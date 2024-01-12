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Байдена жестко разнесли в Конгрессе за "неприемлемое" начало войны в Йемене, - А.Яшлавский
10:23 13.01.2024

Критики слева и справа в ярости из-за того, что президент США не получил одобрение законодателей на удары по боевикам-хуситам

Двухпартийный хор американских законодателей обрушился с критикой на Джо Байдена за то, что глава государства не заручился одобрением Конгресса, прежде чем санкционировать удары по объектам в Йемене, контролируемым поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, возобновив давно тлеющие дебаты о том, кто в Америке имеет право объявлять войну.

Критики слева и справа в ярости из-за того, что президент США не получил одобрение законодателей на удары по боевикам-хуситам

Президент США объявил в четверг вечером, что США и Великобритания при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли серию воздушных и военно-морских ударов по более чем дюжине объектов в Йемене. Ответные действия были предприняты в ответ на непрекращающиеся нападения хуситов на коммерческое судоходство в Красном море с начала войны Израиля в Газе, пишет The Guardian.

"Это неприемлемое нарушение конституции, - утверждает конгрессвумен Прамила Джаяпал, демократ из Вашингтона и председатель Прогрессивной фракции. – Статья 1 требует, чтобы военные действия были санкционированы Конгрессом".

Джо Байден, проработавший 36 лет в Сенате, в том числе в качестве председателя комитета по международным отношениям, уведомил Конгресс, но не запрашивал его одобрения.

"Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет впервые в истории, – говорится в заявлении Байдена. – Эти нападения подвергли опасности персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства".

Эскалация американских действий, как подчеркивает The Guardian, произошла через несколько дней после того, как хуситы нанесли один из своих крупнейших залпов на сегодняшний день, вопреки предупреждениям администрации Байдена и нескольких международных союзников, которые уговаривали повстанческую группировку прекратить свои атаки или приготовиться "нести ответственность за последствия".

Несколько американских законодателей приветствовали удары, утверждая, что они были необходимы для сдерживания Ирана. В своем заявлении сенатор Митч Макконнелл из Кентукки, лидер меньшинства, назвал решение Байдена "запоздалым".

"Соединенные Штаты и наши союзники не должны оставлять места сомнениям в том, что дни безответной террористической агрессии закончились", - сказал он.

Конгрессмен Грегори Микс, высокопоставленный демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам, заявил, что поддерживает "целенаправленные, пропорциональные военные удары" по Йемену, но призвал администрацию Байдена "продолжать свои дипломатические усилия, чтобы избежать перерастания в более широкую региональную войну и продолжать взаимодействовать с Конгрессом по деталям своей стратегии и правовая основа в соответствии с требованиями закона".

Тем не менее, многие прогрессивные – и ряд консервативных – членов пришли в ярость на президента за то, что он не смог получить одобрение Конгресса.

"Неприемлемо", - написала Айанна Прессли, демократ из Массачусетса.

Марк Покан, демократ из Висконсина, написал: "Соединенные Штаты не могут рисковать быть втянутыми в еще один десятилетний конфликт без разрешения Конгресса".

Он призвал Байдена взаимодействовать с Конгрессом, "прежде чем продолжать эти авиаудары в Йемене".

Ро Ханна, калифорнийский прогрессивист, возглавлявший двухпартийные усилия по восстановлению власти Конгресса над иностранными войнами Америки, заявил в эфире телеканала X: "Президент должен прибыть в Конгресс, прежде чем наносить удар по хуситам в Йемене и втягивать нас в другой ближневосточный конфликт".

Он указал на статью 1 конституции и поклялся "отстаивать это независимо от того, демократ или республиканец находится в Белом доме".

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Как напоминает The Guardian, Ро Ханна также возглавлял многолетнюю кампанию давления с целью прекращения американской поддержки разрушительного военного наступления Саудовской Аравии в Йемене. Байден объявил, что США прекратят свою поддержку в 2021 году. В прошлом году хуситы вступили в дипломатические переговоры с Саудовской Аравией, что вселило надежду на перемирие в Йемене после изнурительной гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч человек в беднейшей стране региона.

Реагируя на призывы Саудовской Аравии к сдержанности и "избеганию эскалации" в свете авиаударов под руководством США, Ханна добавила: "Если бы вы сказали мне 20 января 2021 года, что Байден отдаст приказ о военных ударах по хуситам без одобрения Конгресса, в то время как саудовцы будут призывать к сдержанности и деэскалации. Эскалация в Йемен – я бы никогда в это не поверил".

Тревогу Ханны разделили ряд республиканцев в Палате представителей, включая крайне правого конгрессмена Мэтта Гетца из Флориды и закоренелого консерватора сенатора Майка Ли из Юты.

В основе критики Ханны лежат многолетние дебаты между законодательной и исполнительной ветвями власти по поводу конституционных полномочий Конгресса объявлять войну и конституционной роли президента как главнокомандующего. Начиная с войны во Вьетнаме, законодатели обвиняли администрации обеих партий в ведении иностранных войн и ведении военных действий без одобрения Конгресса.

"Эти авиаудары не были санкционированы Конгрессом, - написал в Твиттере Вэл Хойл, демократ из Орегона. – Конституция ясна: Конгресс обладает исключительными полномочиями санкционировать военное участие в зарубежных конфликтах. Каждый президент должен сначала прийти в Конгресс и попросить военного разрешения, независимо от партии".

Некоторые критики вновь вспомнили твит Байдена от 2020 года, в котором тогдашний кандидат в президенты заявил: "Дональд Трамп не имеет полномочий втягивать нас в войну с Ираном без одобрения Конгресса. Президент никогда не должен втягивать эту нацию в войну без осознанного согласия американского народа".

Политические последствия ударов в Йемене проявились почти через месяц после того, как несколько демократов резко раскритиковали решение администрации обойти Конгресс и одобрить продажу танковых снарядов Израилю на фоне напряженных дебатов внутри партии по поводу поддержки Байденом войны в Газе.

Барбара Ли, демократ из Калифорнии и давний сторонник ограничения полномочий президента по ведению войны, заявила, что забастовки в четверг подчеркивают настоятельную необходимость для Байдена добиваться немедленного прекращения огня в Газе.

"Вот почему я призвала к скорейшему прекращению огня. Вот почему я голосовала против войны в Ираке", - написала она. "Насилие порождает только еще большее насилие. Нам нужно прекращение огня сейчас, чтобы предотвратить смертельную, дорогостоящую, катастрофическую эскалацию насилия в регионе".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705130580


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