 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гибель лебедей: экс-сотрудник КазМинэкологии сделал громкое заявление о сбросе воды из Rixos в озеро Караколь
11:04 13.01.2024

Экс-глава управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников "Табиғат" Айтуар Туганбеков заявил, что в 2020 году отказался подписывать соглашение с отелем Rixos о сбросе воды в озеро Караколь, но владельцы отеля подключили связи, передает Tengrinews.kz.

Айтуар Туганбеков записал видео в Facebook, где поднял вопрос гибели лебедей на озере Караколь. Он пояснил, что в 2020 году занимал должность в управлении Комитета лесного хозяйства и животного мира и проект принесли к нему на согласование.



"В последние лет пять экологическое состояние озера только ухудшается. Оно находится в черте города, и рядом есть много загрязнителей. Особую лепту в загрязнение озера вносит отель Rixos, это не только мое мнение, были и официальные проверки госорганов. Отель запущен в 2020 году, расположен на берегу Каспийского моря. С одной стороны - море, с другой стороны - дорога, и через дорогу - озеро Караколь", - сказал Туганбеков.

Экс-чиновник рассказал, что в 2020 году работал в системе Министерства экологии, когда к нему пришел документ "Оценка воздействия на окружающую среду".

"Предполагалось так, что Rixos берет воду из Каспийского моря. Эту воду использует для своей деятельности, затем у них есть определенные фильтры, пропускают через них. А потом ее же нужно куда-то сливать, и они предлагали, что будут сливать в озеро Караколь, которое находится через дорогу. И в этом проекте было указано, что там будет стоять какой-то "суперский" фильтр и в озеро будет сливаться чуть ли не святая вода, такая суперчистейшая. Но на тот момент я сам не согласился и не одобрил этот проект, но затем Rixos подключил свои связи, и там было прямое поручение тогдашних заместителя премьера и вице-министра. Я лично не подписывал этот документ, но человек, находившийся на должности председателя лесного хозяйства и животного мира, подписал. Я об этом как-то писал", - рассказал Айтуар Туганбеков, приложив скрин своего поста от 7 февраля 2022 года.

В итоге, по словам экс-чиновника, фильтр действительно нормально не работал.

"Нужно в целом эту отрицательную деятельность посмотреть и принять меры. Лично я тогда предлагал им так: через 1,5-2 километра есть отстойник, прокладывайте туда хотя бы пластиковые трубы, но сливайте туда. Но для них это было дорого, собирались уже делать открытие. В общем, они надавили, и мое вышестоящее руководство пошло им навстречу. Имеем то, что имеем", - сказал Айтуар Туганбеков.

Отметим, ранее генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев в интервью Lada.kz подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля проект очистки сточных вод и сброса в озеро был утвержден.

Напомним, в сети распространяется видеоролик, в котором видно, что из отеля Rixos в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.

Количество погибших лебедей в Мангистау увеличилось: на озере просят ввести карантин

Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.

Отметим, что в 2022 году Rixos уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение в виде штрафа в размере 76 миллионов тенге.

Источник - Tengrinews.kz
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