идут в обход Африки, что увеличивает срок доставки товаров из Азии в Европу на десять дней.



Предупредительный выстрел

Удар США по позициям хуситов больше похож на предупредительный выстрел, чем на реальную попытку разрушить всю военную инфраструктуру движения. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника США сообщил, что "для минимизации побочного ущерба" американцы использовали при уничтожении целей боеприпасы с точным управлением. По замыслу США, такого рода "хирургический" ответ хуситам должен снизить риски дальнейшей эскалации.



Технически все пораженные объекты - в частности, установки ПВО и площадки для запуска дронов - можно считать законными военными целями. Осторожность США продиктована сложной обстановкой в регионе. С одной стороны, Вашингтон опасается втянуть в прямое противостояние Иран, который стоит за хуситами. С другой - администрация Байдена стремится сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, у которых есть свои интересы в Йемене.



Так или иначе, удар по позициям хуситов вызвал негативную реакцию у многих. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ударов. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку США угрозой глобальному миру и безопасности, а также "предлогом для дальнейшей эскалации ситуации в регионе".



Осудили атаки американской коалиции даже некоторые представители Демократической партии США. Они обратили внимание на то, что президент Байден не проконсультировался с Конгрессом и нанес удары без санкции законодателей.



МИД Ирана также раскритиковал Вашингтон. Ведомство назвало ночные авиаудары "нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена", а также подчеркнуло: "Атаки будут способствовать сохранению нестабильности в регионе". Напомним, что 1 января Иран ввел свой авианосец "Альборз" в Баб-эль-Мандебский пролив. А 10 января исламская республика захватила американский нефтяной танкер в водах Оманского моря.



"Хамас", а также ливанское движение "Хезболла" также решительно осудили удары по Йемену, добавив, что США и Великобритания "понесут ответственность" за содеянное.



МИД Саудовской Аравии выразил обеспокоенность тем, что атаки США по Йемену дестабилизируют обстановку. Эр-Рияд призвал "все стороны избегать эскалации". Напомним, что королевство с 2015 года ведет войну с хуситами. В апреле 2022 года саудовские власти и "Ансар Аллах" достигли соглашения о прекращении огня, а в сентябре того же года делегация йеменского движения впервые за время конфликта посетила Эр-Рияд для переговоров. За последние месяцы стороны продвинулись на этом направлении и готовились подписать мирное соглашение о прекращении войны.



Слово - за хуситами

США свой ход сделали, и теперь черед за хуситами. В отличие от других проиранских прокси в регионе, йеменские мятежники обладают большим арсеналом ракет и дронов, которые позволили движению де-факто одержать победу в семилетней войне против Саудовской Аравии. Массированные удары дронов по саудовским НПЗ недалеко от Джидды и Эр-Рияда в марте 2022 года на несколько дней остановили всю нефтяную индустрию королевства. Аналогичные атаки хуситы нанесли по нефтяным объектам у Абу-Даби.



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По данным Тель-Авивского университета, хуситы обладают баллистическими ракетами Iranian Shehab-3 и Burkan-3. Кроме того, в арсенале движения есть дроны SAMAD 4 Attack с дальностью полета до 2,5 тыс. км и полезной нагрузкой в 45 кг.



Хуситы на протяжении всех лет войны с Саудовской Аравией инвестировали большие ресурсы, предоставленные Ираном, в обновление своих вооружений. Годы противостояния с одним из крупнейших импортеров вооружений показали, что хуситы готовы к затяжным боевым действиям.



Потому единичная атака со стороны США и коалиции вряд ли остановит движение от нападений в Красном море.



"При этом гораздо более интенсивный военный ответ со стороны американцев может поставить под угрозу мирные переговоры хуситов и Саудовской Аравии. Это было бы плохой новостью для Йемена",- заявил "Ъ" эксперт аналитического института International Crisis Group Йост Хилтерманн. Одна из задач США, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы в своих дальнейших действиях "учитывать интересы всех игроков в регионе".



Примечательно, что Джо Байден в феврале 2021 года обещал "усилить американскую дипломатию, чтобы положить конец войне в Йемене". Под его началом авиация США действительно перестала наносить авиаудары по территории арабской страны. Однако теперь господин Байден, похоже, отступился от своих обещаний и пошел по стопам предшественников, тем самым оттягивая окончание войны в Йемене.



Эльнар Байназаров

12 янв 24 Источник - Коммерсантъ

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