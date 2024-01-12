Гибель лебедей: экс-сотрудник КазМинэкологии сделал громкое заявление о сбросе воды из Rixos в озеро Караколь

11:04 13.01.2024

Экс-глава управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников "Табиғат" Айтуар Туганбеков заявил, что в 2020 году отказался подписывать соглашение с отелем Rixos о сбросе воды в озеро Караколь, но владельцы отеля подключили связи, передает Tengrinews.kz.



Айтуар Туганбеков записал видео в Facebook, где поднял вопрос гибели лебедей на озере Караколь. Он пояснил, что в 2020 году занимал должность в управлении Комитета лесного хозяйства и животного мира и проект принесли к нему на согласование.



