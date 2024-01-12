Почему не врезали? Сунак привез в Киев обещание столетней войны, - Роман Рейнекин

10:49 13.01.2024 Сунак привез в Киев обещание столетней войны

Роман Рейнекин. 12.01.2024



Судя по итогам необьявленного визита Риши Сунака в Киев, британский премьер таки внял настойчивым советам четверки отставных министров обороны Его Величества – прекратить "унывать" по поводу Украины и срочно объявить, какой объем военной помощи Остров предоставит Киеву в следующем году. Именно об этом писали Майкл Фэллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон буквально накануне нового года.



Итоговая щедрость Сунака даже превзошла ожидания британских укролоббистов. Если четверка отставников рекомендовала ему раскошелиться на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 миллиарда долларов), то обьявленный Сунаком в присутствии Зеленского новый пакет двухлетней военной помощи и гуманитарной поддержки составил 2,5 млрд фунтов. На них закупят много всякого добра для ВСу – от беспилотников до средств ПВО, от дальнобойных ракет до артиллерийских боеприпасов. Это очень выгодно смотрится на фоне менжующегося в сомнениях скуповатого Вашингтона, чьи политики до сих пор не могут определиться, нужно ли удовлетворять запрос Байдена на 65 миллиардов долларов для Украины.



Судя по итогам необьявленного визита Риши Сунака в Киев, британский премьер таки внял настойчивым...



Так что бурные и продолжительные аплодисменты в Раде британский премьер, безусловно, заслужил. Ведь Лондон в полном соответствии с известной житейской мудростью не только учит киевских жить, но и помогает материально.



"Мы считаем это разумным вкладом Великобритании. Если нет веских причин не делать этого, почему при прочих равных условиях мы должны сокращать нашу помощь?" – хвалит Сунака экс-министр обороны Британии консерватор Лиам Фокс.



Но безусловно главной изюминкой на этом торте стало подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. По словам Сунака, оно "сформирует основы партнерства наших двух стран на сто лет и даже больше".



В заявлении британского правительства уточняется, что Британия станет первой среди стран западного блока, которая формализует с Киевом такого рода документ. То есть, обогнав и ФРГ и Штаты в гонке за неформальный протекторат над Украиной.



"Очень важно, чтобы Россия поняла, что мы не отступаем. В случае предстоящей новой атаки России, мы будем оказывать помощь, это будет скорая помощь в безопасности – наземная, морская, воздушная", – обнадеживает украинцев британский гость.



Из той же оперы и убеждение, что "Британия будет заставлять Россию платить экономическую цену своей агрессии". О том, как она это делает уже сейчас, достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что Лондон как был, так и остался Меккой для разнообразных беглых российских олигархов. Никто из них не спешит выходить из британского налогового резидентства, а, напротив, бросают все силы и средства на оспаривание в судебном порядке законности уже наложенных санкций. И в целом ряде случаев делают это довольно успешно.



Но вернемся к двусторонним гарантиям безопасности с ведущими натовскими державами. Напомню тем, кто забыл – это тот суррогат, который был предложен разочарованному Зеленскому в Вильнюсе на саммите НАТО летом прошлого года, вместо ожидавшегося украинцами приглашения вступить в Альянс.



Беглый анализ соглашения о гарантиях подтверждает слова самого Сунака о том, что документ этот не содержит ничего нового и по факту лишь формализует уже имеющуюся степень военно-политической и организационно-инфраструктурной привязки Украины к британскому оборонно-разведывательному контуру. У этого последнего теперь появляется новая легальная поляна для выгула своих тактических возможностей и реализации стратегических планов – уже на более дальнюю перспективу.



Киевские грантоедские СМи обратили внимание на занятную "филологическую" пикировку между Зе и британским визави. Внимательные журналисты подметили, что на итоговой пресс-конференции Зеленский употребил исключительно слово "гарантии" или фразу "безопасные гарантии". А вот Сунак предпочел для описания того, что она подписал другой термин, несколько раз подчеркнув, что речь идет именно о "безопасных заверениях" (security assurances).



Этот внешне буквоедский терминологический спор имеет принципиальное политическое значение. Для Украины упоминание о "безопасных заверениях" является токсичным, поскольку именно такой термин содержался в названии Будапештского меморандума, который, как мы знаем, не защитил Украину ни от чего. В связи с чем на Банковой настаивают на принятии "безопасных гарантий". На что, в свою очередь, не готовы западники.



Наиболее разочаровывающее для киевских "ястребов" обстоятельство" – это то, что соглашение не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении британских войск на территории Украины. Так что замглавы российского Совбеза Медведев может спать спокойно – объявлять Британии войну, по крайней мере, по этому поводу России точно не придется.



Ряд наблюдателей уже успели сделать вывод, что основной выхлоп и визита Сунака, и опубличенных им обещаний, и подписанного соглашения лежит в плоскости информационно-пропагандистской. Иначе говоря, это достаточно результативный пиар, прикрывающий существующую неопределенность в формате будущего взаимодействия Киева с западниками. Лондон подсуетился раньше остальных и снял с этого все пиаровские пенки, а американцы с немцами пускай кусают локти.



Если же смотреть шире и под более общим углом обзора, то недалеки от истины те эксперты, которые полагали, что настоящей целью всей алармистской кампании последних трех-четырех месяцев (когда на Западе только ленивый не писал о "мрачных перспективах Украины"), является искусственный возврат атмосферы заукраинского единства Запада образца весны-лета 2022 года.



Насколько удастся такой финт ушами – это надо будет посмотреть, но уже сейчас можно сделать робкое допущение, что довольно скоро нас ждет разворот западной медийки – от вселенского плача о том, как все у Украины плохо – к нарастающей уверенности в неизбежном позитиве.



Сюда укладываются не только прибалтийский улов Зеленского, но и клятвенные обещания европейцев обеспечить Украину до весны миллионом снарядов и найти "в любом случае" десятки миллиардов евро финансирования на ближайшие четыре года – в обход Орбана, который уже, похоже, выжал из этой истории все бонусы для своей Венгрии и теперь готов дать добро, – только не единым пакетом, а ежегодно и каждый раз утверждая его заново.



Полны решимости назло Путину содержать Украину и немцы. Они, конечно, не обещают делать это сто лет, как британцы, но, тем не менее, не преминули напомнить, что сделали для Киева суммарно больше других соседей по континенту.



"50% всей европейской помощи для Украины обеспечивается немецкими налогоплательщиками. Мы принимаем на себя ответственность, потому что знаем, что поставлено на карту", – заявил на днях министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.



К

лету стоит ждать первых вестей о расчехлении европейского и британского ВПК – уже под новые перспективные задачи на восточном фронте. Это рабочие места и заказы, налоги и вожделенные проценты экономического роста для измученных нарзаном рецессии европейских правительств. Война должна перестать быть убыточным проектом и начать кормить себя сама.



В общем, если у визита Сунака и есть какой-то урок, то он состоит в том, что пора привыкать играть "в долгую". Эта война не будет забегом на короткую дистанцию и уже вряд ли закончится состряпанным на коленке договорняком. Даже если в Америке победит Трамп. Источник - politnavigator.net

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